Армения: Власти привлекают женщин к службе в армии

Президент Армении Серж Саргсян вручает медаль рядовой Юриде Габриелян после столкновений в Карабахе в апреле 2016 года. В рамках масштабной программы, одобренной в октябре парламентом республики, власти взяли на себя обязательства по «созданию дополнительных возможностей» для женщин, служащих в армии или желающих поступить на военную службу. (Фото: Пресс-служба президента Армении)

НОВОСТИ / АНАЛИТИКА. Кадеты главной военной академии Армении не сразу привыкли к тому, что за партами рядом с ними оказались Лусине Погосян и несколько других молодых женщин. Эти девушки были первой группой кадетов женского пола, принятых на учебу в Военный институт им. Вазгена Саркисяна два с половиной года назад.

«Сначала парням сложно было серьезно к нам относиться. А сейчас они уже не могут представить себе службу без нас», – сказала Лусине с усмешкой.

Эта 20-летняя девушка в военной форме, готовящаяся стать офицером артиллерии, является примером роста присутствия и роли женщин в вооруженных силах Армении. Пережившее недавно перестановки правительство страны намерено ускорить эту тенденцию. По словам государственных чиновников, их усилия направлены на продвижение гендерного равенства и более эффективное использование людских ресурсов в этой маленькой закавказской республике.

В рамках масштабной программы, одобренной в октябре парламентом страны, власти взяли на себя обязательства по «созданию дополнительных возможностей» для женщин, служащих в армии или желающих поступить на военную службу. Как сказал депутатам новый министр обороны Виген Саргсян, программа будет способствовать получению женщинами военного образования и повышений по службе, и обеспечению им «равных прав» с мужчинами.

«Я думаю, что женщины могут играть весьма серьезную роль в армии, особенно в офицерских должностях, – сказал он на пресс-конференции 16 ноября. – Будет неправильным не дать им полностью реализовать свой потенциал».

По данным Минобороны, в армии сейчас служат более 2 тыс женщин, по сравнению с примерно 1,4 тыс в 2012 году. При этом в рядах вооруженных силах, по различным подсчетам, состоят от 40 до 60 тыс солдат.

Правда, большинство этих женщин работают на административных должностях или в связных и медицинских частях. Но число женщин с оружием в руках, судя по всему, также увеличивается, особенно снайперов и саперов. Но чиновники министерства отказались назвать какие-либо конкретные цифры.

Армейское руководство в последние годы позволяет некоторым женщинам-солдатам общаться со СМИ. «Чем больше девушек служит в армии, тем больше укрепляется дисциплина», – сказала в интервью телеканалу «A1+» в 2013 году одна женщина-снайпер с темно зеленой балаклавой на лице.

Недавно по государственному телеканалу показали программу о том, как начальник парашютно-десантной службы и инструктор-парашютист капитан Кристина Иликчян и еще одна женщина-офицер обучают парашютистов, большинство из которых являются мужчинами. «Были случаи, когда сразу после прыжка парни подходили ко мне и в шутку говорили: «Не будь Вы женщиной, я бы ни за что не прыгнул»», – сказала Иликчян в программе.

Привлечение женщин в ряды вооруженных сил активно поддерживал и предыдущий министр обороны Сейран Оганян, которого в октябре заменил на этой должности Саргсян. «С каждым годом число женщин в армии увеличивается», – сказал Оганян во время посещения в августе прошлого года организованного властями молодежного лагеря.

Этот процесс активизировался в июне 2013 года, когда Минобороны разрешило принимать женщин в две ключевые военные академии страны. Как объяснил тогда представитель министерства, рост числа женщин-офицеров «сделает атмосферу в армии более цивилизованной».

Первым в 2013 году принял на учебу несколько женщин Военно-авиационный институт им. Арменака Ханперянца, готовящий военных пилотов и офицеров частей противовоздушной обороны. Сейчас в этом вузе и упомянутом выше Военном институте им. Вазгена Саркисяна учатся 30 женщин. Что примечательно, большинство девушек-кадетов приехали из сельских районов, где особенно сильно патриархальное отношение к женщинам.

Армянское общество отличается консерватизмом, и многие по-прежнему считают, что главной задачей женщины является работа по дому и воспитание детей. Армянская армия в 2014 году бросила вызов традиционным гендерным стереотипам, выпустив предназначенную для женщин телерекламу под лозунгами «Ломайте стереотипы! Вступайте в наши ряды!»

Когда Мариам Вартанян сообщила членам своей семьи, проживающей в селе Воскеваз в центральной части Армении, что хочет выбрать военную профессию, ее отец не стал особо возражать. «Мама и друзья были категорически против, – рассказала EurasiaNet.org Мариам, сейчас учащаяся на третьем курсе Военного института им. Вазгена Саркисяна. – Но в конечном итоге все примирились с моим выбором».

Эта 19-летняя девушка не согласна с мнением, что женщинам в армии не место. «Когда разговор заходит о военной службе, все начинают говорить о физических нагрузках и тяготах, но намного более важным является умственная подготовка», – отметила она.

Значительное число женщин из Армении и Нагорного Карабаха приняли участие в войне с Азербайджаном в 1991-1994 гг. Как минимум 18 из них погибли в бою, а еще 115 на 2012 год обладали статусом военных ветеранов. Сколько женщин принимают участие в проходящих в наши дни операциях вдоль карабахской «линии соприкосновения», а также на границе Армении с Азербайджаном, неизвестно. Минобороны Армении заявило в январе 2015 года, что армянская военнослужащая уничтожила азербайджанского снайпера у «линии соприкосновения».

Министр обороны Виген Саргсян подчеркнул, что усилия по привлечению женщин в армию не означают, что находящиеся на передовой военные части наводнят солдаты женского пола. В то же время он обещал обеспечить женщинам «равные возможности для продвижения по службе».

Существующие правила значительно ограничивают возможности для женщин добиться определенных должностей и званий в немедицинских частях. Но, по словам руководителя Центра по защите прав человека Минобороны Армении Алика Аветисяна, эти правила, скорее всего, вскоре будут пересмотрены.

«Мы можем принять решение отменить этот список должностей, и вместо этого позволить любой женщине добиваться любой военной должности, – сказал он EurasiaNet.org. – Есть много женщин с глубокими познаниями в различных [военных] сферах. Мы не можем их игнорировать».

В феврале 2016 года Оганян уже одобрил «дорожную карту», в рамках которой в Минобороны предполагается «расширить круг позиций, которые могут занимать женщины» и «расширить их участие в принятии решений».

В соседней Грузии также стараются увеличить роль женщин в армии, и хотя в передовых частях женщин пока не много, некоторым из них довелось даже служить в Афганистане, где они несли патрульную службу наравне с мужчинами. По данным Минобороны Азербайджана, в азербайджанской армии служат около 1 тыс женщин, но, правда, их совсем нет в частях на передовой.

Но пока ни правительство Армении, ни армянское общество в целом, не готовы к более радикальным переменам, пропагандируемым некоторыми общественными деятелями и вдохновленным примером Израиля, где служба в армии является обязательной не только для мужчин, но и для женщин. Оппозиционный парламентарий Теван Погосян, отец четырех дочерей, неоднократно предлагал начать призывать женщин на военную службу. ы

Погосян, которому сейчас 44 года, приветствовал план правительства по увеличению числа женщин в военной форме, отмечая, что это полезно не только для национальной безопасности, но и для дела продвижения прав женщин в стране. «Надеюсь, что гендерное равенство постепенно закрепится в армии», – сказал он.