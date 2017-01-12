Сдаст ли Дональд Трамп Украину?

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НОВОСТИ / АНАЛИТИКА. Избрание президентом США Дональда Трампа формирует новые вызовы для постсоветского пространства и всей Европы. Отказ Соединенных Штатов от лидерства в демократическом мире может помочь России реализовать свои планы по восстановлению влияния в Украине, Молдове, Грузии и воссозданию нового «Советского Союза».

Эксперты активно обсуждают вероятность подписания глобального договора между РФ и США, в котором Трамп может «отдать» Владимиру Путину Сирию и Украину в обмен на отказ Москвы поддерживать Иран. В частности, такой прогноз озвучила Кори Шаке, эксперт аналитического центра Гуверовского института. Эту идею поддержал Эрик Браттберг, директор специальных проектов Института Маккейна. «Если Трамп и Путин договорятся о заморозке расширения НАТО, это может обернуться тем, что Украина войдет в зону влияния России, будет также нанесен вред Швеции и Финляндии», – подчеркнул Браттберг.

Если предположения экспертов верны, то США снова приближаются к совершению ошибки, которая может дорого стоить не только Украине и другим постсоветским странам, но и всему Западу.

Схожая ситуация сложилась в начале 1990-х годов, на фоне процесса распада Организации Варшавского договора и развала СССР. В августе 1991 года (за три недели до провозглашения Украиной независимости) в Верховной Раде со своей знаменитой речью (в дальнейшем прозванной «Chicken Kiev Speech») выступил президент США Джордж Буш-старший. Президент США тогда выступил с поддержкой Горбачева и нового Союзного договора, и предостерег «украинских националистов» от «суицидального курса на изоляцию». «Американцы не поддерживают тех, кто стремится к независимости, чтобы заменить далекую тиранию на местный деспотизм. Они не станут помогать тем, кто продвигает суицидальный национализм, основанный на этнической ненависти», – сказал Джордж Буш в украинском парламенте.

Первый украинский президент Леонид Кравчук рассказывал, что Буш-старший тогда очень беспокоился, что Украине достанутся 176 советских межконтинентальных баллистических ядерных ракет, которые базировались на украинской территории. По мнению Кравчука, президент СССР Михаил Горбачев целенаправленно пугал Буша тем, что если распадется Советский Союз, разрушится система стратегических ядерных сил СССР и ядерные боеголовки в Украине, нацеленные на США, выйдут из под контроля.

На момент распада СССР преобладающее большинство украинцев искренне ощущали себя частью новой Европы и с оптимизмом ожидали перемен. Тогда Украина переживала настоящий национальный подъем. Украинцам тогда казалось, что наконец-то наступил момент, когда можно сбросить с себя трехсотлетние объятия Москвы и построить собственное европейское государство. Однако для воплощения этой мечты Украине требовался еще один важный компонент – поддержка Запада. Украинцы надеялись, что Запад поможет очистить постсоветское общество от коммунистического наследия и подскажет, как построить эффективное демократическое государство.

Однако Запад тогда не увидел Украину вне Советского Союза, вне зоны влияния России, и не был готов помогать Украине, пребывая во власти стереотипов, заблуждений и страхов. Эта позиция, откровенно высказанная Бушем-старшим в 1991 году, оставалась доминирующей на протяжении последних 25 лет. Россия в глазах Запада оставалась тем центром, стабильность развития которого должна была обеспечить успех всего постсоветского пространства.

Стратегия Запада по отношению к России и постсоветскому пространству потерпела полное фиаско. Запад надеялся, что сможет изменить Россию, трансформировать ее в свободное демократическое государство с либерально-демократическими ценностями. И тогда другие постсоветские страны должны были пойти по этому фарватеру и также, под влиянием традиционного центра «евразийской цивилизации», постепенно превратиться в образцы европейской демократии.

Но вместо демократической России мы видим сейчас непрогнозируемую ядерную империю, возглавляемую выходцем из КГБ с повадками криминального авторитета. Вместо новых демократических государств, вызревших из бывших советских республик, мы имеем в разной степени коррумпированные олигархические системы, которые рассматривают собственные страны как корпорации для получения сверхприбылей.

И все это в значительной мере связано с неверной оценкой Западом значения Украины для Европы и для России, непониманием того, что Российская империя не может измениться, не может пойти по демократическому пути, если она будет сохранять контроль над Украиной и другими постсоветскими странами. Западные политики упорно не хотят признавать, что только после того, как удастся создать успешную демократическую Украину, Молдову, Грузию с европейскими стандартами развития общества, будут созданы условия для переформатирования России в настоящую федерацию демократических государств, нацеленных на внутреннее развитие, а не на внешнюю агрессию.

Хотелось бы напомнить слова Збигнева Бжезинского, которые он сказал 20 лет назад: «Без Украины Россия больше не будет евразийской империей... Однако, если Москва вновь вернет контроль над Украиной с ее 52 миллионами человек и мощными ресурсами, а также доступом к Черному морю, Россия автоматически снова вернет себе возможности, чтобы превратиться в имперское государство, охватывающее Европу и Азию».

Обмен политического участия в ситуации в Сирии и Украине на отказ Москвы поддерживать Иран может восприниматься новым президентом США как простое и безболезненное для Вашингтона решение глобальных проблем. Но в результате эта сделка может еще больше укрепить Россию в ее агрессии. Неужели новый президент США уже готов произнести свою «Chicken Kiev Speech»?