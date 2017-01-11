Азербайджан: Семью рэпера наказали за песню с критикой властей

Азербайджанские власти задержали нескольких членов семьи рэпера Джамала Али после того, как его видеоклип с резкой критикой правительства стал вирусным. Клип был посвящен активистам Гиясу Ибрагимову и Байраму Мамедову, приговоренным к 10 годам тюрьмы за то, что сделали надпись краской на памятнике усопшему экс-президенту Гейдару Алиеву. (Фото: Кадр из видеоклипа Джамала Али в YouTube)

НОВОСТИ / АНАЛИТИКА. Азербайджанские власти задержали нескольких членов семьи рэпера после того, как его видеоклип с резкой критикой правительства стал вирусным.

Клип под названием Heykəl Baba (Памятник дедушке) вышел 31 декабря, в День солидарности азербайджанцев всего мира. Он был посвящен активистам Гиясу Ибрагимову и Байраму Мамедову, приговоренным к 10 годам тюрьмы за то, что написали краской «Fuck the System» на памятнике усопшему экс-президенту Гейдару Алиеву.

«Они оказались за решеткой из-за ерунды. Большинство людей это понимают, но сказать об этом в Азербайджане не могут из страха, – сказал EurasiaNet.org 29-летний Джамал Али, ныне живущий в Берлине. – Как музыкант, я хотел в своем рэпе озвучить то, о чем сейчас молчат».

Клип моментально стал хитом, быстро набрав 100 тыс просмотров в YouTube (что для песни на азербайджанском языке считается весьма приличным). «Джамал Али – пример для подражания для людей вроде меня, и я надеюсь, что он никогда не свернет с избранного пути, – сказала EurasiaNet.org Айдан Мамедова, 24-летняя поклонница из Баку. – Здесь столькие пытаются ограничить твои действия, а не вдохновлять, как он».

Вскоре после появления клипа, по словам Али, его мать, дядю и двух двоюродных братьев арестовали и продержали в течение четырех дней в одном из полицейских участков Сабунчинского района Баку. Полицейские заявили родственникам рэпера, что если тот не удалит клип, оставшихся у него в Баку 40 родственников выгонят с работы, арестуют и сделают невыездными, сказал Али.

В МВД сообщили местным СМИ, что министерство не располагает информацией о данном инциденте. Азербайджанские власти также отрицают, что Ибрагимова и Мамедова посадили в тюрьму из-за инцидента с памятником, настаивая, что те получили сроки за наркотики. Международные наблюдатели называют уголовные дела в отношении активистов сфабрикованными. Международная правозащитная организация «Эмнести Интернэшнл» причислила Ибрагимова и Мамедова к «узникам совести».

Али исполняет политический рэп уже на протяжении 10 лет, но в 2012 году ему пришлось уехать из Азербайджана. Перед проведением в Баку в 2012 году конкурса «Евровидение» Али выступил на оппозиционном митинге. Его арестовали и несколько раз избили, но затем отпустили незадолго до начала «Евровидения». Власти побоялись, что может пострадать имидж страны из-за того, что они «проводят международный песенный конкурс и в то же время держат певца в тюрьме за высказанные им мысли», сказал Али. После этого он бежал в Берлин.

Несколько других известных рэперов страны отказались комментировать связанные с памятником Гейдару Алиеву события, что еще больше подчеркивает трудности, с которыми приходится сталкиваться живущим в Азербайджане артистам. Один из них, Уран, написал на своей странице в Facebook заметку в поддержку Али, правда, он при этом был крайне дипломатичен, ссылаясь на конституционные положения о свободе слова и отмечая, что если кого и следует наказать за содержание песни, то это должен быть исполнитель, а не члены его семьи.

Сначала Али отвечал отказом на требования властей удалить клип. В частности, 6 января он написал в Facebook: «Моя мать и некоторые другие родственники сейчас в полицейском отделении в Баку. Полиция пытается оказывать на меня давление с целью заставить меня удалить с YouTube мой последний клип. Я сказал им вчера и сегодня, что не удалю ничего, пока не будут устранены причины, подвигшие меня написать эту песню. Я не прекращу писать, петь и говорить, что я думаю. Если они хотят «перемен», пусть начнут с себя. Ильхам Алиев, уходи с поста! Или иди на х$р! Выбирай сам!»

Но к 9 января он передумал и удалил клип. «Видеоклип уже добился своей цели, – сказал Али EurasiaNet.org. – Не было смысла причинять боль людям дома. Мы договорились, что моим родным обеспечат безопасность и отменят введенный в отношении них запрет на поездки».

Власти также сказали ему, что если он впредь будет воздерживаться от сквернословия, проблем больше не возникнет.

Хотя Али удалил клип со своего канала в YouTube, несколько других пользователей выставили его на других каналах.