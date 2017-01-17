Приднестровский вопрос: новые ответы

Комментарий

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НОВОСТИ / АНАЛИТИКА. Несмотря на серьезные сложности с реинтеграцией Приднестровья назад в Молдову, есть небольшой, но весомый потенциал гражданского интереса к вопросу об альтернативном политическом развитии так называемой Приднестровской Молдавской Республики (ПМР). Одно из самых заметных движений — это неформальная группа людей без официального названия, или даже программы как таковой, из основной территории Молдовы. Во время президентских выборов в «ПМР» в декабре 2016 года эта группа агитировала голосовать против всех. Активисты группы, используя социальные сети и медиаресурсы, призывали жителей Приднестровья таким образом высказать протест существующему режиму.

Напомним, «ПМР», непризнанная территория с фактическими признаками государства, появилась на фоне распада СССР в 1991 году. Летом 2016 года был возобновлен переговорный процесс в формате «5+2» по поводу «ПМР». В состав переговорной группы входят Молдова и Приднестровье как стороны конфликта, Россия, Украина и ОБСЕ в качестве гарантов, и наблюдатели от ЕС и США.

Президент Молдовы Игорь Додон, пришедший к власти на пророссийских лозунгах, 4 января провел встречу с лидером непризнанного Приднестровья Вадимом Красносельским в контролируемом «ПМР» городе Бендеры. Во время двусторонней встречи президента Молдовы и лидера непризнанной территории политические вопросы о статусе Приднестровья не обсуждались. Красносельский на пресс-конференции рассказал, что обсуждаемые темы касались исключительно экономических аспектов, но подчеркнул, что присутствие российских войск является гарантией безопасности «ПМР». Сама инициатива подобного диалога была выдвинута Игорем Додоном.

По словам Сергея Ильченко, инициатора кампании «против всех», основные ее цели – это выразить протест против нынешнего курса, направленного на Россию, и призвать к мирному возвращению Приднестровья в состав Молдовы. Политическая деятельность по данным направлениям на территории «ПМР» преследуется в уголовном порядке, так же, как и любые призывы вывести миротворческие силы Российской Федерации (РФ) и общественное обсуждение роли России в поддержании мира и стабильности в регионе.

Более восьми тысяч человек – 3,5% принявших участие в выборах в Приднестровье – проголосовали против всех. «Мы взяли больше голосов, чем Приднестровская коммунистическая партия. Вот вам декоммунизация в действии», – отметил Ильченко. «Против всех» занимает третью позицию после основных фаворитов гонки – бывшего президента Евгения Шевчука (27,38%) и нового президента Вадима Красносельского (62,3%). Общая явка составила 60,1% из 252 659 зарегистрированных избирателей.

Выборы в Приднестровье неоднозначны как для Молдовы, так и для международного сообщества. Субъекты международного права, включая ЕС, не признают «ПМР» в качестве суверенного государства и, как следствие, не присылают своих наблюдателей на выборы. Ильченко добавил, что команда активистов отдает себе отчет в том, что выборы в «ПМР» не были признаны законными ни Молдовой, ни международными институтами. «Однако нужно иметь в виду тех людей, с которыми будут вестись последующие переговоры. Поэтому уклоняться местным жителям от участия в выборах нецелесообразно. Наоборот, можно использовать эти выборы как способ мирной политической борьбы против существующего режима», – отметил он.

«Механизм «против всех» может быть использован как политическая технология гражданского общества. Впрочем, в этом и суть демократического противостояния через выборы, – заявил активист. – Графа «против всех» – благо для гражданского активиста, и за неё нужно, по возможности, бороться».

Сама кампания оценивает свои достижения как позитивные. Результаты показали, что в «ПМР» есть достаточно высокий протестный потенциал. Ильченко отметил, что после выборов важно предложить этой категории людей план действий. Над этим сейчас работает штаб «Против всех». По его словам, «нужно собирать этих людей, вовлекать в дискуссию. «Против всех» не означает отсутствие позитивной программы. Ее теперь нужно выдвинуть». Основой альтернативной программой будет реинтеграция в Молдову и развитие региона в составе молдавского государства.

Нужно отметить, что кроме этой кампании в «ПМР» параллельно голосовать против всех призывал бывший министр внутренних дел Геннадий Кузьмичев. Он баллотировался на пост главы непризнанной республики, но был снят с президентской гонки. Господин Кузьмичев таким образом выразил свой протест против того, что его лишили статуса кандидата за неделю до выборов за нарушения в предвыборной агитации. В частности, билборды с призывами голосовать против всех были размещены на подъездах к Тирасполю. Так что не все проголосовавшие против всех кандидатов были сторонниками кампании Ильченко.

Будучи очагом независимой информации, социальные сети отслеживаются представителями местных спецслужб. Вообще, информационное пространство в Приднестровье строго контролируется. Пресса и телевидение подведомственны Государственной службой средств массовой информации «ПМР». Наиболее популярный в Приднестровье канал «Телевидение свободного выбора» (ТСВ) принадлежит холдингу-монополисту «Шериф», который финансирует как политическую партию «Обновление», представители которой составляют крупнейшую фракцию в парламенте, так и кампанию новоизбранного президента «ПМР» Красносельского. Таким образом, альтернативное мнение можно донести только через социальные сети.

Продолжение кампании даже в социальных сетях несет в себе определенные риски. Ильченко отметил, что спецслужбы «отслеживают активистов в соцсетях и прессуют их: угрозы, незаконные задержания, избиения. Будут вызывать (на беседы - ред.), могут похитить на улице, угрожать уголовным делом или просто ликвидацией». На самого Ильченко на территории «ПМР» завели уголовное дело и за его похищение еще в 2015 году назначили вознаграждение в размере пяти тысяч долларов США. На сайте спецслужб встречаются призывы к предоставлению информации по поводу социальной активности против существующего режима. За это также обещают денежное вознаграждение.

По словам Ильченко, несмотря на риски, технология «против всех» – хороший инструмент оппозиционной работы. Активист сравнил ситуацию в Донбассе и Приднестровье: «В «ПМР» ситуация выведена в формат государственных отношений, где давление идет на отдельных активистов. В Донбассе же фаза военного противостояния отмечается давлением широким фронтом». Ильченко также подчеркнул, что работать с населением в серых зонах важно, особенно на линии разграничения сторон, а также через социальные сети и на прилегающих территориях. «Рано или поздно вопрос о выборах в Донбассе так же, как и в ПМР будет решен. Поэтому не только власти, но и гражданское общество должно быть к этому подготовлено», – добавил он.