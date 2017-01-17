Азербайджан: Власти используют советские методы для возрождения хлопководства

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на хлопковой плантации 3 сентября 2016 года. Алиев пообещал «вернуть хлопководству былую славу» в рамках новой государственной программы по развитию хлопкового сектора. Но эта слава не обходится без жертв: по словам фермеров, рабочих и независимых экспертов, для выполнения плана по сбору хлопка на поля выгоняют студентов и госслужащих, а обладающие монополией закупочные предприятия платят фермерам по расценкам ниже рыночных. (Фото: Пресс-служба президента Азербайджана)

НОВОСТИ / АНАЛИТИКА. В сентябре, в самом начале хлопкоуборочной страды, президент Азербайджана Ильхам Алиев собрал конференцию, посвященную хлопководству.

На данном мероприятии, прошедшем в городе Сабирабад, расположенном в сельскохозяйственном сердце страны, он с нежностью вспоминал о 1970-х и 1980-х годах, когда его отец, Гейдар Алиев, бывший тогда первым секретарем Компартии Азербайджана, привозил его в Сабирабад, чтобы познакомить с работающими на полях хлопкоробами. Азербайджан в те времена, по словам президента, производил миллион тонн хлопка в год, по сравнению с 35 тысячами тонн в 2015 году.

«К сожалению, хлопководство в Азербайджане сейчас переживает спад», – сказал Алиев собравшимся экспертам. Одновременно он пообещал «вернуть хлопководству былую славу» в рамках новой государственной программы по развитию хлопкового сектора.

Но эта слава не обходится без жертв: по словам фермеров, рабочих и независимых экспертов, для выполнения плана по сбору хлопка на поля выгоняют студентов и госслужащих, а обладающие монополией закупочные предприятия платят фермерам по расценкам ниже рыночных.

Система напоминает методы, практиковавшиеся при советской плановой экономике, которую Алиев в своей речи назвал пережитком прошлого. Например, такая же система в наши дни функционирует в Узбекистане. «В те годы (1970-1980) мы привлекали студентов к сбору хлопка, но сегодня в этом нет необходимости, т.к. нам хватает рабочих рук», – сказал азербайджанский лидер.

Но многие другие утверждают, что Баку наоборот пытается возродить советскую систему. Во время сборочной страды этого года «для каждой государственной организации установили план, и по этой причине мы увидели на полях преподавателей, студентов, докторов и госслужащих, – сказал в интервью EurasiaNet.org Вахид Махаррамов, эксперт по азербайджанскому аграрному сектору в расположенном в азербайджанской столице Центре экономических исследований. – Они получили приказ сверху и вынуждены были его выполнить».

Учитывая существующие в Азербайджане значительные ограничения в работе СМИ, еще более усугубляющиеся по мере отдаления от столицы, информацию о применении принудительного труда найти сложно. Но кое-какие сообщения все-таки появляются. Например, по сообщению Азербайджанской службы Радио «Свободная Европа»/Радио «Свобода» (РСЕ/РС), в городе Гёйчай в одной больнице весь персонал отправили собирать хлопок. Глава местного исполнительного комитета Икрам Валиев признал, что врачи и прочие сотрудники больницы работали на полях, но заявил, что они вышли на работу по собственному желанию. «Об этом сообщили всей стране. Кто хочет, может выйти на работу [по сбору хлопка]… после работы, по воскресеньям, привозить нам хлопок и получать за это плату», – сказал Валиев.

Но один житель города сказал РСЕ/РС, что люди вышли на поля не по собственному желанию. «Они загоняют всех в машины, когда люди приходят утром на работу, и отправляют их на поля. Нам только говорят, что это приказ директора больницы», – сообщил он.

Неясно, была ли эта практика введена только в этом году и сколько людей привлекли таким образом к сбору хлопка, но независимый эксперт по вопросам трудового законодательства Джавад Джавадов сказал EurasiaNet.org, что, по его оценке, во время последнего сезона количество людей исчислялось «тысячами».

Другим неоднозначным элементом плана по развитию хлопкового сектора является то, что азербайджанских хлопкоробов вынуждают продавать хлопок по ценам значительно ниже рыночных. В своей речи в Сабирабаде Алиев упомянул, что фермерам платят 50 гяпиков за килограмм хлопка (около $0,28), что, благодаря дополнительным государственным субсидиям, «значительно выше» прежней цены в 40 гяпиков. Алиев также добавил, что рассматривается вопрос о дальнейшем увеличении закупочных цен, но оно будет ограниченным.

«Следует уделять основное внимание доходу людей. В то же время нам необходимо обеспечить экономическую жизнеспособность бизнеса», – сказал президент.

Но цена в 50 гяпиков все равно значительно ниже рыночной. По словам Махаррамова, в Иране фермерам платят в три раза больше, 1,5 азербайджанских маната, а в Турции – 90 гяпиков. На мировом рынке хлопок стоит 2,85 маната ($1,6) за килограмм.

Фермер из Имишлинского района Намик Пашаев отметил в разговоре с EurasiaNet.org, что он не против выполнять трудную работу по сбору хлопка, но посетовал, что низкие закупочные цены едва позволяют ему сводить концы с концами. «Они устанавливают цены. Если мы жалуется, они нам угрожают, заявляя, что еще больше снизят расценки», – сказал Пашаев.

В хлопковом секторе Азербайджана доминируют две компании, CTC-Agro и MKT Istehsalat Kommersiya. О них мало что известно, но аналитики считают, что они связаны с государственными чиновниками. «Министерство сельского хозяйства и Министерство экономического развития имеют финансовые интересы в этом бизнесе. Их интересуют не фермеры, а получение прибыли», – сказал Махаррамов.

Один чиновник Министерства сельского хозяйства признал, что государственные служащие и студенты, возможно, собирают хлопок, но заявил, что министерство не имеет к этому никакого отношения. «Это возможно, но мы как Министерство сельского хозяйства не вмешиваемся в эти вопросы», – сказал EurasiaNet.org заведующий отделом растениеводства Минсельхоза Имран Джумшудов. Представители вышеупомянутых компаний не ответили на просьбы прокомментировать ситуацию.

«Государственная субсидия в размере 10 гяпиков мало что значит для фермера и не решает никаких проблем, – сказал Махаррамов. – Властям нужно предпринять более решительные шаги, в том числе призвать хлопковые компании делиться частью своих доходов от экспорта с фермерами».

Возрождение интереса к хлопководству является результатом падения цен на нефть, заставившего Баку предпринять незамедлительные меры по диверсификации экономики страны, основанной по большей части на экспорте углеводородов. Во время нефтегазового бума в Азербайджане в начале 2000-х годов хлопковому сектору практически не уделяли внимания. В 2015 году было произведено 35 тысяч тонн хлопка, что значительно меньше уровня в 130-150 тысяч тонн в середине 2000-х годов.

«Власти обленились. Вместо того, чтобы инвестировать в промышленность, они выбирали легкие пути, рассчитывая на доходы от энергоносителей. Если бы они [чиновники] в то время уделили должное внимание проведению серьезных реформ [в хлопковом секторе], сейчас бы у нас не было таких проблем», – сказал в разговоре с EurasiaNet.org независимый экономист Натиг Джафарлы.

Алиев в своей сентябрьской речи упомянул, что в 2016 году планировалось собрать 100 тысяч тонн хлопка. Согласно данным Минсельхоза, по состоянию на 12 декабря, общий собранный урожай составил 84,494 тонны.

«Я считаю, что в следующем году хлопковые угодья должны увеличиться, что обеспечит работой большее число людей, – сказал Алиев. – В выращивающих хлопок районах к работе будут привлекаться сотни тысяч человек».