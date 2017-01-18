Массовый переезд россиян в Крым крепче привязывает полуостров к России

Зал прибытия в аэропорту Симферополя. По данным местных подразделений Росстата, большая часть притока населения в Крым приходится на «межрегиональную» миграцию из континентальной части России. (Фото: Международный аэропорт «Симферополь»)

НОВОСТИ / АНАЛИТИКА. После присоединения Крыма к России на полуостров переехали как минимум около 150 тыс. человек из Москвы, Петербурга, других российских городов, а также из стран СНГ. При этом до 150 тыс. крымчан уехали из него, по большей части в Украину. В конце декабря 2016 года власти Республики Крым приняли программу по стимулированию массовой миграции в Крым, в основном из материковой части России.

По официальным данным, с 2014 года по конец третьего квартала 2016 года чистый миграционный приток в Крым составил порядка 83 тыс. человек. В частности, на полуостров переехали свыше 149 тыс. человек, а около 66 тыс. человек уехали из него. Цифры подсчитаны на основе данных двух подразделений Росстата — Севастопольстата, который ведет учет статистики по Севастополю, и Крымстата, который занимается цифрами по Республике Крым (куда не входит Севастополь).

Но официальные данные по миграционному потоку не в полной мере отражают реальную миграцию. Федеральная миграционная служба (ФМС) учитывает только тех, кто при переезде пришел в полицию и заполнил листок статистического учета, а также тех, кто зарегистрировался по месту жительства (прописался в квартире). Кроме того, данные по миграции в Севастополе в 2016 году являются предварительными и охватывают только период с января по август, а в течение некоторого времени в 2014 году власти вообще не вели миграционный учет на полуострове.

В частности, реальный отток населения из Крыма, по всей видимости, значительно выше официальных данных. Так, по данным Росстата, на 1 января 2014 года население полуострова находилось на уровне 2 342 411 человек, а к концу первых трех кварталов 2016 года составляло 2 337 406 человек, т.е. число крымчан сократилось примерно на 5 тыс. Учитывая, что естественная убыль населения из-за низкой рождаемости и высокой смертности за этот период равнялась всего около 15,5 тыс. человек, а чистый приток мигрантов, по официальным данным, достиг примерно 83 тыс. человек, непонятно, почему численность населения упала, а не увеличилось, и куда исчезли еще порядка 67,5 тыс. жителей полуострова.

Исчерпывающей информации на этот счет нет, но некоторые данные из разных источников указывают на то, что десятки тысяч «пропавших» покинули Крым, однако не попали в официальную статистику.

В частности, как упоминалось выше, по данным Росстата, на 1 января 2014 года численность жителей полуострова была зафиксирована на уровне 2 342 411 человек. Затем регистрация миграции была временно прекращена, а по результатам переписи населения в октябре 2014 года в Крыму было зарегистрировано уже всего 2 284 800 человек, т.е. только за первые 9 месяцев этого очень бурного для полуострова года население сократилось почти на 57 тыс. человек. Учитывая, что естественная убыль населения (по причине низкой рождаемости и высокой смертности) за весь тот год составила всего около 5,1 тыс. человек, а официальный миграционный отток в 2014 году, по данным Росстата, равнялся примерно 8,6 тыс. человек, получается, что как минимум 43 тыс выбывших не были учтены официальной статистикой.

Далее, по сообщению британского издания Telegraph со ссылкой на статистику Государственной пограничной службы Украины, за период с 1 января 2015 года по апрель 2016 года сальдо миграции между Крымом и сопредельными контролируемыми Украиной территориями составило 73,100 человек в пользу последних (т.е. столько людей уехали из Крыма и не вернулись).

Иными словами, реальная миграция из Крыма могла составить вместо официальных 66 тыс как минимум 130 тыс., а, скорее, ближе к 150 тыс., учитывая, что упомянутые в предыдущих двух параграфах данные по оттоку не охватывают несколько месяцев в 2014 и 2016 годах (цифры за эти месяцы были приблизительно подсчитаны на основе среднего показателя и тенденций за периоды, по которым имеются данные).

Учитывая нестыковки с оттоком, можно предположить, что официальные выкладки по миграционному притоку также занижены. В частности, постановка на миграционный учет для граждан России осуществляется не в ФМС (как в случае с иностранцами), а в местном отделении полиции. Но многие не выполняют это требование, т.к. с недоверием относятся к правоохранительным органам и ходят в полицию только в случаях крайней необходимости, тем более что штраф за отказ встать на учет после переезда и проживание без прописки небольшой (2-3 тыс. рублей). EurasiaNet известны десятки людей, переехавших в Крым из континентальной части России, и ни один из них не встал на учет. Соответственно, эти люди не попадают в миграционную статистику, а поскольку россияне обеспечивают большую часть миграционного притока на полуостров, проблемы с их учетом значительно искажают официальные данные.

При этом следует отметить, что хотя общая численность жителей полуострова к концу третьего квартала 2016 года была почти такой же, как на начало 2014 года, за этот период значительно изменился состав населения, т.к., по данным как официальных, так и независимых источников, большинство прибывших приехали из России, а большая часть убывших уехали в Украину.

Так, по имеющимся совокупным данным Крымстата и Севастопольстата, большая часть притока населения приходится на «межрегиональную» миграцию из континентальной части России.

Данные госстатистики подкрепляются и информацией из неправительственных источников. Как рассказали EurasiaNet.org в агентстве недвижимости Alliance De Luxe (работает по всему Крыму), большинство покупателей дорогих домов, квартир и участков на полуострове приезжают из крупных городов России — Москвы, Петербурга, Ростова-на-Дону. Более дешевую недвижимость (до 2 млн рублей) покупают жители Московской области, небольших российских городов, а также Азербайджана, Армении и других стран СНГ. По словам представителя агентства, покупателей из Украины за последние 2,5 года встречать не приходилось, из Беларуси — тоже.

«Около 80% покупателей берут жилье эконом-класса на вторичном рынке. Новое жилье берут мало, поскольку новостроек на полуострове немного. В Крыму к тому же всего четыре строительных компании, которые договорились с банками о выдаче их клиентам ипотечных кредитов. Около 60% покупателей берут жилье для переезда в Крым, еще 30% — в качестве вложения денег — в надежде, что квартиры подорожают через несколько лет. И лишь 10% покупают недвижимость в качестве дачи или места для летнего отдыха», — рассказал представитель агентства.

Немало тех, кто переезжал в Крым по рабочим обстоятельствам. Например, в декабре директором по связям с общественностью аэропорта Симферополь стал Игорь Лаптев, который перед этим работал в пресс-службе аэропорта Пулково (Санкт-Петербург). В сентябре 2014 года в Крым переехал директор кольцевой дороги Петербурга Вячеслав Петушенко, возглавив местное министерство транспорта (через год он, правда, покинул это место работы). Также многие известные люди в России имеют в Крыму дачи. Например, директор информагентства «Россия сегодня» (Москва) и один из главных пропагандистов в стране Дмитрий Киселев, который с недавнего времени начал выпускать в Крыму вино. На полуострове много недвижимости, принадлежащей известным людям из шоу-бизнеса и представителям творческих профессий (певица София Ротару, шансонье Вилли Токарев, телеведущий Леонид Якубович и другие), но у большинства появились дачи на полуострове еще до 2014 года.

По словам представителя агентства Alliance De Luxe, среди продавцов большое количество тех, кто при Украине получил землю (например, под индивидуальное жилищное строительство) на льготных условиях и впоследствии ее приватизировал. При этом основная масса продавцов в последние годы — это крымчане, переехавшие в Украину, и жители Украины, которые имели в Крыму жилье, рассказывали EurasiaNet.org в агентстве недвижимости «Добромир».

Власти намерены добиться в ближайшие годы значительного роста населения Крыма, по большей части за счет миграции. Так, согласно принятому Госсоветом Республики Крым в конце декабря 2016 года закону о стратегии социально-экономического развития до 2030 года, предполагается, что численность населения только РК увеличится к 2030 году до почти 2,4 млн., в основном за счет «миграционного прироста».

Правда, прогнозы местных отделений Росстата немного более консервативны. Так, по расчетам Крымстата, чистый приток мигрантов в республику ежегодно составит 18-20 тыс. человек вплоть до 2030 года. По прогнозу Севастопольстата, ежегодный приток мигрантов снизится с 15,2 тыс. в 2016 году до 10,5 тыс. в 2023-м. К 2030 году он упадет до 7,7 тыс. человек. Численность населения РК к 2030 году должна вырасти до 2 094 542 человек, Севастополя — с 430 030 до 551 835 человек. Общая численность населения Крыма, таким образом, в 2030 году должна будет составить 2 646 377 человек, что на 14% больше, чем было в январе 2016 года (2 323 369 жителей).

Но для достижения этих целей властям придется немало потрудиться. EurasiaNet.org известны примеры, когда жители больших российских городов отказывались переезжать в Крым из-за неразвитой инфраструктуры и низкого уровня зарплат при относительно высоких ценах. В частности, жительница Петербурга Екатерина Ч. в декабре в очередной раз приехала в Севастополь на разведку, но передумала переезжать. «Город выглядит тоскливо зимой, на дорогах полный беспредел, — все ездят, как хотят, — улицы узенькие, на проезжей части все машинами заставлено. Про зарплату наслушалась, местные жалуются. Кому не говорила, что из Питера, слышу в ответ: О! Мы вот мечтаем в Питер переехать. Когда смотришь на основную массу местных, видишь нищету какую-то. И вообще, ребята хоть и простые, но какие-то диковатые. В общем, что-то перехотелось мне. Думаю, лучше все-таки Сочи», — рассказала она EurasiaNet.org.