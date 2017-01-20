Реформа полиции в Украине: старые вызовы для нового руководства

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НОВОСТИ / АНАЛИТИКА. 18 января 2017 года в Украине начался отбор кандидатов на должность главы Национальной полиции. Участие в конкурсе принимают 64 кандидата. Новый глава полиции столкнется с длинным списком проблем: разработать системный подход к внедрению реформы; наладить систему подготовки, переподготовки и аттестации кадров; наладить совместную работу всех структур полиции; и обеспечить максимальную открытость ведомства для общественности и СМИ. При этом новый руководитель столкнется с проблемой разграничения сфер ответственности, связанной с необходимостью пересмотра полномочий руководства МВД и главы Национальной полиции.

Наиболее уязвимым местом реформы полиции в Украине остаётся отсутствие системного подхода к её проведению. Первоочередной задачей является разработка чёткой пошаговой стратегии и плана её реализации, включая формулировку оперативных целей, установление временных рамок для их выполнения, и обозначение индикаторов и системы оценки. К сожалению, внедрение большинства изменений проходит в формате пилотных проектов разной степени успешности. Некоторые, как, например, переаттестация действующих сотрудников МВД, требуют серьёзного пересмотра. Проведённая в 2016 году тотальная переаттестация не выполнила своей основной задачи – примерно 85% старых кадров (более 63 тысяч человек) остались в системе. Это почти в четыре раза больше того количества новых полицейских, которые пришли на службу в новосозданную патрульную полицию по конкурсу.

Единственный плюс аттестации состоит в том, что она выявила реальный, угрожающе низкий уровень подготовки сотрудников правоохранительных органов. Соответственно, второй приоритетной задачей нового руководства должно стать повышение качества обучения в системе ведомственного образования, обеспечение необходимой профессиональной подготовки новых сотрудников, не имеющих предварительного опыта работы в правоохранительных структурах, а также разработка критериев оценки работы всех сотрудников на смешанной системе количественных и качественных показателей.

Следующим приоритетом для нового руководителя Национальной полиции должно стать налаживание совместной работы всех структур, входящих в ведомство. На данный момент полиция состоит из патрульной полиции, уголовной полиции, полиции охраны, полиции особого назначения, органов досудебного следствия, а также остаётся институт участковых полицейских. Патрульная полиция является самой новой структурой в системе. В ходе планирования реформы полиции в Украине не был предусмотрен переходный период, обеспечивающий плановую передачу отдельных функций старых территориальных подразделений МВД новым управлениям Национальной полиции, и отдельно – управлениям патрульной полиции. В результате отмечается практически отсутствие должной коммуникации между патрульной полицией и другими структурами в системе МВД. Сложившаяся ситуация способствует формированию взаимных негативных стереотипов между «новой» и «старой» структурами и несёт прямые угрозы качеству работы. Примером является инцидент в феврале 2016 года в Киеве, когда патрульные не смогли скоординировать свои действия с другими службами, что в итоге закончилось стрельбой и убийством несовершеннолетнего пассажира преследуемого автомобиля.

Новым вызовом для Управления Национальной полиции после ухода Хатии Деканоидзе стало поддержание традиции открытости ведомства. С ноября 2016 года освещение темы реформы полиции в украинском медиапространстве значительно сократилось. Нынешний исполняющий обязанности главы Национальной полиции Вадим Троян реже появляется перед камерами с комментариями. В общем, наблюдается тенденция к возвращению практики избегания контактов правоохранительных структур с представителями общественности, что в очередной раз может отрицательно повлиять на возможности общественности контролировать, реагировать и влиять на ход реформы и работу правоохранительных органов в целом. При вступлении в должность новый глава национальной полиции столкнется с проблемой разграничения обязанностей, функций и ответственности должностных лиц в системе МВД. Раздвоение функций управления в полиции, предусмотренное действующей редакцией Закона «О Национальной полиции», закрепляет политическую сферу и принятие ключевых решений за Министром внутренних дел, в то время как главе Национальной полиции отводится сфера решения административных вопросов. Такое чрезмерное ограничение юридических полномочий главы Национальной полиции сводит его роль лишь к формальному управлению, и лишает его возможности реально влиять на кадровую политику и ситуацию в целом.

Для проведения конкурса на должность нового главы Национальной полиции Украины создана Консультационная отборочная комиссия в составе шести человек. Состав членов комиссии позволяет уверенно говорить о проведении независимого конкурса: трое из членов комиссии – Микаел Люнгбо, Джон Монтанио и Джозеф МакАллистер – независимые международные консультанты в сфере правоохранительной деятельности, ещё трое – Евгений Захаров, Роман Романов и Виталий Портников – представители гражданского общества Украины. Репутационные потери в случае даже минимального отступления от стандартов прозрачности и беспристрастности будут существенными для каждого из членов комиссии.

Что касается кандидатов, то на должность главы Национальной полиции претендуют сотрудники правоохранительных органов, адвокаты и юристы с опытом руководящей работы. В списке присутствуют, в частности, действующий и.о. главы Нацполиции Вадим Троян, руководитель управления Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин и руководитель управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко. Особый интерес представляет кандидатура 40-летнего Андрея Вишневского, директора Координационного центра по предоставлению правовой помощи, который проявил себя эффективным менеджером реформ, фактически запустив с нуля

механизм предоставления в Украине бесплатной правовой помощи. Кандидатура последнего может стать компромиссной с точки зрения как деполитизации должности главы Национальной полиции, так и обеспечения качественного управления процессами и приверженности реформам.

По результатам конкурса, не позднее 15 февраля Консультационная комиссия должна представить на рассмотрение главы МВД не более трёх кандидатур, одна из которых и будет подана на утверждение в Кабинет министров Украины.