Россия-США: Каково будущее отношений Трампа с Путиным?

Российский лидер Владимир Путин считает, что выборы в США обернулись для него удачно, но он вполне может пожалеть о том дне, когда Дональд Трамп стал американским президентом. (Коллаж EurasiaNet: Официальный сайт избирательного штаба Дональда Трампа и официальный сайт президента РФ)

НОВОСТИ / АНАЛИТИКА. Российский лидер Владимир Путин считает, что выборы в США обернулись для него удачно, но он вполне может пожалеть о том дне, когда Дональд Трамп стал американским президентом. Путин надеется, что новая администрация в Вашингтоне будет способствовать усилиям Москвы по изменению мирового порядка, но приход к власти Трампа скорее создаст для Путина проблемы как во внутренней, так и во внешней политике, считают видные эксперты по России.

Обмен мнениями по поводу намечающегося партнерства между Трампом и Путиным состоялся во время форума, организованного 18 января Институтом Гарримана и Высшей школой журналистики при Колумбийском университете в сотрудничестве с Иностранным пресс-клубом США. По общему заключению участвовавших в мероприятии, череда геополитических удач Путина, возможно, подходит к концу, и вскоре станут очевидными его слабости в качестве стратега.

У Путина «отличный нюх» на выискивание благоприятных возможностей, но он не очень умеет планировать на долгосрочную перспективу, сказала Маша Гессен, одна из выступавших на форуме и автор книги «Человек без лица: невероятный взлёт Владимира Путина».

Конечной целью Путина является разрушение сложившегося после Второй мировой войны мирового порядка и создание новой системы, в которой России будет отведена одна из ключевых ролей. Возможно, что Трамп лично был бы не прочь помочь Путину в этом, но всему легко могут помешать два фактора (являющиеся по большей части делом рук самого Кремля) – состояние российской экономики и скандал по поводу хакерских атак в США.

В последние годы Путин активно использовал США в качестве жупела, чтобы отвлечь внимание россиян от острых проблем российской экономики. Если Трамп даст Путину желаемое, и разрядит американо-российские отношения, Кремль лишится излюбленного «врага», на которого можно было свалить вину за все проблемы. Как следствие, в центре общественного внимания опять окажутся серьезные экономические проблемы, быстро решить которые Путину не удастся. По утверждению экспертов, снятия санкций будет недостаточно для решения проблемы слабости российской экономики.

«Путин добивается «второй Ялты», чтобы опять перечертить мир, – сказала Гессен, имея в виду прошедшую в этом городе в 1945 году конференцию, во время которой страны-победители поделили Европу на сферы влияния. – Но что он будет делать, когда российская экономика продолжит падать, а на США это свалить уже будет нельзя?»

Даже если недовольство населения экономической ситуацией не превратится в основную головную боль для Путина, серьезной помехой для планов Путина по созданию нового миропорядка станет скандал по поводу хакерских атак, т.к. американские разведслужбы определили, что ответственность за кражу и публикацию электронной почты высокопоставленных официальных лиц Демократической партии несут российские государственные структуры.

Кимберли Мартен, директор Программы по американо-российским отношениям при Институте Гарримана, назвала проведенную Россией хакерскую операцию неуклюжей. «Нам необходимо помнить, кем является Путин. Он карьерный сотрудник КГБ», – сказала она, добавив, что Кремль, скорее всего, «не хотел, чтобы информация об этом [хакерских атаках] стала достоянием общественности».

Разоблачение российского вмешательства может повредить Путину двумя способами: оно вызвало гнев влиятельных кругов в Конгрессе и разведывательном сообществе, а также привлечет пристальное внимание к тому, станет ли Россия вмешиваться в европейские выборы, в том числе во Франции и Германии.

По словам Мартен, Конгресс США может попытаться ограничить возможности Трампа делать уступки Путину, приняв законы с целью наказать российского лидера за хакерские атаки. Прототипом для подобных законодательных шагов, на взгляд экспертов, может стать Акт Магнитского. «Если они все умно сделают», сказала Мартен, говоря о законодателях, то им удастся реально связать руки Трампу в отношении России.

Любое потепление в американо-российских отношениях, вероятно, не продлится долго, частично по причине «обиды» из-за вмешательства России в выборы в США, сказал Вилл Ингланд, много лет проработавший корреспондентом «Балтимор сан» и «Вашингтон пост» в Москве и также выступивший с докладом на форуме. «Потепление между США и Россией не будет длиться вечно», – сказал он.

В краткосрочной перспективе существует вероятность того, что Трамп и Путин найдут способ улучшить двусторонние отношения, заявил Пол Сонн, в 2013-2016 годах работавший московским корреспондентом «Уолл-стрит джорнэл». По его мнению, оба лидера отличаются прагматичным подходом к политике, и оба хотят вернуть «величие» своим странам.

Между Трампом и Путиным возникла личная симпатия, объяснить причины которой наблюдатели затруднились. Мартен заявила, что источник теплоты в отношениях между ними остается загадкой. По ее словам, еще в 2014 году Трамп крайне критически отзывался о политике России, а затем, став кандидатом в президенты, внезапно изменил свое отношение, превратившись в активного поклонника Путина. «Объяснения этому нет, – сказала Мартен. – Причина, вероятно, кроется в каких-то индивидуальных особенностях».

Гессен предположила, что решение Трампа баллотироваться на пост президента заставило его пересмотреть свое отношение к Путину. Возможно, Трамп «посмотрел» на Путина и решил, что «тоже хочет быть таким», – сказала она.

Но в конечном итоге самой большой проблемой в отношениях между Трампом и Путиным станут черты их характера. Оба очень высокого мнения о себе. На взгляд Мартен, Путину будет сложно иметь дело с Трампом из-за самомнения последнего.

«Избранный президент США важничает больше Путина», сказала Мартен, а Путин «не может позволить себе, чтобы его считали более слабым из них двоих».