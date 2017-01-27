Азербайджан: Показательный суд закончился длительными сроками для исламских активистов

Люди молятся в мечети в Нардаране. Суд над консервативными шиитскими религиозными активистами в рамках так называемого «Нардаранского дела» закончился длительными приговорами для всех 17 подсудимых. (Фото: Владик Равич)

НОВОСТИ / АНАЛИТИКА. Суд над консервативными шиитскими религиозными активистами в рамках так называемого «Нардаранского дела» закончился длительными приговорами – вплоть до 20 лет тюрьмы – для всех 17 подсудимых.

Подсудимых – 16 членов умеренного исламского объединения «Мусульманское единство» и одного светского оппозиционера – признали виновными в целом ряде преступлений, от торговли оружием до заговора с целью свержения правительства.

Все началось со все еще не вполне выясненных событий в декабре 2015 года, когда полиция провела рейд в частном доме в городе Нардаран, расположенном к северу от Баку, где популярный имам Талех Багирзаде в это время вел молитву. Началась стрельба, закончившаяся гибелью четырех местных жителей и двух полицейских. До сих пор нет согласия относительно того, кто несет ответственность за провоцирование перестрелки.

За этими событиями последовал хаос. Протестующие собрались на центральной площади города, требуя вернуть им тела убитых. Власти в ответ перекрыли подъезды к городу и арестовали еще ряд жителей. В течение нескольких дней по всей стране под стражей оказались десятки людей, обвинявшихся в членстве в «Мусульманском единстве», хотя, судя по сообщениям СМИ, большинство из них почти ничего или ничего не знали об этом объединении.

По официальной версии, «Мусульманское единство» поймали за руку при подготовке вооруженного восстания с целью введения в Азербайджане законов шариата. Через неделю после начала кризиса политик Фуад Гахраманлы, заместитель председателя оппозиционной партии «Народный фронт», опубликовал на своей странице в Facebook заметку, подвергнув критике реакцию властей и заявив, что причиной беспорядков в Нардаране, пользующемся репутацией бастиона религиозного консерватизма, стали созданные социальные условия.

Гахраманлы тоже арестовали, и 25 января нынешнего года приговорили к 10 годам тюремного заключения. Журналисты, присутствовавшие на длившемся пять часов оглашении приговора, отметили, что не было приведено никаких доказательств кроме заметки Гахраманлы в Facebook. Заметка все еще не удалена и, вопреки утверждениям прокуратуры, совсем не похожа на призыв к организации беспорядков.

В последний день суда полиция, судя по всему, готовилась к волнениям, которых, однако, не произошло. Несколько сотен человек лишь выкрикивали религиозные девизы, а матери подсудимых давали пламенные интервью местным журналистам. Полиция, видимо, была готова к любому развитию событий: на снятых утром того дня фотографиях видно, что вокруг здания суда собрались десятки полицейских автомобилей.

По словам активистов, суд шел по хорошо уже обкатанному сценарию. Во время слушаний государственные прокуроры не представили почти никаких доказательств кроме признаний обвиняемых. Независимые наблюдатели, не принимавшие участия в суде, подвергли сомнению приемлемость подобных доказательств, повторяя утверждения обвиняемых, что признания выбивались при помощи пыток.

Между тем показания полицейских часто были сбивчивыми и противоречивыми. Как минимум в двух случаях сотрудники правоохранительных органов не смогли последовательным образом сказать, когда и где были арестованы задержанные, вызвав подозрения в том, что как минимум некоторые подозреваемые задерживались без должных на то оснований.

Суд постоянно отвергал протесты защиты против показаний и представляемых доказательств. Кроме того, многие подсудимые объявили голодовку, когда им не позволили присутствовать на собственном суде.

«Вердикт был незаконным и необоснованным, – заявил EurasiaNet.org по электронной почте адвокат защиты Яльчин Иманов. – Вердикт не соответствует конституции, кодексу и уголовному и прочему законодательству Республики Азербайджан. Суд вынес решение на основе доказательств, которые не были представлены в суде».

Данный вердикт является последним в целой серии недавних судебных дел, в рамках которых известных политических активистов приговорили к длительным срокам за казалось бы мелкие нарушения. Например, в октябре прошлого года члены молодежного движения NIDA Байрам Мамедов и Гияс Ибрагимов получили по 10 лет тюрьмы за граффити на памятнике Гейдару Алиеву. А 16 января еще один член NIDA был приговорен с пяти с половиной годам за заметку в Facebook, которую расценили как критику в адрес правительства. Все три активиста заявили, что после ареста подвергались пыткам. Их тоже, как и фигурантов «Нардаранского дела», осудили на основании признаний, хотя те от них отказались.

Известный активист и бывший узник совести Анар Мамедли назвал данное судебное дело попыткой властей не дать «Мусульманскому единству» объединиться с крупными, и традиционно светскими, оппозиционными движениями страны.

«Мы видим очень плохо организованную полицейскую операцию против не прибегающих к насилию объединений. Меня беспокоит то, что это может помешать религиозным объединениям в течение некоторого времени принимать участие в демократическом процессе», – отметил он в интервью EurasiaNet.org по электронной почте.