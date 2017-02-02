Казахстан: Нападки на профсоюзы и возможные негативные последствия

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев (справа) на Республиканском форуме трудовых коллективов в Астане в марте 2016 года. Если власти республики продолжат свою жесткую политику в отношении профсоюзов, они могут столкнуться с рядом негативных последствий. (Фото: Пресс-служба президента Казахстана)

Комментарий

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НОВОСТИ / АНАЛИТИКА. Обстановка на западе Казахстана опять обостряется. В течение нескольких месяцев в 2011 году в этом богатом нефтью регионе у Каспийского моря происходили выступления рабочих, которые закончились в декабре того года кровопролитием, унесшим жизни как минимум 12 человек.

Последствия столкновений побудили правительство дать обещание улучшить отношения с рабочими и «модернизировать профсоюзные институты». Но сейчас опять начались акции протеста рабочих, в ответ на которые последовала жесткая реакция властей.

Казахстан рассматривает себя в качестве регионального центра притяжения для иностранных инвестиций, но если Астана продолжит свою политику в отношении профсоюзов, она может столкнуться с негативными последствиями.

Так что же пошло не так?

Основной причиной проблемы являются шаги, предпринятые властями после 2011 года. Вместо того, что улучшить условия для работы профсоюзов, принятый в 2014 году новый закон значительно усложнил задачу по учреждению и осуществлению деятельности независимых профсоюзов. Данный законодательный акт носит столь ограничительный характер, что его положения нарушают базовые стандарты Международной организации труда (МОТ). Проведенное международной организацией «Хьюман Райтс Вотч» исследование показывает, что с 2014 года власти неоднократно вставляли все новые формально-юридические палки в колеса независимых профсоюзов. Чиновники преследуют профсоюзных работников, некоторые активисты лишились работы, и спецслужбы ведут за ними слежку.

Одним из вызывающих беспокойство последствий подобных действий стало то, что самое крупное профсоюзное объединение страны – Конфедерация независимых профсоюзов Республики Казахстан (КНПРК) – не смогло пройти регистрацию, несмотря на неоднократные попытки. В результате по ходатайству Министерства юстиции суд постановил 4 января прекратить деятельность КНПК, а также состоявших в конфедерации профсоюзов домашних работников, работников здравоохранения и металлургов.

Постановление о закрытии конфедерации вызвало протесты рабочих. В частности, более 400 рабочих нефтяного сектора объявили голодовку. Нефтяников также разозлило заведение уголовного дела против президента конфедерации Ларисы Харьковой. Судя по всему, дело было заведено с целью заставить ее покинуть свой пост, но она отказывается это сделать.

Власти, в свою очередь, объявили голодовку «незаконной», и обвинили еще двух профсоюзных руководителей в хищениях и организации незаконной забастовки соответственно. Также на десятки бастующих были наложены крупные штрафы.

Нефтяной сектор в Казахстане переживает сейчас тяжелые времена, и в 2016 году в республике произошла серия акций протеста нефтяников. Низкие цены на нефть осложняют ситуацию и вызывают страхи по поводу роста безработицы. В ряде случаев местные власти, профсоюзы и компании смогли объединить усилия для разрешения некоторых трудовых конфликтов. Но обычно правительство агрессивно реагирует на самые простые требования рабочих, что является нарушением взятых на себя Казахстаном обязательств по соблюдению международных трудовых норм.

Власти все больше усиливают контроль над жизнью общества, в том числе в трудовой сфере. Это заставляет многих экспертов задаться вопросом, почему Казахстан проводит подобную политику, противоречащую его интересам.

Закручивая гайки в отношении профсоюзов, правительство одновременно рекламирует свою открытость для международных инвестиций и готовность принять на себя новые обязанности на международной арене, примером которой является проведение в Казахстане переговоров по Сирии. Но если нападки на профсоюзы продолжатся, это может негативно сказаться на международных планах Астаны.

Многие иностранные инвесторы понимают важность соблюдения международных трудовых норм. Это идет вразрез с действиями Казахстана по ограничению работы профсоюзов. У иностранных и местных компаний в Казахстане и без того возникают проблемы с казахским законодательством, включая требование о вступлении в контролируемую властями ассоциацию работодателей. Данный аспект также был отмечен МОТ.

Казахстан с 1 января стал членом Совета безопасности ООН. В своей речи в честь данного события президент Нурсултан Назарбаев назвал соблюдение прав человека одним из ключевых приоритетов.

Тем не менее, Казахстан столкнулся с санкциями со стороны МОТ, являющейся структурой ООН. В 2015 и 2016 годах на Международных конференциях труда, в рамках которых принимаются главные решения по поводу работы МОТ, Казахстану были сделаны выговоры за нарушение норм МОТ из-за принятого в 2014 закона о профсоюзах. На обеих конференциях от Казахстана потребовали пересмотра закона, но он отказался, вызвав раздражение многих государств-членов.

Схожие с МОТ опасения были включены и в итоговый документ по результатам визита в Казахстан ведущего эксперта ООН по свободе объединений, подвергшего острой критике введенные в республике ограничения в отношении неправительственных организаций и профсоюзов.

Активизировавшиеся в январе нападки на рабочих опять привлекут к Казахстану пристальное внимание МОТ. В этом нет ничего хорошего для страны, желающей расширить свою роль на международной арене.

Главным приоритетом Казахстана в экономической сфере является вступление в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) – международный клуб богатых стран со штаб-квартирой в Париже. Неоднократно озвученный Назарбаевым план о входе Казахстане в тридцатку наиболее развитых стран мира к 2050 году будет зависеть от достижения плановых показателей ОЭСР.

В этом году Казахстан надеется добиться членства в нескольких комитетах ОЭСР в качестве подготовки к вступлению в организацию. Но в ОЭСР считают важным уважать трудовые и социальные нормы, и считаться с независимыми профсоюзами. Поэтому крутые меры Астаны в отношении рабочих могут помещать амбициям Астаны в рамках ОЭСР.

Казахстан может в ближайшем будущем столкнуться с негативной реакцией международного сообщества в связи с репрессиями против независимых профсоюзов. Будем надеяться, что руководство страны сменит курс в направлении уважения к базовым трудовым правам и правам человека.