Грузия празднует отмену визового режима с Евросоюзом

Депутаты грузинского парламента хлопают в знак поддержки решения Европарламента позволить гражданам Грузии посещать ЕС без виз. (Фото: Парламент Грузии)

НОВОСТИ / АНАЛИТИКА. Грузия была весьма обрадована принятым Европарламентом 2 февраля решением позволить грузинским гражданам посещать ЕС без виз, чего давно добивался официальный Тбилиси. Эта бывшая советская республика надеется, что данное событие еще на один шаг приблизит ее к полноправному членству в Евросоюзе.

На фоне растущего беспокойства по поводу распространения иллиберализма в регионе данная новость ободрила сторонников либеральных ценностей.

«Поздравления! Это поистине исторический день!» – написал в Twitter премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили после решения Европарламента отменить краткосрочные визы для въезда в шенгенскую зону.

В парламенте Грузии установили экраны, чтобы депутаты могли следить за ходом голосования в Европарламенте в прямом эфире. После принятия европейскими законодателями решения о визах их грузинские коллеги отметили данное событие шампанским и тортом, на котором были изображены символы ЕС и Грузии.

Грузинские лидеры наперебой благодарили европейских депутатов за принятие данного законодательного акта несмотря на сопротивление скептиков, утверждавших, что либерализация визового режима откроет двери ЕС для потенциальных террористов и нелегальных мигрантов. «Европейский Союз открыл двери для грузинских граждан несмотря на серьезные проблемы в миграционной сфере», – сказала вице-спикер грузинского парламента Тамар Чугошвили, являющаяся представителем партии «Грузинская мечта».

Поправка об отмене краткосрочных виз вступит в силу в конце марта, после одобрения Советом министров ЕС – процесса, который в Европарламенте назвали «формальностью» – и принятия механизма приостановки, который позволит быстро вернуться к визовому режиму в случае роста миграции.

С практической точки зрения, решение Европарламента сэкономит путешественникам из Грузии 35 евро (столько стоит краткосрочная виза) и еще некоторую сумму, которую сейчас взимают за обработку визовых документов. Также грузинским гражданам не придется теперь тратить время на сбор документов и стояние в очередях за визой.

На границе грузинам таки придется представлять некоторые из этих документов, включая обратный билет, подтверждение наличия жилья и страховку.

В целом, отмена виз рассматривается в качестве реальной возможности избавиться от судьбы постсоветской страны, находившейся под башмаком России, и добиться процветания и демократии европейского образца.

«Грузия никогда еще не была так близка к Европе», – сказал Мамука Мдинарадзе, депутат парламента от партии «Грузинская мечта». – Наиболее важным является то, что Грузия постепенно, шаг за шагом, становится членом европейской семьи».

В грузинским социальных сетях появилось множество мемов на Сулхана-Сабу Орбелиани, писателя и дипломата XVII века, чьи дипломатические поездки в Ватикан и Францию стали символом давнего стремления Грузии построить союзнические отношения с Европой. «Он добивался либерализации визового режима, когда это еще не было модным», – утверждалось в шутку на одном из мемов, на котором Орбелиани был изображен держащим в руках паспорт с шенгенской визой.

Радовались в Грузии вне зависимости от партийной принадлежности. Оппозиционные партии «Единое национальное движение» (ЕНД) и «Европейская Грузия» также приветствовали решение Европарламента. «Дело тут не только в свободе передвижения. Этот шаг окажет влияние на жизни многих наших граждан, на жизни молодых людей, студентов и предпринимателей», – сказал Георгий Канделаки из «Европейской Грузии».

«Альянс патриотов Грузии», самая маленькая из представленных в парламенте партий, считающаяся многими дружественной Москве, высказалась в несколько ином ключе, выразив надежду, что Россия последует примеру ЕС и тоже отменит визы для граждан Грузии.

Все крупные политические партии наперебой пытались приписать отмену виз себе в заслугу. Члены ЕНД и «Европейской Грузии» напомнили гражданам, что начало процессу либерализации визового режима было положено во времена их правления и до прихода к власти «Грузинской мечты».

«Многие смеялись надо мной, как внутри страны, так и за рубежом, когда после Революции роз перед парламентом Грузии был исполнен гимн Евросоюза и поднят флаг ЕС, – сказал экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. – Но я всегда был глубоко убежден, что Грузия будет быстро двигаться в направлении европейской интеграции, и после 2006 года это действительно произошло».

Отмена виз стала вторым достижением в сфере европейской интеграции, произошедшим во время правления «Грузинской мечты». В 2014 году подписание договора об ассоциации и сопутствующего соглашения о свободной торговле с ЕС запустило процесс политической и экономической гармонизации между Грузией и ЕС.

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили похвалил как «Грузинскую мечту», так и ЕНД. Он также выразил надежду, что либерализация визового режима подтолкнет жителей отколовшихся Абхазии и Южной Осетии к получению грузинского гражданства, чтобы иметь возможность пользоваться визовыми послаблениями.