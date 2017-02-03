Украина: Проблемы реформирования системы здравоохранения

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НОВОСТИ / АНАЛИТИКА. Декларируя целью улучшение здоровья украинцев, власть пробует реформировать здравоохранение, закрывая глаза на фундаментальные экономические проблемы.

18 января премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что, несмотря на потраченные на здравоохранение сотни миллиардов гривен, тотальная коррумпированность всей системы не позволила создать в стране медицину надлежащего качества. Поэтому исходным пунктом реформы здравоохранения должна стать борьба с коррупцией. Премьер пообещал не допустить возвращения к традициям «старого режима». Что же происходит на самом деле?

Официальная статистика показывает, что ситуация в системе здравоохранения не хуже, чем в мирное, докризисное время, и ненамного уступает развитым странам ЕС. Например, показатель средней продолжительности пребывания больных в стационаре (11,4 дня) самый низкий за все время наблюдений, и приближается, например, к показателю Финляндии (10,5). А если брать количество койко-мест в больницах, то в Украине ситуация не хуже, чем в странах ЕС с приблизительно таким же количеством населения – Польше, Франции или Испании. По числу врачей Украину вряд ли можно назвать развивающейся страной: в Европе только в Германии, Италии и Франции врачей всех специальностей больше, чем у нас. Причем по ряду специальностей Украина входит в первую пятерку европейских стран: 3-е место по педиатрам (после Италии и Испании), 3-е по акушерам-гинекологам (после Германии и Италии), 3-е по врачам-специалистам, 5-е по семейным врачам и терапевтам, 6-е по хирургам. Также Украина занимает 6-е место в Европе по количеству среднего и нижнего медперсонала (после Германии, Франции, Великобритании, Италии и Испании ).

С другой стороны, несмотря на высокие количественные показатели сферы здравоохранения, качество здоровья украинцев оставляет желать лучшего. В частности, по числу пациентов со злокачественными опухолями Украина занимает 2-е место в Европе, пропустив вперед только Австрию. По болезням сердечнососудистой системы – 3-е место, после Болгарии и Литвы. По проблемам дыхательной системы – на 1-м. Что касается причин смертности (по сравнению с данными в ЕС за 2013 год), то здесь ситуация несколько иная. В то время как Украина делит с Румынией 2-е место по смертности из-за проблем с сердечно-сосудистой системой (на 1-м – Болгария), по количеству смертей от рака и болезней дыхательных путей у нас лучшие показатели в Европе (наравне с Кипром и Финляндией соответственно). Однако Украина значительно отстает от Европы по продолжительности жизни, в частности, бывшим прибалтийским республикам СССР.

И, наконец, стоит обратить внимание на то, какого мнения сами люди о своем здоровье. В Украине нет сравнимой с европейской статистики (данные по ЕС за 2013 год), поэтому приходиться приводить результаты соцопросов в мае (КМИС) и декабре (Рейтинг) 2016 года. В целом, о хорошем или очень хорошем здоровье заявляют в 1,7 раза меньше украинцев. Говорящих о посредственном здоровье в два раза больше, чем в Европе.

Однако еще более показательно сравнение причин, по которым люди в ЕС и Украине не смогли воспользоваться услугами врачей. Если в странах Евросоюза люди редко отказывались от услуг больниц и докторов по причине высокой стоимости лечения (10,5% в Латвии, 9,7% в Греции и 8,3% в Румынии), то в Украине, по данным опроса КМИС среди более 10 тыс. респондентов, только в 2016 году таких было около 42% (!). Этот же опрос показал, что именно украинцы хотели бы получить вследствие реформы здравоохранения: 43% – улучшение качества медицинских услуг, и еще 40% – снижение расходов на лечение и лекарства.

В целом, картина выглядит таким образом: в Украине сохраняются остатки советской системы здравоохранения. Есть даже центры, способные проводить современные сложные операции. При этом значительная часть издержек на лечение легла на плечи граждан: уплаченных ими налогов не хватает, чтобы государство и дальше предоставляло обещанную и закрепленную в Конституции страны бесплатную медицинскую помощь. Например, в 2016 году порядка 80% средств бюджета МОЗ пошло на низкую зарплату медперсоналу и содержание зданий. В то же время, как в параллельной вселенной, в Украине хорошо себя чувствуют компании, контролирующие фармацевтический рынок: как показывает исследование Proxima Research, доходы компаний, в первую очередь национальных производителей, в 2014-2015 годах росли, несмотря на падение уровня жизни.

Выходит, что старую систему нужно одновременно спасать (пациентов и медицинские кадры), разрушать (картельные сговоры импортеров и производителей, коррупцию в больницах) и легализировать (де факто рыночные взаимоотношения между пациентами и врачами). С чего решили начать в Украине?

Согласно рекомендациям международных структур и экспертов, при проведении важных реформ необходимо заботиться о «более широком распределении выигрышей от реформы уже с самого начала изменений». Поэтому в сфере здравоохранения первые шаги были направлены на изменение принципов госзакупок лекарств для наиболее уязвимых категорий населения/пациентов, а также на предоставление бесплатных лекарств тем категориям пациентов, лечение которых в случае госпитализации обойдется государству намного дороже. В то же время, в целях экономии и эффективного использования бюджетных средств, реформаторы предлагают закрывать и укрупнять больницы, перераспределять и сокращать медперсонал.

Это привело к тому, что в оппозиции к реформам оказались не только влиятельные группы интересов (фармацевтические компании – импортеры и производители, руководители крупнейших госклиник и специализированных медцентров, политики-популисты), но и среднее и нижнее звенья медработников. Многие из них после Майдана надеялись, что к их мнению начнут прислушиваться. Однако новое руководство МОЗ (всего два министра и три и.о.), по сообщениям, не воспользовалось подготовленными наработками даже для столицы. Более того, в основе предлагаемых мер по реформированию здравоохранения лежат расчеты, которые расходятся с реальными цифрами о состоянии дел в отрасли. И это уже вызывает отторжение в сообществах врачей, которые раньше стремились поддерживать изменения.

На фоне разочарования среди медработников начали возникать конфликтные ситуации. Показательный пример: разногласия между директором Института сердца Борисом Тодуровым и исполняющей обязанности министра здравоохранения Уляной Супрун. В результате появились некоторые подробности относительно состояния дел в системе здравоохранения. С одной стороны, талантливого хирурга и директора медцентра обвиняют в том, что он покупает за счет государства лекарства для своих пациентов по максимально разрешенной цене. Сам он заявил, что не нарушал никаких законов или правил, поскольку действовал исключительно в рамках приказа МОЗ. Кроме того, Тодуров подтвердил, что значительную часть определенных расходов многие пациенты медцентра вынуждены оплачивать из собственного кармана, что, по его словам, происходит по причине недостаточного государственного финансирования.

С другой стороны, вопреки обещаниям наладить закупки через международных посредников, реформаторам не удается сделать все в заявленные сроки. К тому же, команда Супрун дистанцировалась от борьбы за бюджет на 2017 год. В результате финансирование по многим программам колеблется от 100% (ВИЧ) до 15% (взрослая онкология). Дефицит средств опять приведет к их теневому перераспределению, коррупции и нарушению прав пациентов. Кроме того, бюджета не хватит на обслуживание дорогостоящего диагностического оборудования. А планы осуществлять частичное возмещение стоимости лекарств отдельным категориям пациентов выглядят нереалистичными из-за отсутствия открытой достоверной статистики о пациентах, о предоставлении им тех или иных медицинских услуг, о потребностях в услугах и медикаментах. К тому же, в ситуации экономического кризиса и войны истощение финансовых запасов населения может привести к коллапсу всей системы, в том числе ее теневой составляющей.

К сожалению, иллюстрацию разрыва между решительными планами и реальностью автор сам увидел на днях. Когда одноклассница сына травмировала себе ногу, ее отказались принять и осмотреть в ближайшем районном травмпункте для взрослых («Не положено!»). Потом в травмпункте главной детской больницы страны «Охмадет» ее осмотрел врач, но сделать рентгеновский снимок не удалось – сломался аппарат. И паре дюжин семей, ожидавших приема, посоветовали ехать делать снимок в другой конец мегаполиса…

Получается, что в современном городе, население которого, по некоторым оценкам, составляет 4 миллиона человек, экстренную помощь детям могут оказать менее чем в двух клиниках. В краткосрочной перспективе решить эту и подобные ей проблемы только борьбой с коррупцией и другими полумерами невозможно. Особенно когда высшие должностные лица по-прежнему, несмотря на две революции, не спешат отказаться от привилегии не считаться с мнением профессионалов и решать за граждан, что лучше для их здоровья и жизни.