Кыргызстан: 150 тысяч человек пьют воду из арыков

В Баткенской области на юге Кыргызстана есть село Бешкент, 12 тыс жителей которого пьют воду из ирригационного канала – арыка. Вода в арыках часто бывает загрязнена продуктами жизнедеятельности животных, а также мусором и отбросами.

Главному врачу бешкентской сельской больницы Абиду Мадалиеву часто приходится лечить страдающих от гепатита, инфекций желудочно-кишечного тракта и бруцеллеза, который передается от больных животных людям через зараженную воду. Уровень болезней желудочно-кишечного тракта в селении в два раза превышает средний показатель по стране.

По словам Мадалиева, хотя новорожденным делают прививки, он ежемесячно регистрирует около 20 случаев заболевания гепатитом. Проблема с вызываемыми зараженной водой болезнями «особо остро стоит осенью, когда опадающая листва вызывает в арыках развитие бактерий», – сказал он.

Проблема дефицита чистой питьевой воды остро стоит в сотнях селений по всему Кыргызстану. В стране каждый год регистрируется 30 тыс случаев острых кишечных инфекций, 24% из которых связаны с заражением паразитами. До 86% случаев заболевания тифом происходят в селах, где нет доступа к чистой питьевой воде. Особо тяжелая ситуация сложилась в Баткенской области, расположенной на границе с Таджикистаном и Узбекистаном.

«Если бы у нас была централизованная система и водоочистительная станция, мы могли бы очищать воду при помощи хлора, и заболеваемость, несомненно, сократилась бы», – отметил Мадалиев.

Кыргызстан богат ледниками, озерами и реками. Тем не менее, порядка 150 тыс людей, проживающих в 390 селениях по всей республике, приходится пить воду из арыков, т.к. в районах их проживания водоочистительных станций либо вообще нет, либо они работают с перебоями. Во многих сельских районах построенная еще в советские времена водоочистительная инфраструктура развалилась.

Для создания новой инфраструктуры местным жителям приходится искать деньги самостоятельно. По правилам, для получения помощи от Всемирного банка, ПРООН и прочих инвесторов людям сначала необходимо собрать начальный капитал из собственных средств.

По словам Владимира Гребнева, координатора программы ПРООН «Охрана окружающей среды для устойчивого развития» в Кыргызстане, именно со сбором начального капитала обычно и возникают трудности.

Каныбек Алимбеков, гидроинженер и политик из Бешкента, возглавляет группу людей, пытающихся добиться обеспечения чистой водой жителей селения. За последние 10 лет сельским властям удалось скопить около $12 тыс (или 5% от общей суммы предполагаемых затрат) на прокладку 20-километрового трубопровода и сооружение водоочистительной станции. Но из-за роста цен и прочих экономических факторов проект застопорился.

Гребнев заявил, что требование о сборе средств местными жителями является трудновыполнимым. По его словам, местные власти в состоянии внести средства, но в бедной стране вроде Кыргызстана жители не в состоянии самостоятельно профинансировать такие инфраструктурные проекты.

«В селениях с населением 5 тыс человек инфраструктура водоснабжения может обойтись в $200 тыс», – объяснил Гребнев.