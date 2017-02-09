Туркменистан: За предвыборными шоу скрывается острый экономический кризис

Туркменский лидер Гурбангулы Бердымухамедов поет для работников энергетического сектора в конце января 2017 года в рамках своей предвыборной кампании. (Кадр из передачи канала «Золотой век»)

НОВОСТИ / АНАЛИТИКА. Гурбангулы Бердымухамедов – главный гонщик, жокей, хирург, писатель, певец и композитор Туркменистана – очень любит устраивать шоу. Но самым пустым из организованных им представлений, похоже, будут предстоящие президентские выборы, при помощи которых он еще раз продлит свой срок у руля страны.

Режим Бердымухамедова считается одним из самых репрессивных на планете. Его власть кажется настолько абсолютной, что он умудрился превратить пресмыкательство своих подчиненных в особую форму исполнительного искусства.

Но не все так просто в мире Бердымухамедова. Предстоящие 12 февраля выборы, которые эксперты по региону называют симуляцией, пройдут на фоне неприятных и проблематичных для властей реалий.

«Выборы пройдут во время беспрецедентного экономического кризиса. Отказ режима признать факт кризиса во время предвыборной кампании делает данные выборы еще одним шагом в направлении развала государства», – сказал EurasiaNet.org Лука Анчешчи (Luca Anceschi), ведущий курс по изучению Центральной Азии в Университете Глазго.

Степень изолированности Туркменистана такова, что очень сложно точно оценить, какой ущерб экономике нанесли падение мировых цен на энергоносители и недавняя потеря страной двух крупных покупателей газа – Ирана и России.

Даже Международный валютный фонд, обычно принимающий предоставляемую Ашгабатом официальную статистику за чистую монету, в декабре сделал ряд отрезвляющих заявлений.

«Цены на углеводороды остаются низкими, и страна практически не приобретает новых торговых партнеров. Под влиянием этих внешних факторов темпы роста экономики Туркменистана снизились», – отмечается в заявлении МВФ по результатам визита делегации фонда в это центральноазиатское государство.

Государственное телевидение не могло полностью отрицать этой факт и объявило в начале февраля, что рост ВВП упал до 6,2% в 2016 году, по сравнению с 6,5% годом ранее. Но эти цифры считаются ненадежными и реальные показатели роста практически точно гораздо ниже.

«Масштабы кризиса поражают воображение. Существует дефицит пищевых продуктов, и власти запретили гражданам рыбачить. Мы знаем, что население стран Центральной Азии отличается терпеливостью, но Туркменистан быстро приближается к точке невозврата. Сложно представить светлое будущее газового государства, не получающего никаких, или почти никаких, доходов от экспорта энергоносителей», – добавил Анчешчи.

Во время так называемой предвыборной кампании Бердымухамедов тщательно избегал каких-либо упоминаний кризиса и занимался проведением обычных для него пиар-акций.

Например, недавно он выступил перед работниками энергетического сектора с собственной песней. Это музыкальное представление широко освещалось в русскоязычных СМИ, и даже обратило на себя внимание британского издания «Гардиан». На мероприятии работники сектора сначала сами спели для президента на ненастроенной гитаре, а потом уже выступил Бердымухамедов – уже на отлично настроенном инструменте и, естественно, под аплодисменты аудитории.

Но на этом подарки от лидера нации не закончились. «Участники мероприятия с удивлением узнали, что глава государства готовит женщинам подарок на 8 марта – несколько написанных им лично песен», – сообщило туркменское государственное новостное агентство.

Подобные акции являются частью хорошо отлаженного механизма по созданию мифов. В первые годы своего правления Бердымухамедов, пришедший к власти в 2006 году, постоянно позиционировал себя в качестве человека дела, участвуя в скачках и выигрывая автогонки. Частично он таким образом старался дистанцироваться от своего предшественника, эксцентричного и ни в чем себе не отказывавшего Сапармурата Ниязова (по официальной версии, умершего от сердечного приступа в декабре 2006 года). Демонстрируя многогранность своих талантов, Бердымухамедов в 2009 году даже лично провел операцию по удалению опухоли на голове пациента.

Подчеркивая щедрость туркменского лидера, государственные СМИ сообщили в конце января, что Бердымухамедов во время визита в Ахальскую область лично раздавал жителям подарки, в том числе телевизоры. Хотя подобные трюки формально не признаются в качестве части предвыборной кампании, время их проведения указывает именно на это.

Хотя в условиях жесткого полицейского государства никто не решается жаловаться, некоторые СМИ, включая Радио «Азатлык», туркменскую службу РС/РСЕ, смогли запечатлеть последствия экономического спада.

В стране, включая столицу, стало сложно найти на полках магазинов даже самые простые продукты, вроде растительного масла и сахара. А то, что еще можно достать, включая хлеб и мясо, стоит втридорога.

Как сообщило Радио «Азатлык» 6 февраля, власти начали принимать меры по сдерживанию роста цен.

«Уже на протяжении нескольких дней работники налоговой службы, городской администрации и торговых организаций ходят по рынкам, заставляя торговцев продавать свои товары по фиксированным и заниженным ценам», – сообщил «Азатлык» на условиях анонимности торгующий на одном из рынков Ашгабата человек.

Дефицит продуктов питания и наличных денег заставил власти придумывать все более драконовские методы по предотвращению утечек информации. В частности, Интернет-провайдеры принимают меры по нарушению работы виртуальных частных сетей (VPN), которыми обычно пользуются граждане репрессивных государств для посещения заблокированных сайтов.

Кроме того, на тех немногих журналистов, что еще решаются выполнять свою работу, заводят уголовные дела.

Например, независимого журналиста Худайберды Аллашова арестовали 3 декабря вместе с женой и матерью по подозрению в хранении жевательного табака, который запрещен в Туркменистане. По сообщениям, затем репортера подвергли пыткам и заставили признаться в хранении 11 килограммов табака. С тех пор ничего не известно о его местонахождении и состоянии. Аллашов до ареста в течение двух месяцев писал о дефиците пищевых продуктов.

Стараясь создать видимость конкурентных выборов, власти в этот раз позволили участвовать в президентской гонке представителям неправительственных организаций. Всего на выборах баллотируются девять кандидатов. Но, учитывая созданные в Туркменистане условия, представляется маловероятным, что результаты этих выборов будут значительно отличаться от голосования 2012 года, когда Бердымухамедов получил 97% голосов.

«В Туркменистане никогда не проводились свободные и честные выборы, и этот раз не является исключением, – сказал Хью Уильямсон, директор «Хьюман Райтс Вотч» по Европе и Центральной Азии. – Настоящие выборы невозможны в государстве, где власти жестко контролируют все аспекты жизни общества».