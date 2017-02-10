Крым испытывает трудности с привлечением инвестиций

Фотография одной из инвестиционных площадок в Севастополе. (Фото: Инвестиционный портал Севастополя)

НОВОСТИ / АНАЛИТИКА. Крым испытывает трудности с привлечением частных инвестиций. Хотя формально объем капиталовложений показал рост, драйвером роста являются средства из федерального бюджета РФ. Большинство предлагаемых властями проектов остаются без инвесторов, а иностранные или даже крупные российские частные компании, как правило, отказываются работать на полуострове, опасаясь санкций. Также многие приезжие бизнесмены заявляют о несправедливом отношении местных властей и покидают Крым.

Формально ситуация в инвестиционной сфере полуострова неплохая. На инвестиционном портале так называемой Республики Крым (РК) утверждается, что общая стоимость действующих инвестпроектов составляет 134,4 млрд рублей (данных по Севастополю, не являющемуся частью РК, нет). Власти пытаются привлекать инвесторов, в основном, путем участия в ежегодных форумах экономической направленности. Так, например, в 2016 году на ялтинском форуме чиновники РК подписали 12 соглашений стоимостью 70 мрлд, на сочинском — еще два на сумму 9,5 млрд.

Однако данные соглашения являются рамочными, то есть из них не следует, что описанные в документе намерения будут воплощены.

Статистические показатели, на первый взгляд, также демонстрируют положительную динамику. По последним имеющимся данным, за январь-сентябрь 2016 года инвестиции в основной капитал в Крыму составили 25,7 млрд рублей. В частности, 18,8 млрд было вложено в РК, что на 43,5% больше аналогичного прошлогоднего периода, и 6,9 млрд в Севастополе, что больше на 20,8%.

Но привлеченные в РК за первые три квартала 2016 года 18,8 млрд рублей — это всего лишь 39% итогового показателя полного 2015 года (47,6 млрд). Данные за четвертый квартал пока не опубликованы, но есть сомнения в том, что за последние три месяца года удалось привлечь в полтора раза больше инвестиций, чем за девять предыдущих месяцев вместе взятых. Иными словами, по результатам года РК может показать спад. Полных данных по Севастополю для проведения схожего сравнения с показателями за весь 2015 год нет.

Кроме того, приведенная выше статистика включает вложения всех хозяйствующих субъектов, в том числе государственных и финансируемых за государственный счет. Кремль предоставляет значительные средства на различные инвестиционные проекты на полуострове, но его возможности в последнее время сократились. А с привлечением в Крым частных инвестиций ситуация сложная.

Судя по данным инвестиционных порталов двух регионов, в РК общее число предлагаемых инвестпроектов составляет 441, а инвесторы найдены лишь под 123 проекта. В Севастополе два проекта с инвесторами, а еще 19 пока остающихся пока без финансирования.

Также в РК числятся 784 компании, зарегистрированные в так называемой Свободной экономической зоне (СЭЗ) и получающие налоговые льготы, однако не все они намерены делать инвестиции. В частности, как сообщил на прошлой неделе министр экономического развития РК Андрей Мельников, около 200 участников СЭЗ не представили информации даже о начале своей деятельности, не говоря уже о значительных капиталовложениях.

Среди самых крупных инвестпроектов в Крыму — строительство нового терминала аэропорта Симферополь стоимостью 32 млрд рублей, которое вовсю идет в настоящий момент. Но проект сложно назвать частным: большую часть средств на него предоставляют близкий к Кремлю банк «Россия», полностью контролируемый правительством РФ государственный банк РНКБ и власти РК.

Также заявлены крупные проекты жилищной застройки. Например, «Столичная коммерческая группа» осуществляет в Симферополе строительство огромного жилого комплекса «Жигулина роща» на 20 тыс. жителей. По данным системы СПАРК, собственник компании скрыт под кипрским оффшором Synestra Trading, однако ее гендиректором является бывший депутат Верховной Рады Автономной Республики Крым (2006–2014) Эдуард Гривковский. Проект стоимостью 17 млрд рублей реализуется при совместном финансировании компании-застройщика и казны РК, а также благодаря выделению правительством РФ средств в рамках федеральной целевой программы на развитие инфраструктуры Крыма и предоставлению застройщику налоговых льгот. Кроме того государственный банк РНКБ оказывает содействие с продажей недвижимости путем предоставления льготных ипотечных кредитов.

Еще 5,4 млрд хочет вложить фирма «Рич-плюс» в возведение жилого комплекса «Город мира» в Симферополе. Владельцем фирмы-застройщика, по данным СПАРК, является Владислав Кузьмин, собственник «Карбона» — одной из крупнейших строительных компаний полуострова. Кузьмин приходится братом бывшему депутату Горсовета Севастополя Евгению Кузьмину.

Пытаются зайти в Крым и многие бизнесмены с материковой части России. К примеру, в декабре стало известно, что московский производитель обуви ООО «Зенден» (товарный знак Zenden), у которого 251 магазин в России, намерен построить обувной завод в Евпатории стоимостью 1 млрд рублей и мощностью 1 млн пар обуви в год. Об этом сообщил государственный банк РНКБ, который кредитует компанию.

Как рассказывал в интервью РБК владелец «Зендена» Андрей Павлов, санкции США и Европы в отношении России и Крыма — «серьезное испытание для бизнесменов и инвесторов», но в Крыму оно компенсируется наличием свободной экономической зоны. В частности, обувной завод будет освобожден от выплаты налогов на имущество и землю, федеральной части налога на прибыль, а также таможенных пошлин. Взносы в Пенсионный фонд, Фонд социального страхования и систему медицинского страхования снижены с 22%, 2,9% и 5,1% соответственно до 6%, 1,5% и 0,1%. С другой стороны, эти льготы частично съедаются дорогой доставкой материалов для строительства завода. Сэндвич-панели, например, компания закупает в Ростове, Краснодаре и Рязани, при этом стоимость их доставки составляет 33% цены самого товара.

Однако есть немало примеров, когда бизнесмены испытывают трудности с инвестициями в Крыму. К примеру, в 2015 году бизнесмен из Петербурга Юрий Ровинский хотел вложить 5,4 млрд рублей в реконструкцию порта Феодосия со строительством там нефтяного терминала. По данным источника EurasiaNet.org, участвовавшего в проекте, предприниматель занимался им в интересах крупных российских компаний, которые сами боятся идти в Крым из-за санкций. Среди них — компания «Роснефть».

Но проект так и не был реализован. Как сообщил EurasiaNet.org Юрий Ровинский, он отказался от него, столкнувшись с «полнейшим непониманием властей Крыма». «На словах они инвесторов приветствуют, но по факту полный стопор. Все делается либо через своих, либо для себя. А не во благо бизнеса. Когда я пытался заниматься проектом, я постоянно сталкивался с намеками и предложениями по организации различного рода коррупционных схем. На что, естественно, я не мог пойти. В общем, надо подождать, пока там все устаканится с властью. Сейчас она невнятная», — сказал он.

После присоединения Крыма к России на полуострове хотели строить жилье сразу несколько компаний из Петербурга — «КВС», «С.Э.Р.» и «Воин-В». В Крыму, они планировали переломить местные традиции рынка, которые, по их словам, заключаются в том, чтобы «гнать дрянной эконом, безобразить город [Севастополь]». Владелец «Воин-В» Олег Глущенко рассказывал корреспонденту EurasiaNet.org, что у него особые отношения с Крымом, так как он родом из Севастополя. Он собирался построить там жилой комплекс «Вилла виктория», однако до начала стройки так и не дошло. Узнать причину у Глущенко не удалось, поскольку его телефон был выключен. В компании «Воин-В» сообщили EurasiaNet.org, что Глущенко отказался от этих планов.

Ничего не построили в Крыму и компании «КВС» и «С.Э.Р.». В «КВС» изначально отказывались комментировать свои планы по работе в Крыму, да и сейчас на сайте компании нет никакой информации об этом. А на сайте «С.Э.Р.» в данный момент презентован жилой комплекс «Ленинградский квартал» в Севастополе на участке 7,8 га. Однако, как следует из сообщения на сайте застройщика, в конце 2015 года по-прежнему продолжались различные согласования с властями города, и строительство не велось. С тех пор каких-либо новостей об этих планах компания не публиковала.

Еще один бизнесмен из Петербурга, попросивший не называть его имени, на протяжении нескольких лет пытался взять в аренду 147 га акватории Черного моря вблизи поселка Кача (Севастополь), чтобы разводить там средиземноморских мидий и устриц. Однако Азовско-Черноморское территориальное управление Росрыболовства регулярно отказывало ему в выделении акватории, по его мнению, по формальным основаниям, в результате чего в конце 2016 года отказался от проекта и уехал обратно в Петербург. Между тем три компании, которые постоянно получают такие водные участки, по его словам, находятся в перманентном поиске инвесторов, и фактически рыбу не разводят.