Украина: Янтарь, коррупция и глобализация разрушают природу и революцию

Комментарий

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НОВОСТИ / АНАЛИТИКА. К всплеску нелегальной добычи и контрабанды янтаря из Украины привел российский протекционизм, польские контрабандисты, растущий спрос на китайском рынке и жажда наживы постмайдановских политиков.

Снимки уничтоженных лесных массивов и рассказы очевидцев – участников нелегальной добычи янтаря в северо-западных регионах Украины, предоставленные корреспондентами National Geographic, производят неприятное впечатление не только на иностранцев, но и на украинских читателей. Журналисты лично посетили несколько населенных пунктов и смогли выйти на нелегальных добытчиков, сравнив с их слов ситуацию с добычей янтаря с Чикаго 1920-х годов, с их беззаконием, коррумпированным правосудием и правом сильного.

В целом с такими выводами согласны и коллеги-журналисты из The Wall Street Journal. Они также считают, что схемы с добычей и контрабандой янтаря возникли на основе нелегального бизнеса, которым занимались приближенные бывшего президента Виктора Януковича. А после его бегства разгорелась настоящая война за прибыльный промысел между новыми и старыми чиновниками и просто обедневшим населением.

Таким образом, для внешнего наблюдателя постреволюционная Украина предстает в образе страны, где население из-за крайней бедности вынуждено заниматься нелегальным и опасным бизнесом; где война с Россией усугубляется организованной и хорошо вооруженной преступностью; где настоящих изменений к лучшему произойти не может, поскольку место «друзей Януковича» заняли новые многочисленные нечистые на руку политики, чиновники и силовики.

Нужно признать, что многое в этой картине действительно является правдой и фактом жизни. Однако было бы заблуждением считать, что к «янтарной лихорадке» привела революция, последовавший за ней резкий рост бедности и произвола, и приход к власти еще более коррумпированных людей. Другими словами, происходящий бум нелегального янтарного бизнеса не стоит однозначно рассматривать как еще одно «доказательство» скатывания Украины к анархии и хаосу, как это любят повторять авторитарные лидеры бывших советских республик.

Чтобы понять, что произошло на самом деле, необходимо вернуться на десятилетие назад и кратко посмотреть на экономическую подоплеку торговли янтарем в мире. До 2013 года главным мировым потребителем янтаря был Китай, а поставщиками – Россия, Польша и Литва.

По официальным данным польского министерства экономики, экспорт янтаря и янтарных изделий в Китай начал расти с 2008, и к 2012 году достиг $210 млн и 49 тонн в товарном выражении. Эксперты прогнозировали дальнейший стабильный рост (в среднем на 4-5% в год) без резких потрясений. В Украине, тем временем, цена скупки нелегально добытого янтаря не превышала $200-300 за 1 кг , а объемы добычи и экспорта не составляли конкуренцию для российских поставок.

Однако 17 апреля 2013 года на заседании Совета Федерации РФ руководитель Федеральной таможенной службы Андрей Бельянинов с подачи представителя Калининградской области предложил полностью запретить вывоз сырого янтаря из России, чтобы поднять экономику региона и отечественную перерабатывающую промышленность. Уже с 1 августа того года импорт янтаря-сырца Польшей и Литвой из России, на которую тогда приходилось 90% разведанных запасов янтаря, прекратился полностью, а нелегальная добыча была дополнительно криминализирована.

В результате такого решения рынок, из-за нехватки сырья, испытал настоящий ценовой шок. Как признают сами польские ювелиры, не вдаваясь в подробности, цены на янтарные изделия подскочили на 800-1000%, что ранее не прогнозировалось расчетами экономистов.

Можно предположить, что после российского эмбарго польские, литовские и китайские посредники обратили свои взгляды на Украину как альтернативного поставщика сырья. Уже в начале августа 2013 года была зафиксирована попытка вывоза из Украины крупной партии янтаря. Налаживание нового канала поставок заняло некоторое время и совпало с началом активных военных действий на Донбассе в 2014-2015 годах. Однако теперь старателям за килограмм сырья, по данным независимых украинских журналистов-следователей, предлагают от $1200 до $3000, а за крупные самородки цена может быть больше $5000, что тоже составляет около 600-1000% по сравнению с предыдущими годами. Примерно такие же цифры местные жители называли корреспондентам National Geographic.

Далее стоит отметить, что, несмотря на откровения нелегальных старателей, бедность в северо-восточных регионах Украины вряд ли могла быть главным фактором вовлеченности населения в нелегальный промысел. Как выходец из этого региона, автор может утверждать, что, во-первых, там очень сильны позиции православной церкви и традиционно крепки семейные узы, что является определенным сдерживающим фактором. Кроме того, в Волынской и Ровенской областях после обретения Украиной независимости наблюдался самый слабый негативный показатель прироста населения, а в 2007-2013 годах – даже небольшой рост благодаря высоким темпам рождаемости, что тоже вряд ли возможно в условиях крайней нищеты в индустриализированном обществе. Несмотря на слабую местную экономику, большинство молодого работоспособного населения предпочитало не выезжать за границу на заработки в Россию или Польшу.

Поэтому на нелегальную добычу людей скорее подтолкнула не бедность, а возможность относительно быстро и легко заработать за неделю или месяц столько, сколько раньше приходилось добывать более тяжелым трудом за год и при этом рисковать потерять заработанные деньги из-за рэкета или таможенного контроля. В пользу этой версии говорят и рассказы опрошенных National Geographic местных жителей, отмечавших, что ради нелегального промысла люди увольнялись из местных правоохранительных органов, хотя там заработки в спокойные времена всегда были выше.

А вот с чем стоит согласиться, так это с тем, что лихорадочный спрос на солнечный камень и относительная легкость его добычи при малых затратах действительно ухудшили положение с коррупцией. Если представить, что в 2013 году революции не произошло, то добыча янтаря наверняка была бы монополизирована и поставлена на промышленную основу вертикалью власти Януковича. Поскольку в 2014 году монопольная система власти была разрушена, борьба за контроль над добычей янтаря привлекла внимание и местных, и киевских политиков, и дело даже дошло до массовых столкновений старателей с силами правопорядка.

Однако уже в 2016 году появились признаки того, что под добычу янтаря начинают формироваться локальные коррупционные вертикали, во главе которых стоят высшие должностные лица правоохранительных органов. В частности, в июле 2016 Генпрокурор Украины объявил о задержании зампрокурора Ровенской области, начальника районной полиции и офицера СБУ по подозрению в сговоре с целью получения контроля над добычей янтаря и организации незаконного сбыта конфискованного сырья. По данным еще одного журналистского расследования, изъятый у контрабандистов или старателей янтарь может легально продаваться по чрезвычайно заниженным ценам, по сравнению с рыночными, что тоже создает высокие коррупционные риски.

Параллельно политики, пришедшие к власти на волне «Майдана», пытаются использовать юридические инструменты для легализации добычи янтаря. С одной стороны, по данным журналистов «Наших грошей», лица, связанные с руководством администрации президента Украины, судятся за лесные угодья, в которых с 2003 года шла несанкционированная добыча янтаря-сырца. С другой, в парламенте принят в первом чтении законопроект о добыче и сбыте янтаря, внесенный депутатами президентской фракции БПП, несмотря на критику главного научно-экспертного управления об «угрозе монополизации» промысла и мнения специалистов-геологов о «пролонгации незаконной деятельности».

Какие же перспективы «янтарной лихорадки»? Поскольку альтернативных источников заработка, сравнимых по потенциалу с добычей янтаря, для местного населения не существует, а спрос в Китае остается стабильно высоким, у слабого и коррумпированного государства практически нет шансов победить. Однако существует большая вероятность того, что под лозунгом «наведения порядка» может произойти коррупционная монополизация этого бизнеса в интересах высших должностных лиц в правительстве и администрации президента.

Альтернативным сценарием могла бы стать легализация старательской деятельности при нескольких условиях, включая (а) строгий надзор за соблюдением природоохранных нормативов при добыче, что подразумевает создание коллективных предприятий, (б) отчисление значительной части дохода в фонд по восстановлению отработанных участков и контроль за использованием этого фонда со стороны местных сообществ и (в) стимулирование экспорта изделий из янтаря, а не янтаря-сырца, что предполагало бы создание в Украине совместных предприятий с китайским капиталом по производству продукции, востребованной на рынке КНР. Хотя второй сценарии при нынешних условиях менее вероятен, точка невозврата в истории с украинским янтарем еще не пройдена.