Грузия пытается сохранить свой древний алфавит в цифровую эпоху

Варианты алфавита, присланные на конкурс #WriteinGeorgian (#ПишиПоГрузински), организованный промышленным дизайнером Звиадом Циколией в сотрудничестве с крупнейшим банком Грузии TBC Bank с целью создания новых стилей написания букв грузинского алфавита. (Фото: Официальный сайт конкурса #WriteinGeorgian)

НОВОСТИ / АНАЛИТИКА. Дато Долидзе медленно набирает на своем старом телефоне текстовое сообщение сыну. «Мой аппарат поддерживает только латиницу, и когда я пишу смс, мне всегда приходится переводить грузинские буквы на латинские. Это очень неудобно», – отметил этот 50-летний мужчина, продающий апельсины на одном из рынков Тбилиси.

Хотя более современные смартфоны поддерживают грузинский алфавит, многие в Грузии, где средняя месячная зарплата составляет $333, пользуются, как и Долидзе, более дешевыми, старыми аппаратами. И уникальный грузинский алфавит становится жертвой подобных цифровых компромиссов.

Красивое грузинское письмо веками завораживало ученых и каллиграфов. В декабре прошлого года оно было внесено ЮНЕСКО в список нематериального культурного наследия человечества.

Вообще-то, в Грузии существует три местных уникальных алфавита – мхедрули, который повсеместно используется в наши дни, а также древние асомтаврули и нусхури, использовавшиеся, как правило, в религиозных книгах и большинстве древних документов. Как отмечается в заявлении ЮНЕСКО, эти три алфавита «уживаются благодаря тому, что у каждого своя функция и они отражают различные аспекты многогранного грузинского культурного наследия».

Грузинскому алфавиту пока не грозит забвение. Но, с лингвистической точки зрения, он является малораспространным, т.к. используется только для грузинского, а также родственных мингрельского и сванского языков, на которых говорят в общей сложности 3,7 млн человек (или 0,06% населения Земли). Учитывая, что каждые две недели на планете вымирает по одному малораспространному языку, некоторые жители Грузии стараются создать условия для долгосрочного выживания их языка и алфавита.

«Малораспространные языки сегодня особенно уязвимы и нуждаются в защите, – сказала Нино Доборджгинидзе, возглавляющая Институт лингвистики при Государственном университете им. Ильи Чавчавадзе в Тбилиси. – Отсутствие технологического развития мешает международному распространению ценных данных на грузинском языке, существующих в различных формах, включая устную, рукописную и печатную».

По данным опубликованного в 2015 году доклада ЮНЕСКО, только 500 из использующихся сейчас в мире 7100 языков пользуются в Интернете, а самый популярный в мире поисковик Google поддерживает лишь 348. Но даже те языки, которыми пользуются в Интернете, сталкиваются с ограничениями: например, для грузинского алфавита в программе Microsoft Word существует всего один шрифт.

По причине подобных ограничений пользователи Интернета часто заменяют грузинские буквы латинскими. В частности, в рекламе услуг компаний розничной торговли и операторов связи часто используется латиница. Например, объявления о предоставлении скидки в 25% на новые поступления можно часто увидеть в таком виде «25% p’asdaklebas akhal ch’amosvlis» вместо такого «25% ფასდაკლებას ახალ ჩამოსვლის».

Жители Грузии начали выступать с частными инициативами по расширению присутствия грузинского языка в Интернете. В 2015 году промышленным дизайнером Звиадом Циколией в сотрудничестве с крупнейшим банком Грузии TBC Bank был организован конкурс #WriteinGeorgian (#ПишиПоГрузински) с целью создания новых стилей написания букв грузинского алфавита. В течение первых пяти недель после объявления конкурса от участников было получено более 160 новых вариантов шрифтов.

«Наш язык и наш алфавит – это наше наследие. Это сокровище, которое нужно не только охранять, но также поддерживать в рабочем состоянии и обновлять, – объяснил 45-летний Циколия, являющийся сторонником широкого использования грузинского шрифта в повседневном цифровом общении. – Мир становится все более цифровым, и наши буквы должны эволюционировать и приспосабливаться к новой реальности».

По словам Циколии, к марту все новые шрифты будут выставлены на сайте конкурса для свободного скачивания. «Граждане мира, ценящие национальные традиции, будущее – глокально, – заявил он. – Переход на грузинский шрифт занимает две секунды, но многим лень даже столько времени потратить».

Соседняя Армения, обладающая таким же уникальным языком с уникальным алфавитом, сталкивается со схожими проблемами.

«Замена армянских букв другими является распространенным явлением, особенно среди представителей огромной диаспоры, но не только, – отметил Гегам Варданян, главный редактор дискуссионной платформы Media.am. – Переводят не только на латиницу. Армяне в России пользуются и кириллицей. В результате получается нечто странное, причудливое и трудное для понимания».

Как и в Грузии, за дело в Армении взялись энтузиасты. Пресс-секретарь омбудсмена Армении Зограб Еганян устал смотреть, как в Интернете издеваются над армянским языком, и высказался по этому поводу на своей странице в Facebook. «Давайте объявим 7 февраля днем, когда все будут писать в Интернете по-армянски, – написал он в 2012 году. На его предложение отозвалась масса людей в Армении и за рубежом.

«Были люди, умеющие говорить по-армянски, но решившие научиться также и писать по-армянски, начиная с постов в социальных сетях», – сообщил Еганян EurasiaNet.org. По его словам, хотя правительство Армении проявило относительную пассивность в деле поддержки алфавита, есть признаки того, что частный сектор все больше пользуется именно им. – Недавно один мобильный оператор начал рассылать смс-сообщения своим клиентам на армянском алфавите, а не на латинице, как раньше», – сказал он.

Еганян также утверждает, что национальные алфавиты стали более модными, т.к. люди поняли, что именно эти алфавиты наиболее точно отражают звуки их уникальных языков.

«Транслитерация больше не в моде, – сказал он. – Сейчас ею часто используются, чтобы посмеяться над кем-либо или чем-либо».