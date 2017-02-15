Кыргызстан: Реалити-шоу о невестках вызвало возмущение зрителей

Вышедшее недавно в эфир в Кыргызстане реалити-шоу под названием «Келин» («Невестка») вызвало возмущение зрителей, утверждающих, что оно унижает женщин и принижает их роль в обществе. (Кадр из шоу «Келин» на КТРК)

НОВОСТИ / АНАЛИТИКА. Вышедшее недавно в эфир на государственном телеканале реалити-шоу под названием «Келин» («Невестка») вызвало возмущение зрителей, утверждающих, что оно унижает женщин и принижает их роль в обществе.

Данный телепроект является кыргызским вариантом классического на Западе жанра программ, в рамках которых конкурсантки борются за благосклонность мнимого жениха. Например, одним из наиболее известных в США примеров подобных шоу является «Холостяк», где все начинается с того, что около 12 девушек проходят ряд испытаний, иногда оказываясь в неловких ситуациях.

В кыргызской версии конкурсантки стараются произвести впечатление не на потенциального жениха, а на строгую свекровь. Испытания включают доение коровы, уход за огородом, приготовление пищи и уборку.

«Желающих принять участие было много, с разных уголков Кыргызстана на кастинг приехали 30 девушек. Из них мы отобрали десятерых. В основном акцент делали на жительниц городов, так как многие из них далеки от быта и домашнего хозяйства. Некоторые не то что доить, даже корову вблизи не видели», – сказала директор телепроекта «Келин» Хадича Харсанова в интервью изданию «Спутник».

Продюсеры шоу «Келин», первый эпизод которого вышел в эфир в начале февраля, отметают критику в адрес проекта, утверждая, что он является просто развлекательной программой, и девушки принимают в нем участие с энтузиазмом и по собственной воле.

Между тем основатель новостного сайта Kloop.kg Бектур Искендер стал одним из наиболее заметных критиков программы. Ниже с его разрешения приводится отрывок из его недавней статьи по этому поводу:

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Очередным шедевром Кыргызского общественного телевидения стало реалити-шоу “Келин”.

Для тех, кто не знает кыргызского, “келин” — это невестка, жена сына. Это официальный перевод слова.

Неофициальный перевод — рабыня, низшее звено в семейной иерархии, ломовая лошадь, прислуга, человек, которого не всегда воспринимают как человека и к чьему мнению обычно не прислушиваются.

Реалити-шоу “Келин” омерзительно. Я знаю, о чём говорю — я посмотрел первый выпуск настолько внимательно, насколько было можно, и даже записал стенограмму. Почитайте и убедитесь сами.

Эта передача — сплошные дискриминирующие клише, и женщины в ней соревнуются в том, чем бесплатная прислуга (a.k.a. “келинки”) занимается в среднеазиатских семьях столетиями.

Всё это сопровождается психологическим насилием со стороны актрисы, которая играет роль “капризной свекрови” (брррр!).

У меня нет слов, чтобы описать, насколько я считаю это шоу отвратительным и совершенно неприемлемым для прайм-тайма телеканала, который существует на мои налоги.

У меня нет слов настолько, что на этом я закончу говорить об этом шоу — оно не стоит такого количества символов.

Как на реалити-шоу реагировать? Вот более важный вопрос, и давайте попробуем найти на него ответ.

Во-первых, сначала нужно решить, стоит ли бороться за запрет этого шоу? Моё мнение однозначно: нет, ни в коем случае, как бы парадоксально это не звучало.

Запрет любого медийного контента может дать обратный эффект — его начнут смотреть в таких объёмах, что все, кто выступал за запрет, начинают жалеть.

Если даже представить себе фантастическую ситуацию, что шоу “Келин” будет запрещено, то шумиха вокруг этого повлечёт за собой рекордные скачивания всех имеющихся выпусков в интернете.

Более того, шоу найдёт себе другой канал, и я уверен, что там оно будет пользоваться тройным успехом в статусе великомученической передачи.

И даже если большая часть телезрителей будет ненавидеть это шоу, эффекта от попытки запрета не будет никакого. Лучшее, что можно сделать с этим телешоу — это завалить его тоннами сатиры, пародий, критики. Оборжать с ног до головы. (Интересно, что, кажется, моя стенограмма к этому эффекту и привела, хотя я даже не ставил себе такой цели.)

Пусть КТРК сама снимет передачу с эфира из-за чувства стыда и позора, а не из-за судебных запретов.

Но если запрещать бессмысленно, то что же тогда всё-таки делать?

Созидать и просвещать. И подключать к этому как можно больше сил.

Поверьте мне, любой из вас может повлиять на то, какой будет роль женщин в кыргызском обществе, просто вы, возможно, не догадываетесь, как это можно сделать.

Женщины, девушки, девочки,

Я, будучи привилегированным цис-гендерным гетеросексуалом-мужчиной, не смогу никогда представить, как тяжело жить при повседневном сексизме. Причём одно из самых мерзотных проявлений сексизма — это отрицание сексизма, и оно тоже в нашем обществе встречается очень часто.

Мне никогда не приходилось ускорять свой шаг на улице, только потому, что я иду один, и уже темно, и меня может изнасиловать вон тот мужчина на другой стороне улицы. Мне никогда не приходилось ежедневно нервничать из-за сальных шуточек, например, таксиста, или любого другого мужчины, с кем я вынужден был бы оказываться в одном пространстве.

Мне никогда не присвистывали на улице. Меня никогда не осуждали за длину моей одежды.

Меня никогда не похищали для брака и не насиловали в первую ночь под прикрытием родственников. Меня никогда не заставляли делать самую грязную работу по дому без права на карьеру.

Поэтому не мне вам говорить, что делать. Не слушайте меня. Не слушайте других мужчин. Забейте на нас и занимайтесь тем, чем хотите. Единственное, о чём вас прошу – научите других девочек этому тоже.

Мужчины, парни, мальчики,

Если вас возмутило шоу “Келин”, то станьте примером феминизма в своей повседневной жизни. Да-да, вы можете стать феминистом, даже если вы мужчина, и это не так сложно.

Начните со своей работы. Перестаньте делить работу на мужскую и женскую. Относитесь к вашим коллежанкам-женщинам как к профессионалкам своего дела, в первую очередь.

Перестаньте в принципе так много думать о том, у кого что между ног. Вы можете, к своему собственному удивлению, обнаружить, что умение выполнять крутую работу и достигать результатов в своём деле совершенно не зависит от гендерной идентичности человека, ура!

Поменяйте своё отношение к женщинам в повседневной жизни — можно, например, перестать съедать их глазами на улице, прикасаться к ним без разрешения и совать свой нос в их частную жизнь. И, умоляю, научите других мужчин такому же поведению.