Экономика ЦА: Казахстан обогнал Италию и Францию; Узбекистан и Туркменистан – отсталые (доклад)

Вид на Астану. Среди стран Центральной Азии Казахстан является несомненным лидером по экономической свободе и, как следствие, развитости экономики, отмечается в докладе Heritage Foundation. (Фото: Азиатский банк развития)

НОВОСТИ / АНАЛИТИКА. После развала СССР два с половиной десятилетия назад страны Центральной Азии отправились каждая своей дорогой по пути достижения экономического процветания. Кто-то добился значительных успехов, а кто-то оказался в числе неудачников. Уровень экономической свободы является одной из основных предпосылок экономического роста, и страны Центральной Азии по этому показателю оказались как в числе мировых лидеров, так и в десятке худших на планете, согласно данным последнего доклада Heritage Foundation «Индекс экономической свободы».

Heritage Foundation, являющийся одним из ведущих вашингтонских аналитических центров, в этом году в очередной раз оценил экономическую свободу в 180 странах мира по 12 основным показателям, включая обеспечение прав собственности, уровень госрегулирования в сфере торговли, инвестиций и финансов, поддержку бизнеса со стороны государства, налогообложение, верховенство закона и политику в трудовой сфере.

Среди стран Центральной Азии несомненным лидером по экономической свободе и, как следствие, развитости экономики является Казахстан. Страна сделала огромный скачок в рейтинге Heritage Foundation, поднявшись с 68 места в предыдущем году на 42 место в нынешнем. Эта бывшая советская республика обогнала в рейтинге Францию и Италию, и встала примерно на один уровень с Японией (40 место). Heritage Foundation отметил, что благодаря высокому уровню экономической свободы Казахстан за последнее десятилетие добился значительных успехов: ВВП страны составляет свыше $429 млрд ($24,268 на душу населения), а средний ежегодный показатель экономического роста за последние пять лет достиг почти 5%. При этом рост Казахстана в рейтинге, отражающий усилия республики по созданию благоприятных условий для экономического развития, предвещает стране продолжение роста благосостояния.

С большим отставанием от Казахстана в рейтинге идет Кыргызстан, оказавшийся на 89 месте. Heritage Foundation отмечает, что республика обладает значительным потенциалом, но политическая нестабильность и деятельность крупных правящих групп не позволяют осуществить необходимое глубокое реформирование, а повсеместная коррупция, слабость закона и незащищенность прав собственности еще более подрывают экономический рост. ВВП страны составляет всего $20 млрд ($3,363 на душу населения). Средний ежегодный показатель экономического роста за последние пять лет колебался на уровне примерно 4,5%, в то время как, с учетом низкой базы, для достижения прорыва и значительного улучшения благосостояния страны требуются гораздо более высокие темпы развития экономики.

Далее в рейтинге следует Таджикистан, помещенный на 109 место. Хотя это центральноазиатское государство значительно поднялось в рейтинге с прошлого года, оно продолжает оставаться в числе стран с «по большей части несвободной экономикой». По мнению авторов доклада, стране необходимо улучшить состояние инфраструктуры и создать благоприятные условия для ведения предпринимательской деятельности и привлечения инвестиций. В докладе также отмечается негативное влияние репрессивной политической ситуации, крайне высокого уровня коррупции, непредсказуемости действий властей и бюрократических препон на деловой климат в стране. ВВП страны составляет чуть больше $23 млрд ($2,749 на душу населения). Хотя средний рост экономики в последние пять лет составлял вполне приличные 6,4%, учитывая низкую базу, экономике страны необходимо развиваться гораздо более высокими темпами.

Узбекистан, некогда подававший большие надежды на региональное лидерство в сфере экономики, оказался на 148 месте. Страна едва удержалась в списке стран с «по большей части несвободной экономикой». От категории «подавленных» государств, находящихся на задворках мировой экономики, Узбекистан отделяют меньше двух баллов. В докладе говорится, что экономическая свобода в республике сдерживается коррупцией и вмешательством властей в различные сферы экономики. В то же время авторы отмечают определенное улучшение инвестиционного и делового климата в результате действий властей в последнее время, а также некоторое снижение налоговой нагрузки на бизнес. ВВП страны составляет около $188 млрд ($6,068 на душу населения), а средний рост ВВП в последние пять лет декларировался на уровне 8.1%.

Худшие показатели среди стран ЦА демонстрирует Туркменистан, помещенный в последнюю десятку рейтинга – на 170 место. Соседями страны в списке являются признанные экономические неудачники вроде Северной Кореи и Зимбабве. Согласно докладу, масштабное вмешательство правительства Туркменистана в ключевые отрасли экономики подавило динамизм частного сектора и привело к стагнации в неэнергетических отраслях. Власти позволяют лишь узкому кругу избранных иностранных партнеров осуществлять инвестиции в экономику страны, а банковские кредиты доступны лишь политическим фаворитам. Действия частного сектора также ограничивают обременительная и непрозрачная система регулирования бизнеса, почти полная незащищенность прав на собственность, повсеместная коррупция и негибкое трудовое законодательство. ВВП государства находится на уровне примерно $89 млрд ($16,445 на душу населения) при декларируемом среднем росте в последние годы на уровне 10.6%, но львиную долю доходов страны и роста ВВП обеспечивает экспорт энергоресурсов, что делает экономику Туркменистана крайне уязвимой.