Крым: Возвращение «непотопляемого авианосца»

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НОВОСТИ / АНАЛИТИКА. Крым называли «непотопляемым авианосцем» в военных кругах Советского Союза. С этого полуострова Москва полностью контролировала Черное море, противостоя флотам НАТО в Средиземном море и держа под прицелом черноморские проливы. После аннексии Крыма Россия вернула ему статус «непотопляемого авианосца», перекинув на полуостров полный набор смертельного оружия, которое может ударить и по Киеву, и по Праге, и по Парижу, и является важным шагом для дальнейшего усиления агрессивной позиции России. Североатлантический альянс на данный момент пока ничего серьезного не предпринял для уменьшения угрозы милитаризации Крыма.

С момента аннексии Россия «нашпиговала» Крым новейшими системами вооружения. На полуострове сейчас находятся носители ядерного оружия – ракетные комплексы «Искандер-М» с дальностью до 500 км, а также «Искандер-К» с дальностью действия до 2000 км. Крылатые ракеты «Калибр-НК», которые находятся на кораблях «Зелёный Дол» и «Серпухов», а также подводной лодке «Новороссийск», имеют дальность действия до 1500 км. Также Кремль разместил в Крыму стратегические бомбардировщики Ту-22М3, боевой радиус которых достигает 2400 км. Для контекста, расстояние от Москвы до Парижа 2500 км.

Важно отметить, что «Калибр-НК» и Ту-22М3 регулярно использовались Россией в Сирии. Ничего не мешает Москве применить их в агрессии против любой страны в Европе, так же, как ничего не мешает применению системы вооружений с ядерными боеголовками: перемещение ядерного оружия из России в Крым никем не контролируется, поскольку Москва считает Крым своей территорией.

Кроме того, из Крыма Россия фактически полностью контролирует Черное море, установив в регионе так называемую запретную зону для авиации и военно-морских сил других стран (anti-access/area-denial, A2AD). Размещение в Крыму противовоздушных комплексов С-400, а также противокорабельных, баллистических и крылатых ракет, обеспечивает России возможность блокирования воздушного пространства и морской акватории. И ни Украина, ни причерноморские страны НАТО (Болгария, Румыния) не могут противодействовать России в Черном море из-за слабости их военно-морских

сил.

Однако устремления России, конечно, не ограничиваются Черным морем. Еще со времен царя Петра I Российская империя пыталась получить доступ к «теплым морям». Кажется, что Путину, с помощью ракетных ударов и бомбардировок Сирии, удалось реализовать давнюю мечту империи: через Сирию можно получить доступ к «теплым морям». Следующий шаг Москвы – установить зону A2AD в Восточном Средиземноморье. Это изменит стратегический баланс в регионе и создаст прямую угрозу НАТО. Если вспомнить еще и попытки России снова дестабилизировать Балканы, то угрозы для Альянса на юго-восточном фланге могут достигнуть критического уровня. Еще в прошлом году на саммите НАТО в Варшаве предполагалось рассмотреть вопрос о создании военно-морской группировки в Черном море для нейтрализации исходящей из Крыма российской военной угрозы. Однако Болгария заблокировала принятие этого решения, что еще больше развязало России руки.

Аннексия Крыма сказывается не только на военной угрозе НАТО, но также подрывает экономику полуострова. Перед аннексией Крыма на крымских пляжах ежегодно отдыхали почти 6 млн человек. По сообщениям, количество отдыхающих в 2014 году упало по крайней мере вдвое, промышленные обороты в 2016 году по сравнению с 2013 годом снизились более чем в 20 раз, импорт сократился в 35 раз, а экспорт – в 28 раз.

На фоне упадка гражданской экономики Крым вырос в военной сфере. За три года аннексии, по сравнению с группировкой Черноморского флота России, которая базировалась в Севастополе в рамках соглашения с Украиной от 29 мая 1997 года, количество российских военных в Крыму выросло в 2 раза до 25 тыс военнослужащих, число бронемашин увеличилось в 6,5 раз (до 600 штук), количество артиллерии увеличилось в 7 раз (до 170 орудий), число вертолетов и самолетов – в 2 раза. И процесс милитаризации продолжается усиленными темпами. По разным данным, Россия планирует продолжать значительно наращивать численность военного контингента в Крыму.

Россия, оккупировав Крым и ускоряя темпы ремилитаризации Крыма, существенно улучшила свои стратегические позиции в черноморском и средиземноморском регионах. Пока страны НАТО не знают, как реагировать на резкое усиление Москвы на этом фланге. Новая администрация США, которая выступает за снижение военного присутствия в Европе, вряд ли усилит возможности НАТО по противодействию России.

На данный момент складывается впечатление, что НАТО собирается капитулировать перед «непотопляемым авианосцем» Путина. Хотя безопаснее, дешевле и стратегичнее было бы добиваться от оккупанта уйти из Крыма, вывести свое оружие и позволить полуострову вернуть себе статус прекрасного курорта.