Казахстан: Искусство на службе государственной политики

Открывшаяся недавно в Государственном музее искусств им. А. Кастеева выставка являет собой попытку представить в новом свете ключевые события прошлого. (Фото: Пол Бартлетт)

НОВОСТИ / АНАЛИТИКА. Властные ханы и крупные сановники смотрят вдаль. Вокруг идут ожесточенные сражения. Это сцены, изображенные на картинах на открывшейся недавно в Казахстане выставке, являющей собой попытку представить в новом свете ключевые события прошлого республики.

Расположенный в Алматы Государственный музей искусств им. А. Кастеева – ведущая картинная галерея страны – заказал эти работы в рамках республиканского конкурса, целью которого было создание картин, отражающих прошлое Казахстана. Идея проведения конкурса родилась после того, как музей обнаружил значительный пробел в своей коллекции: у него не было почти ничего, посвященного истории Казахстана.

«У нас были тысячи картин и скульптур в жанре советского реализма или социалистического реализма, … но у нас не было ничего о казахской истории», – сказала EurasiaNet.org руководитель Центра менеджмента и внешних связей музея Клара Исабаева.

«[В советские времена существовала политика], не позволявшая слишком углубляться в национальную историю. Это не приветствовалось. Поэтому у нас не было подобных исторических картин, – объяснила Исабаева. – В связи с этим наш директор, профессор [Гульмира] Шалабаева, инициировала такой конкурс по историческому изобразительному искусству, включая картины и скульптуры».

На выставке представлены изображения батальных сцен, визитов российских послов и национальных бедствий, а также портреты ханов и султанов, некогда правивших на этих просторах, и прочих заметных исторических фигур.

«Я рада, что на выставке представлены изображения многих исключительно важных для казахского народа исторических событий, – сказала Исабаева. – Были созданы произведения на тему самых важных исторических событий в жизни казахского народа».

Победителя конкурса определило жюри из 15 экспертов в сфере искусства. Большинство работ было выдержано в консервативном и нравоучительном стиле, сильно напоминающем по жанру социалистический реализм, доминировавший в советском искусстве до конца 1960-х годов.

Имя победителя было знакомо. Даурен Кастеев является внуком Абылхана Кастеева, в честь которого назван музей. Кастеева-старшего, скончавшегося в 1973 году, всего за пару месяцев до своего 70-летнего юбилея, многие считают отцом казахстанского искусства. Он известен своими соцреалистическими интерпретациями на тему коммунистического периода в истории Казахстана.

Первое место занял триптих Даурена Кастеева «Актабан Шубырынды» («Годы Великого бедствия»), названный в честь длительных братоубийственных войн между казахами в XVIII веке, почти приведших нацию к полному уничтожению от рук давних врагов – джунгаров.

Еще одной приметной работой является картина Вячеслава Цейтлина «Завещанная предками независимость» или «Алаш орда». Полотно включает в себя изображения различных событий и объектов, в том числе желтоксанских протестов 1986 года, ядерных испытаний в Семипалатинске и фигур членов временного правительства Алаш орды, находившегося у власти в 1917-1920 годах. Нашлось на картине место среди известных исторических фигур и президенту Нурсултану Назарбаеву, единственному лидеру, которого знала страна после обретения независимости в 1991 году. Он изображен в левой верхней части произведения в окружении известных зданий Астаны, нынешней столицы Казахстана.

Данное мероприятие, возможно, является одним из последних примеров использования искусства для продвижения национальной идеи, и пример этот представляется весьма примечательным, считает Рико Айзекс из Университета Оксфорд-Брукс в Великобритании, проводящий исследование на тему того, как культура в Казахстане используется в качестве инструмента для формирования национального самосознания.

«Когда власти принимаются за проект по строительству государства, как это происходит в Казахстане, визуальные механизмы, в том числе искусство и скульптура, играют ключевую роль в формировании воображения нации, изображая пейзажи, аллегории, празднования, исторические события и национальных героев», – сказал он EurasiaNet.org.

Искусство также является связующим звеном, способным объединить различные группы населения.

«Искусство важно для Казахстана, т.к. оно касается сокровенных уголков души. Оно полезно казахской нации, т.к. позволяет людям, живущим на одной территории, но не знакомым друг с другом, представить себе, что они являются частью одного общества и их объединяют общие история, мифы и герои. Искусство, если им правильно воспользоваться, способно развивать внутри государств этнонациональные узы».

Это не первый пример использования Казахстаном культуры для стимулирования патриотических чувств. Государство щедро инвестирует в оперу и балет, включая выделение $320 млн на строительство «Астана-оперы», завершившееся в 2013 году. Репертуар театра включает популярные постановки «Карагоз» (драму в стиле Ромео и Джульетты, разворачивающуюся в казахстанских степях) и «Кыз-Жiбек» (первую национальную оперу в новом формате, повествующую об истории влюбленных на просторах казахстанских степей и включающую сцены с живыми лошадьми и верблюдами).

Необходимость активизировать усилия по укреплению национального самосознания была подчеркнута в 2014 году, когда российский лидер Владимир Путин, после аннексии Россией Крыма и начала конфликта на востоке Украины, высказал сомнения в устойчивости Казахстана как независимого государства.

Годом позже Казахстан организовал пышные празднования 550-летней годовщины основания Казахского ханства, протоказахского государства, учрежденного ханами Кереем и Жанибеком в 1465 году. История этого ханства является важным элементом усилий нынешних властей, старающихся показать, что Казахстан является цельным государством с глубокой историей. «На момент развала СССР этнические казахи были в Казахстане в меньшинстве. С тех пор правительство старалось продвигать идею «казахской» нации, стараясь внушить людям чувство национально единства и объединенности совместным историческим прошлым», – заявило Айзекс.

Чтобы еще более закрепить в умах людей чувство принадлежности к единому народу, объединенному общей историей, сказ о Керее и Жанибеке превратили в телесериал, который должен вскоре выйти в прокат. Элементы сказа также включены в вышедший недавно художественный фильм «Алмас кылыш» («Алмазный меч»).

По словам Айзекса, на фоне новых заявлений российских депутатов по поводу территориальной неприкосновенности Казахстана Астане необходимо будет продолжить продвигать национальную идею об общей истории. «События на востоке Украины, вкупе с подстрекательскими заявлениями депутатов российской Думы, ставящих под сомнение принадлежность Казахстану его северных областей, делают продвижение национальной идеи очень важной», – отметил он.