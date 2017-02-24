Казахстан: Отчеты властей о доходах от добывающих отраслей должны быть информативнее и полезнее

Комментарий

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НОВОСТИ / АНАЛИТИКА. Казахстан, являющийся внедряющей страной Инициативы прозрачности в добывающих отраслях (ИПДО), недавно публиковал 10-й ежегодный подробный отчет о нефтяном, газовом и горнодобывающем секторах, а также полученных в 2015 году доходах.

Хотя эти отчеты предоставляют общественности неплохой обзор вышеупомянутых секторов, они могут потерять свое значение. Правительству необходимо не только демонстрировать готовность раскрывать информацию, но и показать, что оно готово серьезно отнестись к вопросу подотчетности. В случае с Казахстаном, учитывая нынешние экономические проблемы, важно обеспечить эффективное расходование каждого тенге.

Целью ИПДО является обеспечение подотчетности правительств и корпораций. В рамках программы данные правительства о полученных от компаний доходах сравниваются с отчетами компаний о выплатах властям. Это делается для того, чтобы публично продемонстрировать, что обе стороны действуют прозрачно. Хотя иногда регистрируются небольшие расхождения, они как правило составляют значительно меньше 1% общей суммы. В таких случаях привлекается независимый администратор, а именно известная аудиторская фирма, для определения причин нестыковок.

ИПДО на международной арене теперь также включает данные о бенефициарных собственниках (конкретных людях, которым принадлежат акции компаний) и прозрачности контрактов. Но Казахстан, возможно, начнет отчитываться о бенефициарах только в 2020 году.

Первые 10 лет участия Казахстана в ИПДО были посвящены пониманию масштабов добывающего сектора. Население Казахстана знало, что страна богата, но было неясно, насколько она богата. Теперь мы это знаем.

В 2010-2015 годах Казахстан получил примерно $160 млрд от нефтяного, газового и горнодобывающего секторов. При этом доходы в 2015 году составили всего $12 млрд, что очень ударило по казне, т.к. в 2011-2014 годах ежегодный приход составлял около $30 млрд.

Если рассчитать доходы на душу населения, то за шестилетний период с 2010 по 2015 год включительно они составили около $9400 на каждого гражданина Казахстана.

Хотя правительство смогло привлечь иностранные инвестиции для работы над некоторыми из самых трудноразрабатываемых нефтяных и газовых месторождений и правильно настояло на привлечении компаниями как можно большего числа местных фирм, рабочих и материалов, впереди еще много работы.

Несмотря на эти доходы, которые являются благом для любой страны, Казахстан продолжает испытывать значительные трудности с развитием, что нашло отражение в подготовленном ОЭСР Комплексном страновом обзоре Казахстана. В обзоре, опубликованном в 2016 году, Казахстан сравнивался с 13 другими странами, включая Австралию, Азербайджан, Бразилию, Чили, Малайзию, Норвегию и Россию. Ниже представлены некоторые выводы обзора:

– Продолжительность жизни в Казахстане находится на уровне 71 года, что значительно ниже, чем в большинстве стран, а разница в продолжительности жизни между женщинами (75.9 года) и мужчинами (67.2) составляет почти десять лет.

– В сфере образования Казахстана по показателям по математике и научной грамотности находится почти в самом конце списка, а показатели по чтению находятся на самом низком уровне среди сравниваемых стран. Этому может быть множество причин, но самыми вероятными являются дефицит квалифицированных преподавателей и относительно низкие государственные расходы на образование. Беспорядок в сфере образования также создал благоприятную почву для коррупции: учащиеся в Казахстане могут купить оценки, а также «более качественное» здравоохранение и прочие государственные услуги.

– Согласно Индексу восприятия коррупции, публикуемому организацией «Трансперенси Интернэшнл», уровень коррупции в стране остается очень высоким. В индексе за 2015 год Казахстан оказался на 123 месте, что ниже Азербайджана (119 место), Китая (86) и даже Боснии и Герцеговины (76). Сингапур, который в Астане часто ставится в пример, расположился в рейтинге на восьмом месте и является одной из наименее коррумпированных стран мира.

Великолепным аспектом системы ИПДО является то, что она объединяет усилия властей, частного сектора и организаций гражданского общества. Хотя все три группы представлены в казахстанском Национальном совете заинтересованных сторон, возможностей для привлечения более широких кругов гражданского общества меньше, чем следовало бы. Одной из ключевых целей и требований ИПДО является то, что данная инициатива по обеспечению прозрачности должна привести к широкому «обсуждению с привлечением всей страны» темы использования природных ресурсов. Казахстан является внедряющей страной ИПДО уже 10 лет, а подобное обсуждение по-настоящему еще так и не началось.

Основной проблемой ИПДО в Казахстане является то, что главный продукт инициативы – ежегодные отчеты – не используется по максимуму. Отчеты готовятся, презентуются на пресс-конференции, а затем публикуются на правительственном сайте, но их почти никто не скачивает и не использует. Следует отметить, что отчеты готовят бухгалтеры, которые хорошо разбираются в цифрах, но не особо сильны в подготовке материалов, интересных и понятных среднему читателю. Поэтому недавние усилия по созданию популярных и понятных версий отчетов столь важны, и этому аспекту должно уделяться еще больше внимания.

Бумажные экземпляры, особенно важные для регионов, публикуются редко и в малых количествах. Считается, что отчеты находятся в открытом доступе в Интернете и представители общественности могут сами их найти. Это ошибочный подход: даже организации гражданского общества, привлеченные к ИПДО, пока не справляются с задачей по представлению этих отчетов в понятной форме гражданам страны.

Казахстан очень серьезно относится к своей репутации на международной арене и в будущем хочет вступить в ОЭСР. ИПДО может представить Казахстан в позитивном свете как пример бюджетно-финансовой ответственности. Страна сделала ряд важных шагов в рамках ИПДО, но ей предстоит сделать гораздо больше.

ИПДО пока мало что значит для самых важных заинтересованных лиц Казахстана – его граждан. Казахстан должен максимально воспользоваться доходами от энергетического сектора для развития здравоохранения, образования и инфраструктуры. В нынешних сложных экономических условиях правительство должно обеспечить более эффективное, а также более прозрачное и подотчетное, расходование средств.

В последние годы наибольшее внимание в Казахстане обращалось на то, сколько денег приносят добывающие отрасли. В следующее десятилетие необходимо сконцентрироваться на решениях и политике правительства относительно расходования этих средств. Правительство Казахстана должно подготовиться дать ответы на эти вопросы.