Украина: Надежда на продолжение реформы правоохранительных органов

Комментарий

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НОВОСТИ / АНАЛИТИКА. В правозащитной среде Украины звучат недоумения по поводу результатов отбора главы Национальной полиции в связи с возможностью консервации реформы и возвращения к старым практикам работы правоохранительных органов. Эксперты уклоняются от обсуждения персоналий и сосредотачиваются на извлечении уроков на будущее. Главным полицейским страны стал 45-летний генерал Сергей Князев, более 20 лет проработавший в уголовном розыске.

6 февраля комиссия, приглашённая министром МВД Арсеном Аваковым для проведения консультативного конкурса на замещение должности главы Нацполиции, озвучила список из трёх кандидатов, рекомендованных для утверждения. Помимо Князева в финальную тройку вошли Константин Бушуев, заместитель главы Нацполиции и лидер в рейтинге комиссии, и Андрей Вишневский, адвокат и фаворит гражданского общества. Выбор Авакова пал на кандидата, который, как ожидается, обеспечит полную управляемость полицейского ведомства из министерского кабинета.

Князев не является одиозной фигурой и до дня назначения он не имел негативного шлейфа в СМИ. Начинал свою работу в милиции с должности обычного оперуполномоченного, дослужился до начальника управления уголовного розыска Киевской области, а в последние несколько месяцев – начальника департамента уголовного розыска Национальной полиции. Год воевал на Донбассе, руководил спецоперациями, за проявленное мужество награждён орденом. Люди, знающие Князева лично, описывают его как хорошего солдата, всегда готового выполнить приказ. И именно это качество нового главы настораживает больше всего.

За несколько часов до назначения Князева журналист Денис Бигус, сопоставив данные электронной декларации будущего главы Нацполиции и единого реестра недвижимости, заявил, что связанная с новым главной Нацполиции Виктория Князева обладает значительным движимым и недвижимым имуществом.

В своём первом эксклюзивном интервью Князев утверждал, что «не может назвать себя успешным коррупционером», что вмешательство в его личную жизнь ему неприятно и что он не будет скрываться от расследований Национального антикоррупционного бюро. Секретарь конкурсной комиссии Евгений Захаров заявил, что комиссия не проверяла электронные декларации кандидатов, поскольку ориентировалась в первую очередь на профессиональные качества. После такого заявления количество голосов, недоумевающих по поводу выбора кандидатов конкурсной комиссией, значительно возросло.

В вышеупомянутом интервью Князев продемонстрировал блестящие навыки ухода от вопросов, включая безобидный «Когда Вы впервые познакомились с министром Аваковым?». В то же время в интервью он не смог перечислить конкретные действия, методы и сроки их выполнения, оценить достигнутые результаты, прокомментировать состояние Нацполиции в настоящий момент. Всё это ставит под сомнение наличие у Князева компетенций, озвучиваемых конкурсной комиссией в качестве критериев профессионализма. При отсутствии подробного перечня критериев оценки и фактической закрытости конкурса, общественности остаётся либо поверить на слово членам комиссии и ждать дальнейшего развития событий, либо заявлять о непрозначности конкурса, что и произошло ещё до объявления его результатов.

Князев отметил три приоритетные задачи для себя в новой должности: обеспечение безопасности на улицах, продолжение реформ и налаживание работы полиции в условиях войны на Донбассе. Первый приоритет особенно важен для общества, второй – для приверженцев реформ, третий – для правоохранительных органов. Если Князеву удастся успешно выполнить хотя бы часть задач в каждом из заявленных приоритетов, его положительный вклад в дальнейшее формирование украинской полиции по европейскому образцу может быть весьма ощутимым.

Сильной стороной Князева является его авторитет среди сотрудников полиции. Сотрудники правоохранительных органов, много лет проработавшие в системе, с трудом воспринимают гражданских лиц, особенно если их должность позволяет отдавать приказы кадровым офицерам. Кроме того, знания и опыт Князева в системе уголовного розыска трудно переоценить в контексте реформирования криминального блока Национальной полиции. Именно это направление может стать самым вероятным в части развития реформы, при условии, что будет продолжаться реформа, а не её имитация.

Князев демонстрирует чёткое понимание своей главной задачи – обеспечения порядка и безопасности людей. Сейчас важно, чтобы в этом стремлении осталось место для прав человека. Центральной задачей правозащитников снова становится отслеживание того, чтобы вопросы соблюдения прав человека не были подчинены приоритету обеспечения безопасности. Если во времена Хатии Деканоидзе словосочетание «права человека» постоянно звучало из уст первого лица Нацполиции, то в своих первых публичных выступлениях Князев пока ещё его не употреблял.

Главный урок, вынесенный общественностью из всего процесса, и единственный однозначный вывод – это необходимость принятия отдельного закона, прописывающего процедуру конкурса на должность главы Национальной полиции. В таком законе должны быть указаны этапы конкурса, критерии оценки кандидатов и порядок формирования конкурсной комиссии. Этапы обязательно должны включать несколько видов тестирования, а также специальную и антикоррупционную проверку. Конкурсная комиссия должна делегироваться общественностью, а не назначаться министром, как это было сейчас. В комиссию должны войти люди из профессиональной среды – юристы, преподаватели профильных вузов, а также представители Национальной полиции от уже созданной Полицейской комиссии высшего состава.

С новым главой Нацполиции будет подписан пятилетний контракт, что теоретически должно оградить его от политического влияния и обеспечить определённую автономность. Очень хочется верить, что милиция в Украину всё же не вернётся.