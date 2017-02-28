Кыргызстан: Противостояние между правительством и оппозицией обостряется

Демонстрация на площади Ала-Тоо в Бишкеке 27 февраля в знак протеста против ареста Омурбека Текебаева, лидера оппозиционной партии «Ата-Мекен» и самого видного оппонента президента Алмазбека Атамбаева. Текебаев был задержан днем ранее по связанным с коррупцией обвинениям, которые критики называют политически мотивированными. (Фото: Даниль Усманов)

НОВОСТИ / АНАЛИТИКА. Собравшаяся на площади Ала-Тоо в Бишкеке 27 февраля толпа была относительно небольшой, и не вполне отражала масштаб последнего политического кризиса, охватившего Кыргызстан.

Некоторые демонстранты размахивали флагами оппозиционной партии «Ата-Мекен», возглавляемой Омурбеком Текебаевым, задержанным сотрудниками госбезопасности по прибытии в страну в прошедшие выходные. Судя по всему, ему намерены предъявить обвинения в коррупции.

Выбор места для акции протеста – площади, где начались демонстрации, закончившиеся свержением двух президентов, Аскара Акаева в 2005 году и Курманбека Бакиева в 2010 – был неслучайным и символичным. Во второй половине дня толпа ненадолго переместилась ближе к бывшему зданию парламента, стоящему в тени памятника большевистскому лидеру Владимиру Ленину.

Последние события, несомненно, связаны с арестом самого видного оппонента президента Алмазбека Атамбаева, хотя задержание Текебаева, состоявшееся рано утром 26 февраля, стало для многих неожиданностью.

Арест еще больше усилил напряженность на политической арене, и без того страдающей от неопределенности. Кыргызстан стоит на пороге крупного события. Атамбаев, ограниченный конституцией одним президентским сроком, не будет баллотироваться на назначенных на ноябрь президентских выборах. Поэтому эти выборы, как ожидается, станут первым примером мирного перехода власти новому лидеру с момента обретения Кыргызстаном независимости в 1991 году.

Критики утверждают, что Атамбаев пытается избавиться от политических оппонентов и обеспечить избрание кандидата, который сохранит статус-кво. Наталья Никитенко, депутат парламента от партии «Ата Мекен», назвала арест Текебаева «политическими репрессиями».

«Когда посреди ночи происходят аресты с привлечением большого числа сотрудников милиции, это очень напоминает политические репрессии, – сказала она. – Это преследование оппозиции, напрямую связанное с критикой [недавних поправок к] конституции и заявлениями депутатов о незаконных действиях и прочих схемах с участием людей из окружения президента».

Протестующие заявили, что продолжат демонстрацию 28 февраля, и потребовали освобождения Текебаева и отставки руководства Государственного комитета национальной безопасности, проводившего арест политика. В милиции новостному сайту Kloop.kg сообщили, что не станут разгонять манифестацию, хотя она и совпадает по времени с визитом российского лидера Владимира Путина.

Кроме политического аспекта разгоревшаяся конфронтация в значительной степени объясняется также личной неприязнью между Текебаевым и Атамбаевым.

Хотя эти два политика никогда не были близкими союзниками, они объединили усилия в 2010 году, когда был свергнут поносимый многими бывший лидер Бакиев. Столкновения на площади Ала-Тоо тогда унесли десятки жизней, т.к. правительственные силы открыли огонь по протестующим.

Комментируя спорадические протесты, вспыхивающие после ареста Текебаева, Атамбаев продемонстрировал, что данное противостояние частично связано с желанием записать себе в заслугу тот поворотный момент, который каждый из этих двух политиков считает краеугольным камнем своего политического наследия.

Выступая 26 февраля, Атамбаев повторил часто упоминавшиеся обвинения, что сторонники «Ата Мекен» занимались грабежом перед произошедшим 7 апреля восстанием. Ссылаясь на неких родственников людей, убитых или раненных в те дни, он подверг выступающих в поддержку Текебаева демонстрантов острой критике.

«Особо заявляли, что им обидно видеть, как замешанные в коррупции и мародерстве люди не только бросают тень на светлый образ героев Апрельской революции, но продолжают прикрываться их именами, когда пришло время отвечать за свое воровство и взяточничество», – заявил кыргызский президент.

Медет Тюлегенов, руководитель направления международной и сравнительной политологии в Американском университете Центральной Азии, отметил, что избирательные аресты оппозиционных фигур начались во время противостояния вокруг принятых в прошлом году поправок к конституции. «Текебаев очень недвусмысленно выступал против конституционной реформы, и в довольно грубой манере оказывал сопротивление президенту», – сказал Тюлегенов.

Выдвигаемые против Текебаева и его союзников обвинения – часто путем публикации в проправительственных СМИ подтвержденных сомнительными документами сообщений – в последнее время приняли особо острый характер. В частности, за несколько часов до ареста Текебаева его обвинили в получении взятки на сумму $1 млн в бытность и.о. зампремьера в 2010 году за оказание услуг российскому бизнесмену в рамках процесса продажи национализированного оператора сотовой связи.

Власти пока не обнародовали какие-либо веские улики, подкрепляющие обвинения в отношении Текебаева. Следствие утверждает, что, будучи и.о. зампремьера в 2010 году, Текебаев воспользовался своим служебным положениям, чтобы заставить российского инвестора Леонида Маевского заплатить ему $1 млн наличными за преференциальный доступ при продаже частично национализированной сотовой компании. Затем Текебаев якобы оставил себе деньги, не выполнив при этом свою часть договора.

Пока неясно, почему Маевский решил рассказать об этом только сейчас.

Экс-премьер Темир Сариев, объявивший о своем намерении баллотироваться на ноябрьских президентских выборах, согласен с формирующимся консенсусным мнением, что уголовное преследование Текебаева представляется политически мотивированным.

«Только объективное расследование в суде может дать окончательный ответ на то, виновен человек или его оклеветали, – сказал Сариев в видеообращении к Атамбаеву. – Последние несколько месяцев Текебаев находился в жесткой конфронтации с президентом Алмазбеком Атамбаевым. Поэтому выдвинутые обвинения и задержание Текебаева, хотим мы того или нет, имеют политическую окраску».

Марат Казакбаев, политолог, обычно придерживающийся линии правительства, не считает, что политические мотивы сыграли сколь-нибудь заметную роль в деле Текебаева.

«Арест Текебаева назревал давно, поэтому произошедшее сейчас могло произойти уже давно. Здесь нет политического преследования. Уже имеются веские доказательства, представленные российским бизнесменом. Факты были доказаны», – сказал Казакбаев.