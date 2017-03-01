Азербайджан борется с ростом популярности турецкого языка

Домашняя страница TRT Çocuk, турецкого телеканала для детей, входящего в Турецкую радио и телевизионную корпорацию. По словам родителей и учителей в Азербайджане, дети в этой закавказской стране быстро учат турецкий язык, смотря турецкие спутниковые каналы. Среди взрослых популярность турецкого также растет. (Фото: Скриншот домашней страницы TRT Çocuk)

НОВОСТИ / АНАЛИТИКА. Пятилетний Мехди Рахими из селения Фатмаи под Баку смотрит свои любимые мультфильмы на TRT Çocuk, турецком спутниковом телеканале для детей.

«На азербайджанском телевидении нет ничего интересного, и нет отдельного канала для мультфильмов, – объяснила мать Мехди, Жале Рахими. – Когда я занята работой, я включаю телевизор и оставляю его там».

Телевизионные предпочтения Мехди оказывают влияние на его речь: он стал часто использовать турецкие слова вместо азербайджанских. Например, вместо азербайджанского «xiyar» (огурец) он предпочитает турецкое слово «salatalık», а вместо азербайджанского «kosmos» (космос) – турецкое «uzay».

Но мать мальчика не особенно беспокоится по этому поводу. Во-первых, большинство детей в их семье и районе находятся в той же ситуации, и она не создает проблем в их общении друг с другом. Во-вторых, ее старший сын также нахватался турецких слов из мультфильмов, но потом опять перешел на родной язык, когда пошел в школу, т.к. обучение там ведется исключительно на азербайджанском. «Он теперь говорит по-азербайджански почти без ошибок», – поделилась Рахими.

После развала СССР, бывшие советские республики занялись укреплением позиций своих титульных языков, которые при Союзе в различной степени подавлялись русским.

Между тем Азербайджан, за период независимости выстроивший прочные экономические и культурные связи с Турцией, столкнулся с уникальной проблемой. Азербайджанский язык насколько похож на турецкий – язык могущественного соседа и союзника – что Азербайджан рискует если не полностью потерять титульный язык, то как минимум столкнуться с потерей им своих уникальных особенностей.

Дети в Азербайджане осваивают турецкий с очень ранних лет. «Во втором или третьем классе некоторые дети не могут назвать цвета по-азербайджански, – отметила Рухия Мовсумова, школьная преподавательница в селении Фатмаи. – Они пользуются турецкими словами, т.е. говорят «turuncu» (оранжевый), «pembe» (розовый), «siyah» (черный) и «beyaz» (белый) вместо «narıncı», «çəhrayı», «narıncı» и «ağ».

Популярность турецкого растет не только среди любящих мультики детей. В книжных магазинах продаются издания, переведенные на турецкий вместо азербайджанского. Если книги переводятся на азербайджанский, что чаще всего перевод осуществляется с турецкого, а не с исходного языка. Кроме того, многие турецкие рестораны в Азербайджане даже не считают нужным переводить меню на азербайджанский.

«Турецкий уже начал подавлять национальные, коренные диалекты Азербайджана, – заявил известный общественный деятель Агалар Мамедов в своей заметке в блоге на сайте Радио «Свобода»/Радио «Свободная Европа». – Если правительство Азербайджана не вмешается решительным образом, мы потеряем наш язык».

В какой-то степени дискуссии об азербайджанском и турецком языках сейчас являются продолжением прений, происходивших до захвата власти на Кавказе большевиками в 1917 году. В начале XX века азербайджанская интеллигенция также обсуждала плюсы и минусы развития турецкого или сохранения азербайджанского. Пантюркистский журнал Fuyuzat, основанный в Баку в 1906 году, продвигал стамбульский диалект турецкого, и даже издавался на нем, а бакинский сатирический журнал Molla Nasreddin высмеивал сторонников турецкого, одновременно стараясь поддержать азербайджанский и закрепить его в качестве полноценного литературного языка.

В советские времена связи между Азербайджаном и Турцией сводились к минимуму, и азербайджанский язык находился под влиянием русского: АзССР перешла на кириллицу в 1939 году, и ситуация изменилась лишь после обретения независимости в 1991.

В годы независимости Баку культивировал близкие политические и экономические связи с Анкарой под лозунгом «Одна нация, два государства». Но чувства Азербайджана по поводу турецкого культурного влияния, в том числе в лингвистической сфере, несколько раздвоены.

В 2007 году, когда азербайджанские власти решили запретить показ в стране иностранных фильмов без дубляжа на азербайджанском языке, для турецкого языка было сделано исключение, которое объяснили его крайней близостью с азербайджанским. Но затем власти передумали и с 2012 года начали требовать, чтобы фильмы на турецком тоже дублировались. Между тем правительство продолжает финансировать Центр Ататюрка в Баку, занимающийся продвижением турецкой культуры и языка.

Низами Джафаров, являющийся директором центра, а также депутатом парламента и председателем факультета лингвистики в Бакинском государственном университете, считает, что родителям не следует беспокоиться по поводу влияния турецкой телепродукции на их детей. «Это один и тот же язык. Нет никакого доминирования турецкого над азербайджанским, – сказал он EurasiaNet.org, пояснив, что турецкий и азербайджанский языки являются частью одного спектра.

«Можем ли мы говорить, что бакинский диалект подавляет казахский диалект?» – добавил Джафаров, говоря о диалектах азербайджанского языка.

Оппозиционная газета Yeni Musavat часто использует турецкие слова. В частности, издание предпочитает турецкое слово «ilaç» (лекарство) азербайджанскому «dərman» и турецкое «ilginç» (интересный) азербайджанскому «maraqli».

По словам редактора издания Рауфа Арифоглу, это делается из политических соображений. «По миру разбросано свыше 200 млн тюрков, и им для общения нужен общий тюркский язык», – сказал он EurasiaNet.org. – Нет другого [тюркского] государства столь же великого и могущественного как Турция, и мощные телевизионные каналы этой страны вещают для тюркских сообществ по всему миру. Это полезная и эффективная основа для объединения тюрков».

Али Новрузов, блогер и переводчик, написавший роман на азербайджанском языке, утверждает, что турецкий и азербайджанский являются отдельными языками. «Турецкий и азербайджанский языки шли очень разными путями развития на протяжении как минимум последних ста лет. Нам следует без сентиментальности признать, что это два разных языка с собственной грамматикой и словарным составом», – сказал он.

По его мнению, с турецким не нужно бороться, но не следует его и продвигать. «Пуританский подход к азербайджанскому неприемлем, – отметил Новрузов. – Язык не должен использоваться в качестве политического инструмента. Это живой организм, формируемый речью и письмом. Неуместно искусственным образом загрязнять или очищать язык, особенно такой признанный и полностью оформившийся язык как азербайджанский».

Другие отмечают, что турецкий продолжает оставаться менее распространенным в Азербайджане, чем русский. Преподаватель Мовсумова говорит, что не позволяет своим детям смотреть турецкие мультфильмы, и не только из-за языка, но также потому, что, по ее мнению, советские мультфильмы несут воспитательную функцию, прививая такие ценности, как дружба и доброта к окружающим.

Иногда языковые различия создают забавные ситуации. Например, дети Мовсумовой знают русское слово «бардак». «Когда они узнали, что по-турецки слово «бардак» означает «чашка», они очень смеялись», – рассказала она.