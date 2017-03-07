Грузия-Абхазия: Советская дамба объединяет и разделяет

Построенная еще в советские времена крупнейшая на Кавказе Ингурская ГЭС, расположенная на де-факто границе между Грузией и Абхазией, закрылась на ремонт, лишив сепаратистскую территорию основного источника электроэнергии и подтолкнув двух отдалившихся партнеров к сотрудничеству. (Фото: Министерство энергетики Грузии)

НОВОСТИ / АНАЛИТИКА. Построенная еще в советские времена крупнейшая на Кавказе Ингурская ГЭС, расположенная на де-факто границе между Грузией и Абхазией, закрылась на ремонт, лишив сепаратистскую территорию основного источника электроэнергии и подтолкнув двух отдалившихся партнеров к сотрудничеству. Прекращение работы ГЭС также привлекло внимание к неэффективности энергопользования.

ГЭС закрыли 19 февраля на ремонтные работы, которые должны продлиться две недели, сообщило Министерство энергетики Грузии. По словам директора ГЭС Левана Мебонии, причиной послужили значительные повреждения 15-колометрового отводного канала.

В своей работе ГЭС сталкивается с уникальными в своем роде политическими сложностями. Дамба высотой 271 метр стоит по этому показателю на шестом месте в мире. Входящее в комплекс водохранилище расположено на территории Грузии, а бетонный туннель (прорытый в скальных породах на глубине 500 метров) отводит воду к ряду генераторных станций, находящихся де факто на территории Абхазии, отколовшейся от Грузии в начале 1990-х годов. Абхазия объявила себя независимым государством, но была признана лишь Россией и горсткой других государств.

Вопрос о том, как обеспечить Абхазию электричеством во время ремонта – и, особенно, кто будет платить за это электричество – является темой переговоров между грузинскими и российскими чиновниками, а абхазским представителям, по всей видимости, отводится второстепенная роль. «Без помощи России будет очень сложно решить эти вопросы, – сказал Аслан Басария, глава «Черноморэнерго», де-факто государственной энергетической компании Абхазии, в опубликованном 31 января на ее сайте интервью.

Подробности переговоров практически не просачиваются в СМИ. «Конкретные объемы и цена электричества, поставляемого в оккупированную Абхазию, зависит от конкретных объемов потребления. Переговоры по поводу других условий продолжаются», – сообщило Министерство энергетики Грузии в своем заявлении.

В рамках ремонтных работ около 50 экспертов из 15 иностранных компаний осмотрели туннель для оценки масштаба ущерба. Тендер на проведение ремонта, как ожидается, состоится следующей зимой. Из туннеля вода низвергается с высоты 400 футов на турбины первой и основной генераторной станции ГЭС. Из остальных четырех более мелких станций работает только одна. Стоимость предстоящих работ оценивается в $35 млн.

Пока Абхазия будет получать электроэнергию из России и Грузии, хотя не вполне ясно, в каких пропорциях. По словам Басарии, каждая сторона покрывает примерно половину нужд. Примерно то же сказал Мебония. Грузия иногда «оплачивала» получаемое из России электричество, экспортируя в РФ электроэнергию в летний период, когда водохранилище ГЭС наполнено водой и генерация электроэнергии находится на максимальном уровне. Но такие взаиморасчеты производятся не всегда, а только тогда, когда это угодно России.

Грузия взяла на себя обязательство по обеспечению Абхазии электричеством, считая ее частью своей территории. Но, по сложившемуся давно неписаному правилу, данное обязательство ограничивается 40% производящегося на ГЭС электричества.

«Абхазия является неотъемлемой частью Грузии, в связи с чем на нас лежит неизбежное обязательство обеспечивать Абхазию электричеством, как мы обеспечиваем им всех наших граждан. Но, к сожалению, мы не можем контролировать потребление электроэнергии там, – сказал высокопоставленный чиновник Министерства энергетики Грузии Давид Шарикадзе. – Наше отношение такое: пожалуйста, потребляете его бережно и разумно».

Но потребление Абхазией стало все чаще превышать 40%, особенно в зимние месяцы, т.к. в это время многие отапливаются при помощи электрических приборов. Но как раз зимой уровень воды в дамбе ГЭС низкий и генераторные станции работают всего на 10-15% своей мощности (примерно 100-150 мегаватт).

Это заставляет Грузию поставлять Абхазии электроэнергию, закупаемую у частных грузинских производителей или России, что очень дорого. Между тем генерируемое на принадлежащей государству Ингурской ГЭС электричество обходится гораздо дешевле.

В конце 1990-х и начале 2000-х годов Грузия приватизировала свою энергосистему, что привело к болезненному росту цен. Но приватизация также заставила людей изменить свои привычки и начать экономить электроэнергию. Сегодня, когда подача электричества осуществляется 24 часа в сутки, в Тбилиси потребляются те же объемы энергии, что и в 1990-х, когда происходили постоянные отключения, сообщил Давид Манагадзе, работающий в Европейском банке реконструкции и развития.

«Везде все всегда было включено – телевизоры, стиральные машинки, обогреватели, все – вне зависимости от того, нужны они были в тот момент или нет», – объяснил Манагадзе, рассказывая о ситуации в 1990-е годы.

В Абхазии пока приватизацию не провели. Нет даже счетчиков, и большинство жителей территории просто платят фиксированный ежемесячный взнос местной энергетической компании, которая не делится доходами с Грузией. В результате энергопользование в Абхазии крайне неэффективно: проживающие в Абхазии примерно 250 тыс человек потребляют столько же электроэнергии, сколько и Тбилиси, где все горит огнями и население в шесть раз больше.

Работающий в Тбилиси британский бизнесмен Давид Ли рассказал, что когда он жил в одной из абхазских гостиниц во время организованного Leadership School Foundation мероприятия, свет в отеле нигде не выключали ни днем, ни ночью. Дело было в феврале, а бассейн на улице подогревался круглые сутки. Когда он спросил у служащих гостиницы, как она может себе такое позволить, ему ответили, что счет за потребление электроэнергии в этом отеле с 200 номерами составляет всего $70.

Потери электроэнергии в Абхазии при передаче и распределении также являются высокими из-за того, что практически не производятся никакие инвестиции в ремонт и обновление инфраструктуры. «Следует отметить, что таких цен, как у нас, нет нигде в мире, и надо понимать, что пока мы не введем более или менее нормальные тарифы, не может быть и речи об улучшении обслуживания», – признал Басария.

Приведение электросистемы Абхазии в нормальное состояние обойдется в сотни миллионов долларов, и пока неясно, где взять эти деньги. В то же время Грузия начинает уставать от своей обязанности поставлять электроэнергию на эту сепаратистскую территорию, отчасти по причине того, что Тбилиси не может обеспечить здесь экономное энергопользование. Также раздражает то, что получателем почти бесплатного электричества в Абхазии является и расположенная здесь российская военная база.