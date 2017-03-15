Крым: Турпоток вырос, но успех может оказаться временным

Прибывшие туристы в аэропорту Симферополя. (Фото: Министерство курортов и туризма Республики Крым)

НОВОСТИ / АНАЛИТИКА. Турпоток в Крым вырос в 2016 году на 21,2% благодаря девальвации рубля, сделавшей поездки в Европу неподъемными для многих россиян, а также закрытию Турции и Египта для российских туристов. Однако путешествия в Турцию уже возобновлены, и российские турагентства фиксируют бешеный спрос на поездки в эту страну. Также в ближайшее время ожидается возобновление авиасообщения с Египтом. В связи с этим Крым может столкнуться со значительным снижением числа туристов в этом году.

Туристическая индустрия является главным сектором экономики Крыма. По некоторым данным, доходы до 70% жителей полуострова в той или иной мере зависят от туризма, колебания числа отдыхающих напрямую влияют на благосостояние крымчан.

В 2016 году в Республике Крым (без Севастополя) отдохнули 5,6 млн туристов, что на 21,2% больше 2015 года, следует из данных Министерства курортов и туризма Республики Крым. Итоги 2015 года (4,6 млн человек) были, в свою очередь, на 21% выше показателей 2014 года. Точной статистики по Севастополю нет, но в ноябре 2016 года власти города заявляли, что по итогам года Севастополь посетят 350 тыс. туристов и 900 тыс. экскурсантов (тех, кто не жил в городе, а оказался в нем в результате экскурсии).

Таким образом, общий турпоток в Крыму в прошлом году мог достичь почти 6 млн человек. Несмотря на то, что число посетивших полуостров отдыхающих в последнее время росло значительными темпами, оно приблизилось к показателям 2012-2013 годов, когда Крым находился под контролем Киева, только сейчас. В частности, итоги 2016 года впервые примерно сравнялись с показателями 2013 года (5,9 млн туристов), но пока не дотянули до результатов 2012 года (6,1 млн).

Согласно данным министерства, основная масса туристов прибывает из Москвы и Подмосковья (21,5%), Петербурга и Ленинградской области (12,7%), а также из ближайших к Крыму Краснодарского края (6,3%) и Ростовской области (4,6%).

Рост популярности Крыма среди жителей РФ наблюдался на фоне падения реальных доходов россиян и девальвации рубля в два раза по отношению к доллару и евро. В этих обстоятельствах населению дешевле отдохнуть в Крыму, который, по данным агентства «Турстат», попал в тройку самых популярных направлений для отдыха жителей России в 2016 года.

Кроме того, рост числа российских туристов в Крыму был связан с решением Росавиации прекратить авиасообщение с Турцией и Египтом, отдых в которых считается сравнительно недорогим. Ведомство ввело эти запреты после того, как в конце 2015 года на границе с Турцией был сбыт российский Су-24, а в Египте разбился из-за взрыва пассажирский самолет А321 российской авиакомпании «Когалымавиа».

До этих печальных событий Турция и Египет были едва ли не самыми популярными местами отдыха жителей России. Как сообщили EurasiaNet.org в агентстве Travelata.ru, туры в Россию (и подконтрольный Крым) в 2015 году составляли около 10% всех купленных путевок, при этом на долю Турции приходилось 35% туров, на Египет — 33%. В 2016 году ситуация кардинально изменилась. Туры в Россию выросли до 19%, а доля Турции упала до 8%. Сейчас (после возвращения Турции на туристический рынок летом 2016 года), по данным агентства, Турция занимает лидирующие позиции на рынке раннего бронирования (на лето 2017 года). «Это направление держится в лидерах уже две недели и его доля сейчас достигает 30%», — отметили в агентстве 3 марта.

Некоторое замедление роста турпотока в Крыму можно наблюдать уже сейчас. По данным министерства, в январе-феврале 2017 года в Крыму отдохнули 122,8 тыс. туристов, что выше аналогичного периода прошлого года всего на 2,3%.

Наличие спада бронирования в гостиницах Крыма подтвердила в разговоре с EurasiaNet.org и профессор кафедры менеджмента и сервиса Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Галина Дехтярь. «…Впечатления россиян от поездок в Крым очень противоречивы в оценке как сервисов, так и транспортной доступности… [А поскольку] стоимость отдыха в Крыму сопоставима с отдыхом в Турции, часть туристов уже вернулась туда [в Турцию]», — сказала она.

Также на днях появились сообщения о возможном скором возобновлении авиасообщения с Египтом, а также значительном удешевлении туров в эту страну, что может еще больше сократить турпоток в Крым.

Из-за повышения цен на авиабилеты и гостиничные номера в несколько раз на пике туристического сезона, а также в связи с неразвитостью гостиничного сервиса, Крым остается уделом самостоятельных путешественников, приезжающих на личном транспорте и останавливающихся в частном секторе. По данным министерства, в 2016 году 42,5% туристов прибыли в Крым через паромную переправу, в основном на личных автомобилях, и 49,9% посетивших полуостров предпочли арендовать дома или квартиры у местных жителей.

Для остальной половины туристов в Республике Крым работают 767 объектов размещения (отели, гостиницы, санатории) вместимостью 156 тыс. мест. В 2016 году было открыто 11 новых отелей на 618 номеров, говорится в материалах министерства. В 2015-2016 годах сотрудники государственного «Центра инвестиций и регионального развития» рассмотрели 252 заявки от инвесторов, желающих вложить деньги в туристическую сферу, на сумму 209 млрд рублей. Однако фактически было подписано 31 соглашение стоимостью 17,4 млрд, сообщает министерство.

Помимо гостиниц в Крыму развиты так называемые гостевые дома — небольшие строения на 10-20 номеров. Однако какие-либо вложения в этой сфере остаются редкостью. Как рассказал владелец одного из гостевых домов в Севастополе, попросив не называть его имени, подобные объекты размещения живут от сезона до сезона, и свободных денег для развития у них нет. А брать кредиты, по его словам, дорого и опасно, т.к. Центробанк пока не планирует удешевлять займы в коммерческих банках, а политическая и экономическая обстановка по-прежнему не внушает определенности относительно будущего Крыма.

По оценке Галины Дехтярь из РАНХиГС, для организации качественного отдыха в гостиницах Крыма потребуется еще 5-7 лет.

Руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов также обратил внимание на несоответствие туристической инфраструктуры Крыма запросам российских туристов. Как он написал в своей экспертной оценке, опубликованной на сайте Экспертно-консультативного совета при главе Республики Крым, это связано с тем, что для жителей Украины полуостров был «курортом выходного дня» и «в силу географической близости и большого количества выходных дней летом украинцы ездили на полуостров справлять дни рождения и свадьбы, просто поплавать и позагорать в выходные, весело и беззаботно потратить деньги».

«[Поэтому] весь сервис в Крыму [был] ориентирован именно на краткосрочный небюджетный отдых… [Но теперь] Крым превращается в центр длительного семейного отдыха. Соответственно, туристической инфраструктуре нужно меняться в эту сторону. Отели должны стать удобными для жизни, а не только для ночевки, а еда в ресторанах должна стать более разнообразной», — отметил Иванов.