Узбекистан: Приезд президента ЕБРР – победа Азимова над Иноятовым?

Президент Европейского банка реконструкции и развития Сума Чакрабарти (на фото) и сопровождающие его высокопоставленные представители организации прибыли в Ташкент с трехдневным визитом. (Фото: Foreign and Commonwealth Office)

Заметка из блога EurasiaNet «Чойхона»

НОВОСТИ / БЛОГИ. Сегодня в Ташкент прибыло высшее руководство Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Результаты трехдневного визита делегации могут значительно повлиять на борьбу между кланами в узбекском правительстве.

Согласно официальному заявлению, президент ЕБРР Сума Чакрабарти и сопровождающие его высокопоставленные представители банка проведут ряд встреч на высоком уровне с узбекскими официальными лицами.

Сухой язык официального пресс-релиза скрывает реальные политические последствия визита.

«Мы уже видим несколько представляющих интерес сфер, включая стимулирование региональной интеграции и развитие инфраструктуры, консультативные услуги, кредиты для малого и среднего бизнеса, и финансирование зеленых и энергосберегающих технологий», – отметил Чакрабарти в своем заявлении.

ЕБРР также выразил желание помочь с решением проблемы оставшихся еще с советских времен и представляющих угрозу объектов добычи и переработки урана.

К визиту готовились уже несколько месяцев.

В рамках подготовки к приезду делегации министр иностранных дел РУ Абдулазиз Камилов 6 февраля провел встречу с исполнительным директором ЕБРР по Центральной Азии и России Натальей Ханженковой. Последняя после встречи заявила, что ЕБРР надеется на долгосрочное сотрудничество с Узбекистаном.

Представительство ЕБРР в Ташкенте открылось в 1993 году. По сообщению издания Gazeta.ru, банк с тех пор осуществил в республике 55 проектов, вложив в местную экономику почти 900 млн евро ($950 млн).

Отношения начали портиться после злополучного ежегодного съезда ЕБРР в Ташкенте в 2003 году. Узбекистан активно лоббировал банк, добиваясь возможности принять у себя это мероприятие, несмотря на ужасный послужной список Ташкента в сфере прав человека. Благодаря дипломатическим усилиям Камилова, также занимавшего тогда пост министра иностранных дел, узбекским властям удалось уговорить тогдашнего президента банка Жана Лемьера отменить решение о переносе съезда в другое место.

Узбекистану – и, в частности, бывшему президенту Исламу Каримову – потом пришлось пожалеть о потраченных усилиях. Разыгравшаяся на мероприятии сцена была язвительно описана в мемуарах британского дипломата Крейга Мюррея, бывшего тогда послом Великобритании в Ташкенте.

«Лемьер был резок и экспрессивен. Его тон был полон галльского презрения. Каримов сначала посерел. Затем он нарочито снял наушники и отбросил их в сторону. Потом он обхватил голову руками, закрыв уши, и медленно сдвинул ладони вперед, закрыв и глаза. Затем он начал медленно склонять голову, почти коснувшись лбом стола, и оставался в такой примечательной и необычной позе в течение десяти минут», – поделился воспоминаниями Мюррей.

С тех пор отношения между Ташкентом и ЕБРР продолжили катиться по наклонной плоскости, пока в 2007 году банк вообще не закрыл свое представительство в Узбекистане. Сейчас деятельность банка в республике ограничивается администрированием существующего портфеля инвестиций в пять проектов на общую сумму 8 млн евро.

ЕБРР идет на сотрудничество с определенными условиями.

В своем отчете за 2016-2017 годы ЕБРР отметил, что приоритетами для Узбекистана будут ослабление валютного контроля, что может помочь положить конец существованию в республике двух курсов валют – официального и «черного».

«Строгий валютный контроль в стране негативно влияет на способность предприятий осуществлять связанные с импортом/экспортом операции, и этот контроль необходимо постепенно устранить. Унификация обменного курса также является важным предварительным условием для создания более устойчивой экономики и улучшения условий для ведения бизнеса», – отмечается в отчете банка.

Намечающееся возвращение ЕБРР указывает на растущую роль вице-премьера Рустама Азимова, который упоминается на сайте банка в качестве управляющего ЕБРР от Узбекистана и основного лоббиста проведения съезда банка в Ташкенте в 2003 году. Азимов считался возможным преемником Каримова, о смерти которого было объявлено в начале сентября, поэтому когда вместо Азимова у руля государства встал Шавкат Мирзиёев, карьерные перспективы Азимова казались мрачными.

Но затем Мирзиёев, вопреки ожиданиям, предпринял попытку экономической либерализации в Узбекистане, за которой просматривается рука Азимова. Вместо того, чтобы бороться друг с другом, эти два чиновника пока объединили усилия. Тот факт, что Мирзиёев – в течение долгого времени считавшийся мрачным, пророссийски настроенным подхалимом Каримова и его жестокого, автаркического режима – недавно был назван реформатором новостным агентством «Рейтер», демонстрирует, как быстро ему удалось изменить свою репутацию.

Получив власть, Мирзиёев сразу занялся черным рынком валюты, что является смелым и примечательным шагом, т.к. эта темная сфера, как считается, контролируется СНБ. Предполагается, что данная сфера – лишь одна из многих секторов экономики, где заправляют высокопоставленные чиновники этой спецслужбы, у которых слово «либерализация» вызывает не меньшее отвращение, чем дневной свет у вампиров.

Как сообщает агентство «Рейтер» со ссылкой на источники в дипломатической и деловой сферах, Мирзиёев действительно затеял борьбу со стареющим главой СНБ Рустамом Иноятовым.

«Мирзиёев старается показать Западу, что является реформатором, особенно в том, что касается экономики и финансового сектора, – сообщил «Рейтер» дипломатический источник. – Но глава СНБ Иноятов придерживается другой позиции – он против быстрых реформ».

Прибытие в Ташкент столь значительной фигуры как президент ЕБРР следует воспринимать в качестве явного признака поддержки Западом новой правящей команды и ее политики по поддержке бизнеса и противодействию тому, чтобы страной управляли силовики из спецслужб.