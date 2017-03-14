Что продемонстрировало центральноазиатское турне Путина?

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НОВОСТИ / АНАЛИТИКА. Начиная со второй половины XIX века центральноазиатский регион является одной из наиболее приоритетных сфер российской внешней политики. Данная тенденция не претерпела видимых изменений даже после тектонических потрясений 1917 и 1991 годов. Однако крушение СССР внесло определённые коррективы в модель поведения России в регионе. Образование пяти суверенных государств дополнилось ростом нестабильности и социальной напряжённости, а также появлением новых геополитических игроков. Таким образом, регион в кратчайшие сроки превратился в «мягкое подбрюшье» России.

Переход на «Евразийский вектор» внешнеполитического развития с 2011 года вкупе с коллапсом политических и экономических отношений между Россией и Западом на фоне начала украинского кризиса в 2013 году в очередной раз продемонстрировали растущую актуальность данного направления во внешней политике Москвы.

В этой связи блицвизит президента РФ Владимира Путина в страны Центральной Азии в период с 27 по 28 февраля стал знаковым событием, которое подчеркнуло не только сиюминутные, но и более долгосрочные планы Кремля. Формальным поводом для турне, которое, необходимо сказать, стало самым масштабным за последние несколько лет, стала 25-летняя годовщина дипломатических отношений России с Казахстаном, Таджикистаном и Кыргызстаном. Таким образом оставшиеся две страны региона, Туркменистан и Узбекистан, были вынесены за скобки визита российского лидера, хотя причины этого, скорее всего, следует искать в несколько другой плоскости.

Анализируя результаты визита Путина в Алматы, Душанбе и Бишкек, следует отметить, что цели, которые преследовал президент России, посещая эти города, разнились. Несмотря на это, были отчётливо продемонстрированы два основополагающих аспекта, которые формируют краеугольный камень российских стратегических интересов в регионе: углубление сотрудничества в сфере региональной безопасности и развитие культурно-экономических связей с центральноазиатскими государствами. Таким путем Россия рассчитывает сохранить свое доминирующее положение в регионе. Именно эти цели представляются наиболее очевидными как в краткосрочной и среднесрочной, так и, скорее всего, в долгосрочной перспективе. Основным инструментом, призванным обеспечить осуществление задач, связанных с обеспечением безопасности, была и остаётся Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Между тем, второе направление должно координироваться в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Коррелируя перспективы России в центральноазиатском регионе с итогами визита Путина, стоит сказать, что Москва готова продолжать «оплачивать» свои геополитические амбиции. В первую очередь это касается Таджикистана и Кыргызстана, которые являются беднейшими странами постсоветского пространства. В это связи, однако, необходимо отметить частичный отход от практиковавшейся ранее модели. Так, лидеру Таджикистана дали прямо понять, что наиболее животрепещущие вопросы российско-таджикских отношений, такие как перевооружение таджикской армии, легальное пребывание в России трудовых мигрантов из этой страны и новые кредиты, напрямую зависят от сговорчивости Эмомали Рахмона. В Бишкеке же Путин открыто продемонстрировал, что его интересует лишь степень лояльности будущего президента Кыргызстана к России (выборы в этой стране назначены на ноябрь 2017 года), а не наличие лояльности как таковой. Более того, статус российской военной базы в Канте, скорее всего, не претерпит изменений в обозримом будущем, несмотря на официальные заявления Путина.

С Казахстаном, который является самой богатой и стабильной страной Центральной Азии, дела обстоят намного серьёзнее. Несмотря на декларируемое Назарбаевым «полное отсутствие проблем» в отношениях между двумя странами, практика показывает несколько другое. Например, становится всё более понятно, что ЕАЭС не приносит желаемого эффекта. Многие казахские политологи и экономисты выражают крайнее недовольство моделью данной организации. Даже лидер пропрезидентской партии «Ак жол» Азат Перуашев прямо заявил о том, что свободная конкуренция в ЕАЭС на корню душится Россией. В качестве доказательства политик привел закон «О приоритете товаров российского производства». В то же время, Назарбаев всё чаще подчёркивает, что Россия – не единственная страна, с которой Казахстан намерен выстраивать тесные отношения. Безусловно, участие России в событиях в Украине (включая незаконную аннексию Крыма), разгорающаяся полемика между Москвой и Минском, а также реплики российских политиков о территориальной целостности Казахстана ведут к росту недоверия среди местных элит.

В заключение будет нелишним отметить, что, несмотря на заявления лидеров Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана о том, что Россия была и остаётся главным экономическим и политическим партнёром этих стран, растущее могущество Пекина в данном регионе тревожит Москву. На данный момент Россия не обладает и частью финансово-экономических ресурсов Поднебесной, не говоря уже о политическом весе и «мягкой силе».

Скорее всего, российская стратегия по отношению к региону не претерпит кардинальных перемен, что в полной мере продемонстрировало турне Путина. Россия продолжит попытки включения как можно большего числа стран в блоки, где доминирует Москва. На повестке дня остаются Туркменистан и Узбекистан, которые, правда, нельзя назвать союзниками Кремля.