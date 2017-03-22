Узбекистан: Облава на валютчиков указывает на войну в правительстве

Супермаркет Mega Planet в Ташкенте известен как одно из мест, где можно найти нелегальных торговцев валютой. Власти Узбекистана недавно начали очередную кампанию по искоренению черного рынка валюты. (Фото: Джоанна Лиллис, фото 2013 г.) СМ. ТАКЖЕ: Узбекистан: Приезд президента ЕБРР – победа Азимова над Иноятовым?

НОВОСТИ / АНАЛИТИКА. Во второй половине дня 20 марта старенький ВАЗ подъехал к супермаркету Mega Planet в Ташкенте, известному в качестве одного из мест, где можно найти нелегальных торговцев валютой.

Валютчики держат в багажниках своих автомобилей полные сумки потертых сумов низкого номинала. К незнакомцам они относятся с подозрением. Но в этот раз один из менял – мужчина по имени Расул – решил рискнуть и поговорить с незнакомцем из подъехавших «Жигулей».

Сначала они приветливо общались, но потом «клиент» вдруг закричал «Ушлаймиз!» (Хватаем его!). Из «Жигулей» выскочили еще двое молодых людей (являвшихся, как и «клиент», милиционерами в гражданской одежде), после непродолжительной борьбы повалили Расула на землю и одели ему наручники. Упал Расул, по всей видимости, не очень удачно, т.к. все лицо у него было в крови.

Оказавшиеся поблизости люди, включая корреспондента EurasiaNet.org, сразу собрались вокруг места происшествия.

Другие менялы бросились наутек, и на месте вскоре появились милиционеры в форме. Большинству валютчиков удалось скрыться, и поймали лишь одного, когда он пытался завести свой автомобиль.

В последнее время подобные сцены происходят в Ташкенте довольно часто, т.к. власти развернули очередную – возможно, обреченную на неудачу – кампанию по искоренению черного рынка валюты.

Многие в республике сейчас озабочены судьбой узбекского сума.

С начала марта курс сума к доллару на черном рынке обвалился с 7200 до 7700 (по состоянию на 20 число).

Черный курс может скакать по целому ряду причин, но последние изменения частично связаны с небольшим падением официального курса. Центральный банк РУ устанавливает официальный курс каждый вторник, и сейчас он находится на уровне примерно 3500 сумов за доллар. В течение двух недель подряд Центробанк позволял суму падать на 50 пунктов в неделю. Черный курс отреагировал гораздо более глубоким падением.

Стараясь бороться с этой тенденцией, власти привлекли наряды милиции для проведения рейдов на черном рынке, вроде того, что имел место у супермаркета Mega Planet.

Облавы начались 16 марта, что заставило менял уйти на дно, в результате чего усилился дефицит сумовой наличности. Милиция пока не спешит рассказывать о масштабе проводящейся работы. После появления в СМИ сообщений об облавах ташкентская милиция лишь признала 17 марта факт проведения кампании, отказавшись предоставить подробности.

«О результатах спецопераций в отношении торговцев валютой будет объявлено в ближайшие дни», – сказал милицейский пресс-секретарь. Но пока никакой новой информации не обнародовалось.

Также необычным является то, что задержанных менял держат в КПЗ, а не отпускают через несколько часов после ареста, как раньше.

Мало для кого является секретом то, что валютчики в республике действуют под «крышей» коррумпированных высокопоставленных лиц. Сотрудники правоохранительных органов часто не обращают внимания на менял, которые не скрываясь работают прямо у них под носом.

Кроме того, если в Узбекистане кому-то нужна сумовая наличность в больших объемах, через официальные каналы ее достать практически невозможно, и в этом случае также могут помочь высокопоставленные ответственные чиновники.

Один работающий на улице валютчик по имени Дилрух сообщил EurasiaNet.org, что милиция задержала крупную шишку валютного рынка, некоего Аслиддина, более известного по кличке Асл. Прочие назвали его полное имя – Аслиддин Хакимов, который, по сообщениям, вращается в высших кругах страны.

По данным людей, знакомых с ситуацией на валютном рынке, Асл контролирует продажу валюты в Старом городе Ташкента.

Задержание Асла многих крайне удивило.

Рейды милиции привели к заметному снижению активности на черном рынке. Но причиной этого является также то, что, по словам другой валютчицы по имени Мавзуна, многие ожидают дальнейшего падения курса узбекской валюты в ближайшем будущем, возможно до уровня 8000 сумов за доллар.

Данную точку зрения разделяет и экономист Юлий Юсупов, отметивший, что люди, ожидая резкой девальвации сума, стараются перевести крупные суммы в доллары. Поток сумов усиливает девальвацию, что вызывает панику, и в результате никто не хочет продавать доллары.

По словам Юсупова, в падении курса виноваты власти, которые могли предотвратить такое развитие событий путем вливаний на рынок иностранной валюты.

Борьба с черным рынком началась в конце ноября прошлого года, когда бывший тогда и.о. президента Узбекистана Шавкат Мирзиёев издал указ о «развитии внутреннего валютного рынка и повышении его эффективности».

За сухим бюрократическим языком указа скрывается амбициозная – и политически опасная – повестка президента.

Для развития законного валютного рынка потребуется столкнуться лбами с могущественными лицами, контролирующими теневую экономику страны. Считается, что этими лицами являются крупные чины Службы национальной безопасности или приближенные к ним люди. СНБ является преемников советского КГБ, но с тех пор это ведомство очень разрослось. Многие считают примечательным, что рейды проводятся милицией, т.е. сотрудниками МВД, а не СНБ.

Потенциальными союзниками Мирзиёева в этой борьбе являются массы владельцев предприятий малого и среднего бизнеса, особенно те, кто связан с импортом или экспортом товаров, и чьей работе очень мешает отсутствие доступа к иностранной валюте.

Но, как показал случай одного из таких людей – занимающегося экспортом овощей и фруктов предпринимателя Олима Сулайманова – спецслужбы сохранили способность наказывать тех, кто, по их мнению, выходит за рамки дозволенного. Сулайманов прославился в конце прошлого года тем, что выставил в Интернете видео с жалобой на берущих взятки чиновников, но теперь он сам оказался за решеткой по обвинениям в коррупции, которые, по словам его сторонников, являются беспочвенными.

Более существенную поддержку Мирзиёеву может оказать международное сообщество. В начале марта Ташкент посетила делегация во главе с президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Целью приезда чиновников банка были переговоры о возможном возобновлении работы ЕБРР в Узбекистане.

Представители ЕБРР очень четко назвали главную, на их взгляд, проблему узбекской экономики.

«Валютный контроль должен постепенно ослабевать. Строгий валютный контроль в стране отрицательно влияет на способность предприятий осуществлять операции, связанные с импортом и экспортом, и этот контроль необходимо постепенно устранять. Унификация обменного курса также является важным предварительным условием для создания более устойчивой экономики и улучшения условий для ведения бизнеса», – отмечается в части ежегодного доклада ЕБРР, касающейся Узбекистана.

После возвращения в Узбекистан ЕБРР в республику могут потянуться и другие инвесторы. По крайней мере, именно на это, возможно, рассчитывает Мирзиёев.