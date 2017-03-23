Армения: Угрожает ли армянскому носу растущая мода на пластические операции

Памятник советскому армянскому композитору Арно Бабаджаняну, обладателю исконно армянского носа, на фоне флага Армении. Армянский нос является источником национальной гордости, но все больше жителей республики, особенно женщин, делают пластические операции по изменению формы носа, чтобы соответствовать идеализированным западным канонам красоты. (Коллаж EurasiaNet. Фото Ирис Моленаар)

НОВОСТИ / АНАЛИТИКА. Армянский нос является источником национальной гордости. Иногда говорят, что он так же высок, величественен и неподделен, как захватывающие дух горные вершины страны.

Но то, что хорошо смотрится на пейзажной живописи, необязательно соответствует современным канонам красоты. В результате все больше жителей республики, особенно женщин, делают пластические операции по изменению формы носа, чтобы соответствовать идеализированным западным стандартам.

«Как страна, мы стараемся придерживаться западных стандартов. Это касается, в том числе, и красоты, – сказала Кристина Григорян, ереванский пластический хирург с 16-летним стажем работы. – Мы по-прежнему гордимся тем, что мы армяне, но такими чертами лица мы гордимся немного меньше».

Официальная статистика по этому поводу отсутствует, но некоторые данные указывают на то, что ринопластика (пластическая операция по коррекции формы носа) становится все более популярной: в клинике Григорян проводится около 500 подобных операций в год, по сравнению с 150-200 пять лет назад. Кроме того выросло и количество клиник, предлагающих такую услугу.

Мода на ринопластику является относительно новым явлением. В советские времена пластические хирурги в основном занимались людьми, получившими увечья в результате трагических событий. Разрушительное землетрясение 1988 года в Армении увеличило спрос на услуги реконструктивной хирургии, и уже позже специалисты стали применять наработанные ими навыки для проведения обычных пластических операций. «Именно так в Армении развивалась пластическая хирургия, – сказал ереванский пластический хирург Карен Даниелян. – А теперь ринопластика стала самым популярным и самым распространенным видом пластических операций в республике. Три из четырех проводящихся здесь операций – это процедуры по коррекции формы носа».

Даниелян одним из первых в Армении начал проводить подобные операции. В 2002 году он организовал конкурс «Самый армянский нос», где главным призом являлась операция по коррекции формы носа. Тогда подобные мероприятия были просто рекламных ходом с целью ознакомить потенциальных пациентов с ринопластикой. Сейчас, по его оценке, он проводит около 1,5 тыс таких операций в год, но число процедур колеблется в зависимости от экономической ситуации в стране.

«Если [экономическая] ситуация не очень хорошая, то и операций тоже меньше. Когда ситуация улучшается, растет и число операций, – сказал он. По его словам, нынешний кризис больно ударил по всем, в том числе и по его клинике. «Сейчас Армения переживает трудные времена. Экономическая ситуация довольно сложная, и желающих сделать операцию не очень много», – добавил Даниелян.

На операции в Армению приезжают даже люди из других государств. Развитая инфраструктура и низкие цены (по сравнению с прейскурантами на Западе) создали условия для развития здесь медицинского туризма, основой которого является пластическая хирургия. Рафи Эллиотт, руководитель и соучредитель компании, предлагающей медицинские туристические пакеты, отмечает, что клиенты из числа армянской диаспоры приезжают в Армению, как правило, именно чтобы сделать ринопластику.

Для гордой нации с развитым национальным самосознанием желание избавиться от «армянского носа» может показаться нелогичным. Даниелян, обладатель небольшого носа, отметил, что сейчас люди стараются, чтобы нос подходил к их типу лица, а не заказывают просто популярный маленький «славянский» нос. Но ему продолжают поступать заказы на нос как у Анжелины Джоли, являющейся самой популярной звездой среди решившихся на ринопластику.

В этой связи возник вопрос: а не угрожает ли «армянскому носу» рост доступности и популярности подобных операций? В ответ Даниелян рассмеялся и рассказал, как однажды пациент спросил: «Если я сделаю операцию, передастся ли моя новая форма носа моим детям?» Хирург объяснил тогда, что пластические процедуры никак не сказываются на генах, так что дети унаследуют исконные черты.

Владелец компании по медицинскому туризму Эллиотт отметил: «Мне нравится армянский нос. Он придает колорита».

Кроме того, некоторые женщины в Армении предпочитают идти против этого нового тренда. Примером является эстрадная певица Сильва Акопян, опровергшая появившиеся в таблоидах слухи о том, что она якобы намерена сделать ринопластику, и заявившая, что гордится своими естественными чертами.

Но, по словам Даниеляна, многие женщины продолжают беспокоиться, что типичные армянские черты лица могут помешать им устроить свою личную жизнь. Хирург сообщил, что главной называемой его пациентами причиной для проведения операции является именно желание найти спутника жизни. «Если у тебя большой нос, то замуж не выйдешь, а если не удалось выйти замуж, то это нехорошо», – сказал Даниеляна.

Рубен Абрамян, победитель первого конкурса «Самый армянский нос» и единственный участвовавший в конкурсе мужчина, сказал, что ему до сих пор неловко перед девушкой, оказавшейся на втором месте. «Она была очень красива, но большой нос портил вид», – сказал Абрамян, ныне работающий журналистом и преподающий в одном из институтов Еревана. Он решил принять участие в конкурсе, чтобы избавиться последствий травмы, мешавших ему нормально дышать, и он рад, что ему удалось это сделать. Но, «тем не менее, мне хотелось поменяться местами с ней, чтобы она смогла поправить форму носа. В моем случае нужна была операция по медицинским соображениям, но она бы лучше выглядела с носом меньшего размера», отметил он.