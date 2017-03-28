Туркменистан: Денег нет, и власти переводят всех на безналичные расчеты

На рынках Туркменистана по-прежнему правят наличные, но идут слухи, что власти намерены заставить все торговые точки, включая торговцев на базарах, установить терминалы, чтобы покупатели могли платить пластиковыми картами. (Фото: Азиатский банк развития)

НОВОСТИ / АНАЛИТИКА. Туркменистан решил решить проблему с постоянно испытывающим трудности манатом при помощи перехода на безналичные расчеты.

Власти преподносят переход на безналичное обращение в качестве признака экономической модернизации, но все имеющиеся данные указывают на то, что на самом деле правительство пытается таким образом решить кризис ликвидности, которому не видно конца.

На еженедельном собрании членов правительства 24 марта президент Гурбангулы Бердымухамедов выслушал доклад одного из заместителей премьер-министра по поводу планируемых усовершенствований в банковской системе.

Бяшиммырат Ходжамаммедов, отвечающий в Кабмине за экономические вопросы, напомнил президенту, что, согласно принятому три года назад закону, с января 2016 года работникам госучреждений начали зачислять зарплаты на пластиковые карты. Пенсии, пособия по инвалидности и студенческие стипендии тоже переводят на карты. Работающие в Туркменистане иностранные компании также обязали с начала 2016 года платить местным работникам исключительно в манатах и исключительно на карты.

В соответствии с принятым в 2013 году законом, магазины и работающие в сфере услуг фирмы обязаны установить необходимое оборудование для приема безналичных платежей. Очевидно, что с выполнением этой части закона произошли задержки.

По словам Ходжамаммедова, сейчас принимаются дополнительные меры для дальнейшего развития безналичных расчетов.

«Глава государства дал заместителю премьер-министра поручение тщательно проанализировать данный вопрос и представить предложения», – отмечается в сообщениях государственных СМИ.

Сразу появились слухи, что власти намерены заставить все торговые точки, включая торговцев на базарах, установить терминалы, чтобы покупатели могли платить пластиковыми картами. Сейчас такие терминалы можно увидеть, как правило, только в больших магазинах.

Схожие меры по переходу на безналичные расчеты уже давно принимаются в соседнем Узбекистане, национальная валюта которого – сум – также страдает от курсовой нестабильности. Но там тоже все пошло не так, как планировали чиновники.

Пока процесс перевода людей на безналичку идет медленно.

До Нового года при снятии наличных с карт с людей брали комиссионные размере 1% от выданной суммы. С января комиссионные снизили до 0,5%.

Учитывая, что при оплате картой за товары или услуги комиссионные не взимаются, власти, видимо, стараются таким образом приучить людей чаще пользоваться картами вместо наличных.

В прошлом году, с целью стимулирования использования карт Visa и Mastercard, власти также запретили покупать иностранную валюту за наличные. Безналичный банковский перевод стал практически единственным способом послать деньги зарубежным получателям.

Владельцы банковских счетов теперь должны конвертировать имеющиеся на счетах манаты в иностранную валюту в своем банке и только после этого они могут отправить эти деньги за рубеж.

Государственный банк внешнеэкономической деятельности рекламирует карты Visa в качестве способа посылать деньги учащимся за границей детям.

«Ребенок учится за рубежом? Вы беспокоитесь о нем? Откройте международную карту Visa в Государственном банке внешнеэкономической деятельности», – говорится в рекламном объявлении на сайте банка.

Но если кому-то понадобится снять со счета наличные, тут могут возникнуть проблемы.

Как сообщило в феврале Радио «Азатлык», по всей стране начали вводить лимиты на снятие наличных с карт.

«В Дашогузе сумма обналичиваемых средств в местных банкоматах не должна превышать 100 манатов в день, в городах и районных центрах Балканской области ограничение на снятие денег составляет 300 манатов в день», – отмечается в репортаже Радио «Азатлык».

Один ашгабатский преподаватель сказал Радио «Азатлык», что из получаемых учителями на карты зарплат они могут снимать лишь 1 тыс манатов в день.

Но даже и такие суммы получить часто не удается, т.к. банкоматов в стране мало, они часто ломаются и во многих часто не бывает денег.

Данная проблема особенно бьет по предпринимателям, связанным с импортом или экспортом товаров. Согласно вступившему в силу 6 февраля правилу, клиенты туркменских банков во время пребывания за границей могут снимать со счета не более $300 в день.

«До этого, со своего счета ежедневно можно было снять наличные в размере 10 тысяч долларов США. Теперь сумма не должна превышать 250 долларов США в день. Весь мой бизнес под вопросом», – сообщил Радио «Азатлык» один туркменский предприниматель на условиях анонимности.

Не имея возможности снять деньги со своих счетов, предприниматели оказываются в очень сложной ситуации.

Это особенно обидно, учитывая, что туркменский Центробанк упорно держит обменный курс на уровне в 3,5 манатов за доллар, что очень выгодно импортерам.

Власти надеются, что хотя импортеры понесут убытки, такая политика будет стимулировать развитие местных производителей. Импортозамещение является одним из ключевых столпов программы Бердымухамедова по оживлению экономики страны и избавлению ее от зависимости от экспорта газа.

Несмотря на очевидные проблемы, правительство настаивает, что дела идут великолепно.

В феврале власти объявили, что ВВП страны в 2016 году вырос на 6,2%. По словам чиновников, рост наблюдался во всех отраслях, включая торговлю, подросшую на 14%.

Хотя организации вроде Международного валютного фонда обычно принимают предоставляемые местными властями статистические данные на веру, в отчете по результатам недавнего визита миссии МВФ в Ашгабат содержится примечательный намек на то, что статистика не отражает реального положения дел.

«Более широкое распространение и повышение качества макроэкономических и финансовых данных помогут улучшить понимание экономических тенденций, привлечь прямые иностранные инвестиции и облегчить доступ к мировым финансовым рынкам», – отмечается в опубликованном 21 марта отчете МВФ.