США наращивают темпы обучения элитных военных подразделений стран Центральной Азии

Служащий пограничных войск Таджикистана стоит в дозоре во время учений под руководством офицеров армии США. В последние два года Таджикистан являлся крупнейшим получателем помощи по линии Раздела 1004 Закона США об ассигнованиях на национальную оборону. (Фото: Сержант Алекс Лиси/Армия США)

НОВОСТИ / АНАЛИТИКА. Как следует из обнародованных данных правительства Соединенных Штатов, в последние два года США значительно нарастили темпы обучения элитных военных подразделений Таджикистана, Узбекистана, Казахстана и Азербайджана. Между тем США практически прекратили обучение военнослужащий из Кыргызстана, который раньше являлся крупнейшим получателем подобной помощи.

Финансирование обучения проводится по линии Раздела №1004 Закона США об ассигнованиях на национальную оборону (Section 1004 of the National Defense Authorization Act), дающего Минобороны США право обучать и оснащать иностранные вооруженные формирования, занимающиеся борьбой с торговлей наркотиками и международной организованной преступностью. Обучение проводится спецназом армии США для подразделений особого назначения в странах-получателях помощи. Факт обучения обычно не афишируется, и о нем сообщается, как правило, только в ежегодных докладах Госдепартамента США.

В целом под руководством американских инструкторов были проведены мероприятия по обучению 1153 военных из стран Кавказа и Центральной Азии в 2015 финансовом году (начинающемся в США 1 октября предыдущего календарного года). По самым последним данным, в 2016 финансовом году планировалось обучить 1157 солдат. Данные за оба года являются рекордными, т.к. в 2013 и 2012 годах было обучено 1141 и 841 человек соответственно, согласно информации Security Assistance Monitor, вашингтонской организации, собирающей данные касательно американской военной помощи.

Данные за 2015 год отражают число реально обученных бойцов, а за 2016 – лишь планы на тот год, и неизвестно, удалось ли реализовать эти планы в полной мере. Центральное командование вооруженных сил США не ответило на запрос о дополнительной информации.

В последние два года Таджикистан являлся крупнейшим получателем помощи по линии Раздела №1004: в 2015 году было обучено 886 военнослужащих этой страны, а в 2016 планировалось провести инструктаж еще для 340.

В Таджикистане американский спецназ обучал сотрудников Национальной гвардии и некоего подразделения, упоминающегося в документах под аббревиатурой MGSO. Госдепартамент и посольство США в Душанбе не ответили на просьбу расшифровать эту аббревиатуру. Проводившиеся в 2015 году курсы обучения длились, как правило, три месяца, но иногда ограничивались шестью неделями. Нацгвардия подчиняется непосредственно президенту Таджикистана Эмомали Рахмону, и американские дипломаты ранее называли ее «преторианской гвардией», т.е. телохранителями главы государства.

В Узбекистане в 2015 году было обучено 267 военнослужащих, и в 2016 году планировалось провести инструктаж для такого же количества солдат из тех же силовых подразделений. Данный факт является примечательным, т.к. США ввели в 2002 году ограничения на предоставление Узбекистану военной помощи по причине нарушения прав человека в этом центральноазиатском государстве. Но в 2011 году Вашингтон снял эти ограничения, т.к. нуждался в помощи Узбекистана для организации снабжения войск США и НАТО в Афганистане по так называемой Северной сети поставок.

В Казахстане в 2016 году планировалось организовать обучающие мероприятия для 450 солдат. Два мероприятия должен был организовать спецназ ВС США, а третье – спецназ ВМС США. Ранее Казахстан получал помощь по линии Раздела №1004 только однажды: в 2012 году инструктаж прошли 125 военнослужащих.

В Азербайджане американский спецназ должен был провести два курса обучения для 100 служащих Министерства национальной безопасности. Но министерство было расформировано в 2015 году. Посольство США в республике не ответило на просьбу прояснить ситуацию. Хотя Госдепартамент США придерживается правила о предоставлении равных объемов помощи Азербайджану и Армении, Минобороны США не обязано следовать этой практике. В этой связи обучение армянских военнослужащих по линии Раздела №1004 не проводилось.

До 2015 года крупнейшим получателем помощи по линии Раздела №1004 был Кыргызстан. Ежегодно спецназ США обучал в этой республике более 1000 военнослужащих, включая бойцов «Альфы» и «Борея» ГКНБ и «Скорпиона», «Пантеры» и «Илбирса» Минобороны КР. Большая часть обучающих мероприятий проводилась на фоне кыргызско-американских переговоров по поводу базы Манас под Бишкеком. Но затем базу в 2013 году закрыли, и США с тех пор больше не проводили обучение кыргызских солдат.

Рост числа военнослужащих стран Центральной Азии, обучающихся под руководством американских инструкторов, является частью общего тренда: помощь США различным странам мира по линии Раздела №1004 выросла с $501 млн в 2011 финансовом году до $957 млн в 2015 году.

Рост ассигнований по линии Раздела №1004 происходит на фоне сокращения финансирования других программ военной помощи государствам Центральной Азии и Кавказа. Согласно последним имеющимся данным Security Assistance Monitor, в 2015 году США потратили $115 млн на оказание военной помощи странам региона, по сравнению с $135 млн в 2014 году и аж $294 млн в 2012. Но эти суммы не включают деньги, выделенные по линии Программы совместного снижения угрозы (Cooperative Threat Reduction), в рамках которой финансируются проекты по нераспространению и уничтожению ядерного оружия.

«В Центральной Евразии Раздел №1004 теперь является основным каналом для предоставления правительством США помощи в сфере безопасности иностранным силам безопасности (за исключением Программы совместного снижения угрозы), после того, как США прекратили оказывать поддержку этим странам по линии операций в Афганистане», – сообщил EurasiaNet.org директор Security Assistance Monitor Колби Гудман по электронной почте.

Пока неясно, какой будет судьба этих программ при администрации президента Трампа. Трамп обещал сократить иностранную помощь, но и ужесточить борьбу с исламистскими террористическими группами, угрозу со стороны которых правительства стран Центральной Азии склонны использовать в качестве оправдания необходимости военной помощи.

Генерал Джозеф Вотел, глава Центрального командования вооруженными силами США, выступая 9 марта в Конгрессе с ежегодным докладом о положении дел, высказал предположение, что сотрудничество в области безопасности будет, вероятнее всего, расти.

«Протяженная граница Таджикистана с Афганистаном остается главной заботой страны, поскольку талибы периодически борются за контроль над афганской провинцией Кундуз, которая находится менее чем в 160 милях от Душанбе, – сказал он. – Эти пограничные проблемы остаются приоритетной сферой сотрудничества между США [и Таджикистаном] в области безопасности, и мы продолжаем помогать повышать способность таджикской стороны бороться с экстремизмом, терроризмом и наркотрафиком, а также содействуем повышению безопасности на границах и противодействию другим региональным угрозам».

По словам Вотела, он с осторожным оптимизмом оценивает перспективы развития сотрудничества между США и Узбекистаном после прихода к власти президента Шавката Мирзиёева. «Мирзиёев подтвердил нежелание страны позволять другим странам создавать военные базы в Узбекистане, присоединяться к военным и политическим блокам иностранных государств, и участвовать в экспедиционных военных операциях, – сказал он. – Несмотря на эти ограничения, наши двусторонние усилия в военной сфере в основном направлены на то, чтобы помочь узбекской стороне повысить безопасность границ, расширить ее возможности по борьбе с торговлей наркотиками и терроризмом, и предотвратить возвращение иностранных боевиков в страну. Сотрудничество на этих направлениях отвечает интересами США в регионе».

Кыргызстан является «единственной демократической страной в Центральной Азии», но он «испытывает политическое давление со стороны более крупных и могущественных соседей, включая Россию», говорится в заявлении Центрального командования вооруженными силами США. В документе также упоминается, что сотрудничество с этим центральноазиатским государством может возобновиться. «После длительного периода, в течение которого почти не наблюдалось действий в рамках двустороннего сотрудничества, кыргызские военные могут быть более расположены к диалогу в сфере обороны на более высоком уровне и расширению сотрудничества в сферах обеспечения безопасности границ и борьбы с торговлей наркотиками, терроризмом и экстремизмом», – отмечается в документе.