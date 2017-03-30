Россия: Утечка мозгов ускоряется, угрожая будущему страны как «великой державы»

Платформа «Аэроэкспресс» в аэропорту Домодедово. В последние годы темпы миграционного оттока из России резко возросли. (Фото: Автор: Zachary Collier. Источник: Flickr.com. Дополнительная информация о фотографии здесь).

НОВОСТИ / АНАЛИТИКА. Более 1,5 млн высококвалифицированных российских специалистов в настоящее время работают за пределами страны, заявила недавно высокопоставленная российская чиновница, но есть основания полагать, что реальная цифра в разы выше. Причем в последние годы темпы миграционного оттока резко возросли, что является угрозой для будущего страны.

В 2014 году началась новая мощная волна эмиграции из России, когда из страны уехали 310 тыс человек, что являлось на тот момент самым высоким показателем за весь период правления президента РФ Владимира Путина, свидетельствуют данные «Росстата». Затем в 2015 году Россию покинули еще 353 тыс человек.

Вице-премьер России Ольга Голодец, курирующая социальный блок, недавно сообщила, что «по разным оценкам, за пределами Российской Федерации трудится более 1,5 млн россиян, имеющих российские паспорта, хорошую подготовку, совершенно конкурентные кадры. Сегодня трудно найти в мире университет, компанию, где не присутствуют россияне, где не работают россияне, и это опасная тенденция».

Между тем авторы доклада Комитета гражданских инициатив (КГИ) «Эмиграция из России в конце ХХ – начале ХХI века» считают, что таких россиян в разы больше.

«С 1989 по 2015 год, по данным Росстата, Российскую Федерацию покинуло около 4,5 млн человек. По данным зарубежной статистики на 2015 год, [только] в самых популярных у россиян странах проживает около 1,5 млн человек, граждан России. Это без учета уже получивших новое гражданство, нелегальных мигрантов и тех, кто фактически живет «на две страны», имея российское гражданство, въезжая по визам. Опираясь на официальную информацию зарубежных статистических органов, можно констатировать: для получения реального представления о масштабах эмиграции из России ежегодные данные Росстата, необходимо корректировать в 3-4 раза в сторону увеличения», – отмечается в докладе КГИ.

Оценка КГИ представляется обоснованной. Например, по данным Росстата, в 2014 и 2015 годах в Евросоюз выехали около 12 тыс и 11 тыс россиян соответственно. Между тем, согласно подсчетам Евростата, в эти годы в ЕС получили разрешение на длительное проживание 73,5 тыс и 73,8 тыс жителей России соответственно.

В дополнение, c 2014 по 2016 годы свыше 61 тыс россиян попросили убежища в ЕС (в том числе свыше 23 тыс только в 2016 году).

Такая разница в цифрах статистических служб РФ и ЕС может объясняться тем, что существует большая прослойка россиян, выезжающих за границу временно или на ПМЖ, но при этом не попадающих в статистику, т.к., например, многие не снимаются с учета в МВД и не встают на консульский учет.

Что еще более тревожно, в докладе КГИ отмечается, что «эмиграционный поток имеет высокие показатели качества человеческого капитала – высокий образовательный и профессиональный уровень, молодой возрастной состав», т.е. выезжают в основном высокообразованные специалисты на пике профессиональной продуктивности.

Более того, процесс этот далеко не завершился, т.к. к потоку уезжающих готовы присоединиться массы других россиян. «Доля тех, кто имеет высокие миграционные установки, колеблется от 8 до 23% согласно социсследованиям, наиболее высокие показатели среди молодых людей и людей среднего возраста с высшим образованием, проживающих в крупных городах», – добавляют авторы доклада КГИ.

Вице-премьер Ольга Голодец высказала мнение, что утечка мозгов за границу происходит из-за низких зарплат в России. «Если мы недоплачиваем за работу, а рынок у нас открытый, то мы стимулируем нашу молодежь, наиболее креативные и мобильные рабочие кадры, выезжать за пределы России», – сказала она, призвав бизнес создавать высокопроизводительные места, чтобы высококвалифицированные специалисты могли себя реализовать.

Однако эксперты называют и другие причины. В частности, по мнению авторов доклада КГИ, основные причины эмиграции – это неудовлетворенность перспективами роста материального благосостояния, социального статуса, личной и экономической безопасности.

Схожую точку зрения высказал и доцент кафедры политической психологии Санкт-Петербургского государственного университета Александр Конфисахор, считающий, что в России для ученых ограничены возможности для самореализации. «У нас если дают деньги на науку, то требуют результат. А наука – вещь сильно непредсказуема. В теории кажется, что вот-вот получится, а на практике не получается. У них (за рубежом) если сделал открытие, то молодец, если нет, то хотя бы постарался. И из пяти проектов, если один реализуется, то нормально, а у нас логика другая: если не получилось, то все, ученый чуть ли не в черном списке», – заявил Конфисахор.

Вице-президент Российской академии наук, нобелевский лауреат по физике Жорес Алферов отметил в разговоре с журналистами, что «основная проблема отечественной науки – отнюдь не низкое финансирование, а невостребованность научных результатов экономикой и обществом. И это основная проблема не только науки, но и всей страны».

Как сообщил в интервью изданию «Новые Известия» в начале марта глава Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин, уезжают также представители бизнеса, «которые уже состоялись, достигли успеха, прочувствовали, как работать, попробовали себя в некоторых вещах. За рубежом они находят себя и, соответственно, увозят свой опыт и предпринимательский талант».

Согласно информации из ежегодных докладов The Wealth Report компании Knight Frank, в 2014-2016 годах из России уехали около 6 тыс долларовых миллионеров.

Причем отток опытных и талантливых представителей бизнеса явно не прекратится, т.к. миграционные настроения среди них особенно сильны. Исследование московского кадрового агентства «Контакт» выявило, что «каждый шестой топ-менеджер российских компаний собирается покинуть страну в ближайшие два года», а «намерение эмигрировать в принципе существует у 42% топ-менеджеров». Исследование проводилось среди почти 500 российских руководителей высшего звена.

Массовый отъезд квалифицированных специалистов, ученых и бизнесменов представляет серьезную проблему для развития Российской Федерации, т.к. именно эти кадры нужны стране, чтобы стать «великой державой с экономической точки зрения», отметила на состоявшемся в этом месяце круглом столе эксперт «Атлантического совета» Алина Полякова, добавив, что в последние годы темпы оттока значительно повысились. «Мы подозреваем, что эта проблема станет со временем угрозой номер один для России», – заявила она.