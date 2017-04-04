Армения: Избиратели проголосовали за статус-кво

Галуст Саакян, спикер парламента Армении и один из лидеров правящей Республиканской партии РА, голосует 2 апреля. Правящая партия удержалась у власти по результатам последних парламентских выборов, омраченных многочисленными обвинениями в подкупе и запугивании избирателей. (Фото: Национальное собрание РА)

НОВОСТИ / АНАЛИТИКА. Правящая партия удержалась у власти по результатам последних парламентских выборов, омраченных многочисленными обвинениями в подкупе и запугивании избирателей.

Как и ожидалось, на состоявшихся 2 апреля выборах победила правящая Республиканская партия Армении (РПА), набравшая более 49% голосов и получившая абсолютное большинство мест в законодательном органе страны (55 из 105). Вторым к финишу с 27% голосов пришел альянс во главе с популистским олигархом Гагиком Царукяном. Также места в законодательном органе получили две другие партии: альянс «Елк» с 8% и националистическая Армянская революционная федерация с менее 7%.

Еще один блок, в который входили политические тяжеловесы вроде бывшего министра обороны Сейрана Оганяна, баллотировавшегося в 2013 году на пост президента Армении Раффи Ованнисяна и бывшего министра иностранных дел Вардана Осканяна, получил чуть более 2% голосов и не будет представлен в парламенте нового созыва.

По данным ЦИК Армении, явка составила около 61%.

В день выборов появились сообщения о ряде нарушений, включая нападения на по меньшей мере двух журналистов, освещавших очевидные случаи подкупа избирателей.

Несмотря на многочисленные признаки мошенничества, чиновники РПА высказывались о результатах голосования в триумфальных тонах. «Это была победа всех политических сил, гражданского общества, наших граждан. Это не шаг, а скорее скачок вперед», – сказал заместитель главы РПА Армен Ашотян.

Эти выборы имели особое значение, поскольку они заложили фундамент новой парламентской системы, при которой исполнительная власть утратит часть полномочий, а законодательная ветвь усилится. Именно парламент нового созыва изберет в 2018 году следующего президента страны, который станет по большей части номинальной фигурой. В рамках новой системы премьер-министр будет главой государства и главнокомандующим вооруженными силами.

«Армения переходит к новой системе управления страной, и очень важно, чтобы эти выборы вселили доверие в граждан Армении и всех наших партнеров», – сказал Саргсян на заседании делегации наблюдательной миссии Содружества независимых государств.

Чем Саргсян планирует заниматься после 2018 года, пока неясно, но критики утверждают, что конституционные изменения позволят ему консолидировать власть в своих руках, в качестве нового премьер-министра или серого кардинала.

Наблюдатели из стран СНГ дали выборам самую высокую оценку. Условия, при которых проходило голосование, «превосходили даже западные страны, которые учили нас, как правильно организовать выборы», – сказал глава миссии Сергей Лебедев.

Прочие наблюдатели высказывались в менее восторженных выражениях. «Выборы были омрачены достоверной информацией о покупке избирателей и давлении на государственных служащих и сотрудников частных компаний. Это подрывало доверие общества к выборам», – говорится в предварительной оценке миссии по наблюдению за выборами Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Само голосование было «хорошо организовано, и основные свободы в целом соблюдались», – добавляется в заявлении ОБСЕ.

Лидер альянса «Елк» Эдмон Марукян заявил, что, согласно наблюдениям его партии, подсчет голосов был точным. «Поэтому у нас нет причин опротестовывать результаты», – сказал он армянской службе Радио «Свободная Европа»/Радио «Свобода».

Местные правозащитники сетовали на то, что голосование, как и раньше, было искажено путем подкупа и запугивания избирателей. Выборы являют собой «победу извращения всех демократических институтов», – сказал Аветик Ишханян, известный правозащитник и глава Хельсинкского комитета Армении.

РПА обладала большим преимуществом перед своими конкурентами на выборах, учитывая, сколь значительное число жителей страны работают в госорганизациях, включая учителей, медицинских работников и солдат. «Они [работники государственного сектора] зависят от правительства, им приходится» голосовать за него, – сказал EurasiaNet.org аналитик Рубен Меграбян. – В этой связи нам нужно учесть все это и начать готовиться к следующим выборам уже сегодня».

На этих парламентских выборах было внедрено новое электронное оборудование, в том числе сканеры отпечатков пальцев, предназначенные для борьбы с мошенничеством. Но некоторые эксперты заявили, что в определенных случаях оборудование могло наоборот еще более усугубить ситуацию. Многие избиратели были убеждены, что сканеры записывают информацию о том, за кого они голосовали. «И это сработало, люди боялись этих устройств», – сказал аналитик Армен Бадалян.

По словам Бадаляна, представители партий, желавшие исказить результаты выборов, судя по всему, сыграли на опасениях избирателей. «Они говорили, что если вы возьмете деньги у РПА или какой-либо другой политической партии, а потом посмеете голосовать за кого-то другого, мы это увидим», – сказал Бадалян.

Результаты выборов вызвали циничные заявления среди населения.

«Многие думали, что проснутся в новой Армении, но получилось как всегда», – сказала EurasiaNet.org 33-летний лингвист Нарине Галстян. «Они должны принять ситуацию или осознать, что для ее изменения необходимы другие методы».