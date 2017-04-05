Казахстан: Космическая отрасль в панике после инцидента со спутником

Инженеры готовят спутник KazSat-2 к запуску в 2011 году. Недавний инцидент с этим спутником привлек внимание к состоянию космической программы Казахстана. (Фото: НПЦ имени М.В. Хруничева)

НОВОСТИ / АНАЛИТИКА. 31 марта в 08:22 по местному времени Казахстан потерял связь со своим спутником KazSat-2, обслуживающим местных вещателей и Интернет-компании.

Национальное космическое агентство «Казкосмос» заявило, что «ресурсами космического аппарата KazSat-2 пользуются 13 операторов связи и телевещания Республики Казахстан». На полных напряжения семь часов «функционал KazSat-2 был переброшен на KazSat-3».

Официальные лица так и не сообщили, что послужило причиной неисправности. Но данный инцидент снова привлек внимание к состоянию космической программы Казахстана, а также, похоже, вновь поднимет вопросы по поводу решения «Казкосмоса» продолжить сотрудничество с российским НПЦ им. М.В. Хруничева по созданию и запуску KazSat-2 после провала с KazSat-1.

Аренда слотов на зарубежных спутниках является дорогостоящей услугой для телекоммуникационных провайдеров и вещателей Казахстана, поэтому усилия по развитию внутренних возможностей, о которых впервые было заявлено в середине 2000-х годов, получили широкое одобрение.

Но далеко не все сложилось успешно и согласно плану.

В 2005 году занимавший тогда пост премьер-министра Даниал Ахметов сообщил о планах своего правительства потратить $345 млн на разработку космической программы Казахстана, включая запуск первого в стране спутника.

Цель заключалась не в том, чтобы конкурировать с международными провайдерами спутниковых услуг, а в том, чтобы предоставить телекоммуникационным компаниям региональную и, возможно, менее дорогостоящую альтернативу. На фоне эйфории, которую переживали власти во время нефтяного бума, чиновники один за другим делали все более оптимистичные и грандиозные прогнозы.

В декабре 2005 года председатель «Казкосмоса» Серик Туржанов заявил, что к 2012 году Казахстан, в сотрудничестве с Россией, запустит на орбиту четыре собственных спутника. «В течение 2-3 лет наша компания инвестирует в космическую отрасль около $400 млн, – сказал он. – Инвестиционная база – как государственная, так и частная – в течение трех лет составит около $3 млрд».

Кульминацией громких заявлений стал запуск KazSat-1.

Этот спутник был запущен с космодрома Байконур 18 июня 2006 года – примерно на шесть месяцев позже, чем планировалось. Он был выведен на орбиту российской ракетой-носителем «Протон». Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и его российский коллега Владимир Путин лично наблюдали со смотровой площадки, как мощная ракета осветила предрассветное небо.

Сначала все шло гладко, но затем в июне 2008 года «Казкосмос» объявил о потере связи с первым казахстанским спутником, собранным НПЦ им. Хруничевым и разработанным совместно с французско-итальянским авиационно-космическим предприятием Thales Alenia Space. Из-за потери сигнала прекратилось вещание ряда телевизионных станций. Более платежеспособные станции раскошелились на аренду слотов на зарубежных спутниках, прочие вынуждены были просто закрыться.

Согласно плану, KazSat-1 должен был прослужить более 12 лет.

Казахстан приглушенно поворчал, но, несмотря на провал с первым спутником, не прекратил сотрудничество с НПЦ им. Хруничева и подтвердил желание продолжить работу над KazSat-2. В середине 2009 года тогдашний премьер-министр Карим Масимов потребовал от московского производителя усилить контроль за качеством при сборке второго казахстанского спутника.

Работа над KazSat-2 также была омрачена многочисленными проблемами. Изначально планировалось осуществить запуск в декабре 2010 года, но пришлось отложить его до марта 2011. Но и в марте тоже произошли задержки и, в конечном итоге, ракета «Протон» вывела KazSat-2 на орбиту только 16 июля 2011 года. Как и в случае с KazSat-1, этот спутник рассчитан на свыше 12 лет работы.

KazSat-2, за исключением некоторых незначительных сбоев, до недавнего времени демонстрировал достаточную надежность. Правда, в июне 2015 года из-за интенсивной солнечной активности отключились транспондеры, но уже к следующему дню работа спутника была полностью восстановлена.

«Казкосмос», несомненно, очень надеется, что недавний инцидент будет исчерпан так же быстро. Но все это вызывает вопросы и о судьбе KazSat-3. Этот запущенный на орбиту в апреле 2014 года спутник Астана заказала уже у другого российского производителя, АО «ИСС» им. академика М.Ф. Решетнёва.

KazSat-3 был назван самым мощным спутником казахстанского космического флота. Заявляется, что он способен справиться с постоянно растущим спросом на широковещательные передачи местных телевизионных и телекоммуникационных операторов. Нагрузка на KazSat-3 еще более возросла благодаря постепенному переходу с аналогового на цифровой формат телевещания.

В сентябре президент Республиканского центра космической связи Виктор Лефтер заявил, что отечественный флот спутников за пять лет сэкономил Казахстану 18 млрд тенге ($57,5 млн). «Именно столько казахстанцы заплатили бы за услуги зарубежных спутников, если бы у нас не было собственной системы связи и вещания. Вместо этого эти деньги остались в нашей экономике», – сказал Лефтер.

Так как, по сообщениям, один только KazSat-3 обошелся стране в $148 млн, пока неясно, кто тут сэкономил – телекоммуникационные компании или налогоплательщики.

В июле 2016 года министр информации и коммуникаций Даурен Абаев сообщил о переводе национальной сети спутникового телерадиовещания OTAU TV с иностранного спутника Intelsat-904 на отечественный KazSat-3. «Перевод сети с иностранного спутника на отечественный является технической и политической необходимостью», – сказал министр.

Упоминание Абаевым политики указывает на то, что при наличии финансовых ресурсов региональные космические державы будут стремиться к максимальному суверенному контролю над своими сферами телекоммуникаций.

Другим примером является соседний Туркменистан. С самого начала Ашгабат отказался от помощи России и обратился к Thales Alenia Space с заказом на разработку собственного телекоммуникационного спутника, который был выведен на орбиту в 2015 году при помощи ракеты-носителя SpaceX.

В январе правительство Туркменистана объявило, что в настоящее время готовится к скорейшему запуску второго спутника. Согласно обнародованной информации, этот спутник будет использоваться для дистанционного зондирования Земли – возможно, хотя об этом и не было публично заявлено, для нужд жизненно важного для страны энергетического сектора.