Кыргызстан: Власти с трудом справляются с проблемой оползней

Сотрудники МЧС Кыргызстана возводят палатки для пострадавших при сходе оползня в селе Ничке-Сай. После трагедии спасатели эвакуировали 56 семей из этого села во временные палатки. (Фото: МЧС Кыргызстана)

НОВОСТИ / АНАЛИТИКА. Ночью 26 марта в селе Ничке-Сай на юге Кыргызстана сошел мощный оползень: поток глины, камней и кусков льда обрушился на селение, снося все на своем пути.

В частности оползень накрыл дом, где жила семья из шести человек – супруги и четверо детей, младшему из которых было всего два года. Все они погибли.

Как утверждают в МЧС Кыргызстана, 27-летний Омурзак Эгемкулов и его жена Гулайым Сулайманова жили в этом доме последние семь лет, и возвели они его на месте, где раньше стоял старый дом их отца.

В 1996 году именно с этого места местные власти попросили уехать отца Омурзака. Участок земли находился в «красной зоне» – весной там могли сойти смертельно опасные оползни.

Чтобы пастух поскорее перебрался в новое место, государство выделило ему небольшую ссуду и предоставило стройматериалы. Воспользовавшись этой помощью, отец Омурзака построил себе новый дом на другой стороне реки, уже в более безопасном месте.

Однако когда сам Омурзак обзавелся семьей, жить с отцом он уже не хотел. Поэтому в 2010 году он решил построить дом для своих детей и жены на месте, откуда раньше попросили уехать его отца.

Аким Узгенского района Олжобай Осмоналиев сообщил в интервью EurasiaNet.org, что сельские управляющие уже давно просили Омурзака покинуть опасную зону вместе со своей семьей.

«Мы постоянно ездили и предупреждали их, что может сойти оползень. Но они просто не хотели уезжать, потому что там рядом жайлоо (пастбища). Им было выгодно держать скот и вести хозяйство», – сказал Осмоналиев.

Он также добавил, что после трагического случая спасатели уже эвакуировали 56 семей из этого села во временные палатки.

Пока люди будут там переживать очередные сходы оползней, власти ищут для них более безопасные для жилья места. Однако пока они не говорят, как скоро это произойдет.

Погибшая при сходе оползня семья не была исключением. В Кыргызстане в опасных зонах проживают еще 4,996 семей. Большая часть из них – 2376 домохозяйств – уже получили ссуды от государства. Но многие из них так никуда и не переехали.

Начальник Центра управления в кризисных ситуациях МЧС Мухамед Сваров признает, что для государства эта проблема «очень сложная».

«Обычно даем ссуды, и люди строят себе новые дома. Однако позже, когда семья становится большой, дети решают отделяться и переезжают обратно туда, откуда их уже выселили», – пояснил он.

Сваров также добавил, что повторно делать выплаты жителям опасных районов государство уже не может. Власти в состоянии выделить только участок земли для нового дома, но потом людям все равно нужны будут деньги для строительства, которых у них нет.

До 2016 года государство ежегодно выделяло в среднем 450 млн сомов на оказание людям помощи с переездом на новые участки и строительством домов.

Однако в прошлом году в Кыргызстане ввели закон об обязательном страховании жилых домов. Жители сельских районов по новым нормам должны платить 600 сомов в год, чтобы в случае стихийного бедствия получить определенную компенсацию.

Но и здесь у людей возникают проблемы.

В 2016 году в селе Алмалуу-Булак Джалал-Абадской области сошел оползень, который унес жизнь 15-летнего подростка и накрыл шесть домов.

Тогда жители самых опасных районов смогли переехать в новые дома только через полгода после того, как их жилища были разрушены.

«Никому нет дела до нас. Мне пришлось жить без электроэнергии. Я даже не знаю, куда пойдут учиться мои дети», – возмущалась тогда местная жительница Айнагуль Кошалиева.

Аким района Арстанбек Асанов сказал, что Государственная страховая компания не берется оформлять страховку тем, чьи дома находятся в «красной зоне», где весной активно сходят оползни.

«Всем семьям, которые здесь живут, еще в 1994 году выделяли ссуды. Их родители переехали, а дети, которым было 5-6 лет, теперь обратно заселились в эти дома со своими семьями», – сетует Асанов.

По его словам, в случае бедствия никто этим людям не возместит ущерб. Ссуда уже выдавалась им один раз, а дома их не застрахованы.

Сейчас в «красной зоне» все еще остаются около 70 человек. Вопрос о поиске нового жилья для них рассматривается, но пока остается открытым.

По словам Асанова, он с юристом ездит по своему айыльному округу и предлагает всем жителям получить страховку, но значительным недостатком существующей системы является то, что законодательством не предусматривается никакого наказания за отказ от страховки.

«Сумма страховки небольшая – 600 сом в год (8,5 $), но если люди и это отказываются платить, то как их заставишь?», – посетовал аким.

Асанов добавил, что местные жители, которые находятся в «красной зоне», отказываются выезжать добровольно, поэтому пока государство ищет им новое жилище, акимиат передает документы по принудительному выселению в суд.

Как утверждает начальник Центра управления в кризисных ситуациях МЧС Мухамед Сваров, чтобы уменьшить количество жертв, МЧС необходимо специальное оборудование, но на него пока нет денег.

«Чтобы оползни отследить, надо иметь специальные датчики, но это дорогое удовольствие. Поэтому пока лучшее – это наносить на карту опасные участки и проводить разъяснительные работы с населением», – заключил он.