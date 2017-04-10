EurasiaNet номинирован на «Интернет-Оскар»

Сайт EurasiaNet.org номинирован на премию Webby, одну из самых престижных наград в сфере цифровых СМИ. Проект EurasiaNet.org «Большая картина: Рынок советского прошлого».

является одним из пяти претендентов на премию в номинации «Необычное». Победителем станет проект, получивший наибольшее число голосов читателей. Вы можете проголосовать за нас здесь.

Сайт EurasiaNet.org номинирован на премию Webby, являющуюся эквивалентом «Оскара» в сфере цифровых СМИ. Наше издание уже удостаивалось данной награды в 2006 и 2011 годах.

В этот раз кандидатом на премию стал проект EurasiaNet.org «Большая картина: Рынок советского прошлого».

Проект являет собой панорамное изображение уникального рынка в Тбилиси, где продаются старые советские детали и запчасти. Виды и звуки рынка, наряду с историями некоторых из работающих здесь людей, позволяют по новому взглянуть на то, чем жила страна на протяжении двух с половиной десятилетий после развала СССР.

«Это история переживаемого Грузией бурного переходного периода, история страны, испытывающей притяжение советского прошлого, но двигающейся к Западу», – заявил Эндрю Норт, создатель панорамного изображения.

Проект EurasiaNet.org является одним из пяти претендентов на премию в номинации «Необычное». Победителем станет проект, получивший наибольшее число голосов читателей. Вы можете проголосовать за нас здесь. Голосование продлится до 20 апреля.

«Мы очень гордимся тем, что были вновь номинированы на эту премию, – отметил главный редактор EurasiaNet.org Джастин Бёрк. – Этот проект является результатом совместных усилий команды, состоявшей из журналистов, редакторов и внешних партнеров».

Эндрю Норт рисовал панорамное изображение рынка «Элиава» в течение четырех месяцев. Затем еще два месяца ушло на видеоинтервью с работниками рынка. Сложнее всего, по словам Норта, было поддерживать темп работы в условиях шумного и находящегося в постоянном движении рынка.

«На выделенном мне месте было не развернуться. Мольбертом мне служила найденная здесь же на рынке доска. Я работал без перерывов по восемь часов подряд, недели напролет», – поделился Норт.

Затем базирующаяся в Тбилиси фирма JumpStart Georgia, специализирующаяся на визуализации данных, превратила созданную Нортом картину в интерактивный сайт. «Я раньше работал с горячими новостями, где суть вопроса иногда терялась из-за спешки, с которой приходилось обрабатывать материал. Создание картины заставляет человека остановиться и задуматься над сутью, посмотреть на все с другого ракурса», – добавил Норт.

Премии Webby присуждаются уже 21 год Международной академией цифровых искусств и науки.