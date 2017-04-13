Узбекистан: Россия платит за газ копейки, но предлагает инвестиции

«Газпром» отказывается от крупных закупок газа в Узбекистане, и платит скромно, но явно видит смысл вкладывать деньги в добычу и переработку энергоносителей в этой стране. (Фото: Узбекнефтегаз)

Заметка из блога EurasiaNet «Чойхона»

НОВОСТИ / БЛОГИ. Контролируемый Кремлем российский энергетический гигант «Газпром» раскрыл, сколько он заплатит Узбекистану за газ в рамках подписанного недавно пятилетнего контракта. И цена эта весьма скромная.

Дочка «Газпрома» – компания «Газпром экспорт» – выплатит в общей сложности $2,5 млрд в рамках пятилетнего контракта, поставки по которому начнутся в 2018 году и согласно которому Узбекистан будет поставлять по 4 млрд кубометров газа ежегодно. Таким образом, цена за 1 тыс кубов составит всего $125.

Данная сделка была заключена в начале этого месяца и отличается относительно длительным сроком действия – достаточно длительным, чтобы стать для Ташкента надежным источником средств в сложные времена, но не настолько долгосрочным, чтобы показаться чем-то постоянным. Особенно если учитывать, что «Газпром» привык подписывать в Центральной Азии контракты на десятилетия, а не на годы.

Сделка еще больше подчеркивает постепенную потерю Россией статуса крупного покупателя энергоносителей в Центральной Азии. «Газпром» до 2016 года покупал у Узбекистана 6,2 млрд кубометров голубого топлива, в этом году компания приобретет всего 5 млрд кубов, а со следующего года объемы, согласно контракту, упадут до 4 млрд в год.

Кроме того, «Газпром» недавно подтвердил, что не намерен возобновлять импорт газа из Туркменистана.

Но тут возникает вопрос, зачем компании вообще закупать в регионе газ, если у нее полно своего. Коротко и ясно на этот вопрос ответил партнер RusEnergy Михаил Крутихин в интервью изданию The New Times.

««Газпром» реализует узбекский газ в южных районах Казахстана, а взамен получает на казахстанско-российской границе на севере сырье для своего газоперерабатывающего завода в Оренбурге. Предприятие сильно зависит от этих зарубежных поставок, которые составляют в среднем 8 млрд кубометров в год, и схема замещения, по которой эти поставки частично обеспечиваются газом из Узбекистана, остается в силе, хотя казахи постепенно налаживают снабжение своих южных областей собственным газом, делая импорт из Узбекистана не столь критическим, как сейчас», – отметил он.

Крутихин, по понятным причинам, смотрит на данный вопрос с точки зрения России, и рассуждает о последствиях возможного выхода Казахстана на полное самообеспечение газом именно с этого ракурса.

«Под вопросом окажется выживание оренбургского завода», – добавил он.

Но для Узбекистана подобный оборот событий станет очень плохой новостью, т.к. ему, как и Туркменистану, станет практически некому больше продавать газ, кроме Китая.

С другой стороны, Узбекистану не хватает газа даже для покрытия внутренних нужд, вследствие чего тысячи семей остаются без голубого топлива в зимние месяцы. Постепенный переход на рыночные рельсы на внутреннем рынке сулит больше выгод, чем любая сделка с «Газпромом», но для этого надо поднять уровень доходов узбекских семей, чтобы они могли оплачивать счета газ, а иначе не избежать широкого и опасного недовольства.

«Газпром» работает в Узбекистане уже давно.

В 2002 году было подписано стратегическое соглашение с «Узбекнефтегазом» о добыче газа в Узбекистане на условиях раздела продукции (СРП). Сейчас это соглашение начало приносить плоды.

В 2004 году «Газпром» начал эксплуатацию месторождения «Шахпахты», также на условиях раздела продукции. В 2004-2010 гг. на месторождении добывалось по 1,5 млрд кубометров газа в год.

В 2006 году «Узбекнефтегазом» и «Газпром» заключили очередную сделку о совместной разведке месторождений на плато Устюрт. Предполагается, что в недрах плато залегает 120 млрд кубометров газа. «Узбекнефтегазом» выдал «Газпрому» лицензии на разведочные работы на семи блоках. Объем инвестиций российской компании в рамках этого проекта должен был составить $400 млн.

Настоящий прорыв в отношениях произошел в 2009 году, когда на плато Устюрт было обнаружено газовое месторождение «Джел». Там также предполагалось начать эксплуатацию на условиях раздела продукции, но конкретной информации пока нет.

Вышеупомянутые месторождения «Шахпахты» и «Джел» находятся в удаленных пустынных районах на западе Узбекистана.

В феврале нынешнего года глава «Узбекнефтегаза» Алишер Султанов сообщил о планах подписать с «Газпромом» договор об очередном инвестиционном блоке – «Узбекистон Мустакиллиги» в Сурхандарьинской области.

«Сейчас готовится документ. Подписать СРП мы планируем в ходе предстоящего в апреле визита президента Узбекистана в Россию» – сказал Султанов.

Глава «Узбекнефтегаза» признал, что реализация проекта будет непростой.

«Это месторождение вовсе не из простых, оно сложное как по геологии, так и по составу газа» – сказал он.

И договор действительно был подписан во время визита президента Шавката Мирзиёева в Москву, хотя конкретных подробностей пока не обнародовалось. Но сделкой предусматривается строительство газоперерабатывающего завода вблизи месторождения, а это значит, что «Газпром» обязался инвестировать в данный проект весьма значительные средства.

Таким образом, хотя «Газпром» отказывается от крупных закупок газа в Узбекистане, компания, тем не менее, явно видит смысл вкладывать деньги в добычу и переработку энергоносителей в этом регионе.