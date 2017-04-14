Узбекистан: Мирзиёев реформирует и усиливает МВД для борьбы с СНБ?

Сотрудники милиции во время учений. (Фото: Академия МВД Узбекистана)

Заметка из блога EurasiaNet «Чойхона»

НОВОСТИ / БЛОГИ. Правительство Узбекистана планирует провести милицейскую реформу, как минимум частичной целью которой, судя по всем признакам, является ограничение власти Службы национальной безопасности (СНБ). Официальные лица утверждают, что реформа улучшит ситуацию с правами человека, но активисты относятся к этим заявлениям скептически.

Президент Шавкат Мирзиёев 10 апреля подписал указ, который, по утверждениям чиновников, станет самой масштабной реформой милиции в современной истории страны.

Согласно указу, целью реформы является устранение ряда крупных недостатков, включая неповоротливую и неэффективную структуру МВД, а также отсутствие механизмов для налаживания связей с общественностью и принятия жалоб от граждан.

Перемены коснуться нескольких подразделений министерства, а также будут созданы новые службы. Например, одному из подразделений поручат работу с несовершеннолетними гражданами и в целом с молодежью, а также будет сформирован отдельный департамент, который будет заниматься исключительно уголовными преступлениями. Кроме того, предполагается создание отдела по защите прав человека.

Но одним из самых примечательных аспектов реформы является расширение полномочий МВД по борьбе с терроризмом. Данная сфера раньше была исключительной прерогативой СНБ, которая обладает огромной властью в республике.

Бывалые эксперты, знакомые с закулисными интригами в Узбекистане, считают, что повышение роли МВД является ничем иным как продолжением борьбы внутри правящей элиты государства, а именно между Мирзиёевым и главой СНБ Рустамом Иноятовым.

Недавние действия милиции по борьбе с черным рынком валюты, например, также считают выпадом в сторону СНБ, которая, как считается, контролирует большую часть теневой экономики страны.

Также проявлением этой борьбы считают возвращение из опалы Зокира Алматова, долгое время возглавлявшего МДВ, в том числе во время кровавого подавления восстания в Андижане в 2005 году. Алматова, находившегося в последние годы не у дел, вернули в президентский круг, назначив его главой антикоррупционного ведомства. Полезность его для Мирзиёева заключается в том, что он лучше многих разбирается во внутренних нюансах работы МВД и СНБ.

Мирзиёев, судя по всему, хочет заручиться общественной поддержкой своих начинаний по реформированию МВД. После открытия виртуальной приемной президента поступили сотни тысяч жалоб, значительная часть которых касалась нарушений со стороны сотрудников милиции. Лишь за период с сентября по декабрь в приемную поступило около 280 тыс обращений граждан.

«Вот, например, о чем пишут граждане. Прежде всего, они обращаются по поводу устранения бюрократических преград в различных сферах, отмены множества противоречащих законам ведомственных инструкций, необходимости выделения банковских кредитов по оптимальной ставке, устранения незаконных проверок субъектов предпринимательства, по вопросам деятельности органов правопорядка», – сказал президент в своем докладе по случаю Дня конституции.

Вышеупомянутый указ – лишь одна из инициатив Мирзиёева по реформированию правоохранительных органов.

Еще в сентябре 2016 года впервые за всю историю независимого Узбекистана был принят закон о регулировании деятельности милиции.

До этого милиция действовала в соответствии не прописанными законодательно правилами, выработанными еще в 1991 году. В этой связи сотрудники пользовались свободой действовать по своему усмотрению при работе с подозреваемыми или применении табельного оружия. Правозащитники задокументировали множество случаев, как действия милиционеров «по собственному усмотрению» заканчивались жестокими действиями, которые порой заканчивались смертью граждан.

Одним (правда, пока неподтвержденным) примером является произошедший в январе этого года инцидент с 32-летним предпринимателем Муродилло Омоновым из Сухрандарьинской области, которого, по сообщениям, подвергли пыткам в отделении полиции, в результате которых он позже скончался.

Матери предпринимателя Каромат Кадыровой выдали тело сына со следами насильственных действий, хотя официальной причиной смерти был назван сердечный приступ. Кадырова обратилась в президентскую приемную, но пока тщательное расследование дела ее сына проведено не было.

Проживающий ныне за границей узбекский журналист и правозащитник Улугбек Хайдаров, ранее также подвергавшийся насильственным действиям со стороны милиции, заявляет, что не верит в возможность реформирования МВД.

«Милиция, как все прочие органы, непрозрачна. Простым людям до них не добраться. В Узбекистане люди не защищены. Чтобы правозащитная система заработала, необходимо дать возможность местным и международным правозащитным организациям открыто работать в стране», – сказал он EurasiaNet.org.

Еще один правозащитник, Ёдгор Обид, сказал EurasiaNet.org, что, по его мнению, правоохранительная система Узбекистана прогнила на корню.

«Надеюсь, что этот указ успокоит их немного, но в результате они также могут стать более агрессивными. Хочу добавить, что не верю в искренность Шавката Мирзиёева», – сказал он.