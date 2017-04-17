Американские оффшоры и их евразийские клиенты

В городе Шайенн штата Вайоминг между греческой православной церковью и видавшей виды парикмахерской стоит неприметный маленький кирпичный домик. Согласно судебным документам, это совершенно безобидное на вид строение находилось в эпицентре крупной коррупционной схемы. (Фото: Google)

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НОВОСТИ / АНАЛИТИКА. В городе Шайенн штата Вайоминг между греко-православной церковью и видавшей виды парикмахерской стоит неприметный маленький кирпичный домик. Согласно судебным документам, это совершенно безобидное на вид строение находилось в эпицентре крупной коррупционной схемы. В новостном сообщении об этой схеме данный домик назвали «Каймановым островком Великих равнин».

Согласно документам, по этому адресу была зарегистрирована компания-«оболочка», на балансе которой находилась различная недвижимость в Украине общей стоимостью $72 млн. На самом деле это недвижимое имущество было частью состояния Павла Лазаренко, занимавшего в 1996-1997 годах пост премьер-министра Украины и однажды внесенного международной антикоррупционной организацией «Трансперенси Интернэшнл» в десятку «главных коррупционеров планеты». По данным организации, за свой короткий срок во главе украинского правительства Лазаренко удалось украсть $200 млн.

Этот домик в Шайенн подчеркивает часто игнорирующуюся связь между постсоветскими коррупционерами и американскими организациями – связь, укрепляемую благодаря действиям американских чиновников в Вашингтоне и на уровне отдельных штатов. Уродливая правда заключается в том, что многие американские федеральные ведомства, а также структуры на уровне штатов, весьма облегчили иностранцам (и американским гражданам) возможность учреждать в США компании-«оболочки» или прочие фирмы, при помощи которых можно прятать полученные незаконным путем активы.

Это ставит Соединенные Штаты в неловкое положение: некоторые американские федеральные ведомства стоят во главе международных инициатив по выявлению и изъятию темных денег, а между тем другие структуры на федеральном уровне и на уровне штатов облегчили ввоз темных денег в США.

За последние десять лет Вашингтон добился определенных заметных успехов в продвижении международных инициатив по борьбе с коррупцией, в том числе в Центральной Азии. Одним из последних примеров является дело Гульнары Каримовой, дочери бывшего узбекского диктатора. Но одновременно действия американских чиновников внутри страны позволяют тем же коррупционерам с легкостью прятать деньги в США.

Поступающие в Соединенные Штаты темные деньги идут со всего мира, но многие нашумевшие дела, связанные с этими грязными потоками, связаны с Евразией. Помимо Лазаренко и Каримовой в этот список можно включить и дело торговца оружием Виктора Бута.

Постсоветский регион также часто фигурировал в докладе Министерства юстиции США за 2015 год об оценке рисков, связанных с отмыванием денег. В докладе говорится, что в Соединенных Штатах «ежегодно генерируется около $300 млрд незаконных доходов», а также упоминается конкретная евразийская мафиозная группировка, вызывающая «особую озабоченность».

При помощи американской «оффшорной» отрасли евразийская оргпреступность «систематическим образом осуществляет сложные схемы ... с использованием банковских учреждений США и американских компаний-«оболочек»», отмечается в докладе. В документе также говорится, что зарегистрированные в США подозрительные компании-«оболочки» «перекачивают миллиарды долларов» с иностранных счетов по всему миру, особенно со счетов в таких странах, как Россия и Латвия.

Американская оффшорная индустрия поднялась благодаря двум факторам: недостаткам федерального законодательства и действиям чиновников на уровне отдельных штатов.

Во-первых, федеральные чиновники особо не торопятся провести ключевую реформу, в рамках которой должен быть учрежден общий реестр имен всех владельцев компаний-«оболочек» в США. Подобный реестр позволил бы быстро и эффективно бороться с деятельностью таких компаний, часто носящей открыто незаконный характер. В докладе Всемирного банка отмечается, что хотя в США ежегодно учреждается в 10 раз больше компаний, чем в более 40 оффшорных зон по всему миру вместе взятых, в США невозможно отличить нормальную, действующую компанию от фиктивной компании-«оболочки».

Во-вторых, чиновники на уровне штатов часто закрывают глаза на эту проблему. Получаемые штатами при нынешней системе доходы, по всей видимости, перевешивают по важности все прочие соображения. Чиновники не только в Вайоминге, но также в штатах Делавэр, Невада и Южная Дакота, оказывают сопротивление инициативам по обеспечению большей финансовой прозрачности. Обычная называемая при этом причина упоминалась в опубликованном недавно заявлении госсекретаря штата Вайоминг.

«В результате публикации так называемого «Панамского архива» снова начали звучать призывы обеспечить прозрачность и раскрыть владельцев фирм, зарегистрированных не только в Вайоминге, но в целом по США. Подобный шаг увеличит бюрократические препоны, а также осложнит процедуру регистрации фирм и осуществление инновационной деятельности в Вайоминге … Мы признаем важность публикации «Панамского архива», но не станем нарушать право наших клиентов на конфиденциальность».

В то время как европейские чиновники усилили надзор в определенных оффшорных зонах, их американские коллеги оказывают сопротивлением любым реформам. Даже публикация в прошлом году «Панамского архива», пролившего свет на финансовые активы, например, правящих семей в Азербайджане и Казахстане, не оказала особого влияния на ситуацию в США.

Благодаря своим независимым судам и развитому законодательству, гарантирующему конфиденциальность, США встали в один ряд со Швейцарией и Британскими Виргинскими островами в качестве одной из ведущих оффшорных зон. Как написал в своей книге «Пособие для диктаторов по управлению личными финансами» кембриджский профессор Джейсон Шармен, «есть существенные основания полагать, что в США … ситуация с регулированием компаний-«оболочек» обстоит хуже, чем где-либо в мире».