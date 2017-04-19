Туркменистан: Люди «радуются Эре могущества и счастья» на голодный желудок

Базар Теке в Ашхабаде (2011 год). В Туркменистане стало трудно приобрести даже самые обычные пищевые продукты, включая яйца, сахар и растительное масло. Некоторые комментаторы сравнивают сложившуюся ситуацию с поздним советским периодом, когда почти все продукты стали дефицитными и у магазинов выстраивались огромные очереди. (Фото: Азиатский банк развития)

НОВОСТИ / АНАЛИТИКА. Туркменистан в последнее время не испытывал особых проблем с обеспечением населения куриными яйцами. Но на днях все изменилось.

В преддверии православной пасхи, которую в Туркменистане справила в прошедшие выходные славянская община, яйца пользовались особым спросом и стали дефицитным продуктом.

Нехватка даже таких простых продуктов питания в очередной раз подчеркнула, сколь трудно стало туркменскому правительству петь об успехах и достижениях в «Эпоху могущества и счастья» на фоне экономического кризиса, вызванного падением цен на экспортируемый страной природный газ.

Яйца не исчезли полностью, но их стало трудно найти, и поставки стали нерегулярными.

Время от времени в местные государственные магазины завозили по нескольку десятков яиц, и счастливчикам удавалось их купить по 33 тенге ($0,1) за штуку (100 тенге составляют один туркменский манат).

В одном из магазинов Ашгабата корреспондент EurasiaNet.org стал свидетелем следующей сцены: Русская женщина лет пятидесяти взяла решетку яиц (30 штук) и подошла к кассиру, чтобы расплатиться. Но продавец заявил, что «мы продаем только по 10 штук на руки, а иначе остальным не хватит». Женщина пыталась возражать, но продавец был неумолим.

Правило о продаже не более 10 яиц на человека действует в большинстве государственных магазинов (по крайней мере, в столице).

Предприимчивые торговцы сразу воспользовались ситуацией, взвинтив цены до 15-18 манатов за решетку из 30 яиц. В преддверии пасхальных выходных пошли слухи, что в государственные магазины на Ташаузском базаре на востоке столицы завезли большую партию яиц.

На фоне роста спроса на этот продукт питания продавцы стали ставить жесткие условия. Если на Западе при покупке двух штук какого-либо товара покупатель часто получает третью бесплатно, то в Туркменистане эту систему перевернули с ног на голову: в Ашгабате предлагали купить 10 яиц по 33 тенге за штуку (т.к. 3,3 маната за десяток), а вот за решетку в 30 штук приходилось раскошеливаться уже на 11 манатов (вместо положенных 9,9 манатов).

Во времена, когда манаты можно было легче обменять на твердую валюту, торговцы завозили в страну крупные партии яиц из соседнего Ирана. Но сейчас из-за дефицита валюты магазины вынуждены покупать только у местных производителей, а те не справляются с растущим спросом.

Дефицит яиц – лишь последний пример проблем, создаваемых нехваткой твердой валюты.

Также в Туркменистане опять стало сложно купить сахар. Иногда он появляется в частных лавках, но по цене уже 3,6 маната за килограмм.

Не найдешь и хлопковое масло марки «Ахал», которое особо подходит для приготовления плова. В магазинах его продают всего по одной бутылке на руки. Правда есть масло других, более дешевых марок, но оно не пользуется спросом. А масло иностранного производства многим не по карману.

Некоторые комментаторы сравнивают сложившуюся ситуацию с поздним советским периодом, когда почти все продукты стали дефицитными и у магазинов выстраивались огромные очереди.

В причинах появившихся проблем скрывается и их решение.

Власти по-прежнему продвигают идею импортозамещения, считая его способом избавить страну от практически полной зависимости от экспорта газа.

Правительство не перестает хвастать успехами на этом поприще, но реальных проявлений декларируемых достижений немного.

В конце марта Союз промышленников и предпринимателей Туркменистана организовал выставку, целью которой была демонстрация успехов в сфере импортозамещения. В частности на мероприятии выставлялись фруктовые соки и консервированные продукты, производимые компанией, принадлежащей местному предпринимателю Мурату Аллаязову и расположенной в дехканском кооперативе им С. Розметова в Ташаузской области на севере страны.

Аллаязов заявил в интервью изданию «СНГ СЕГОДНЯ», что он владеет еще несколькими подобными предприятиями, но, судя по их общей производительности, составляющей всего 150 литров в день, они не способны удовлетворить спрос, создаваемый дефицитом импортной продукции.

Объективно оценить успехи правительства не представляется возможным, т.к. власти либо не публикуют никакой статистики, либо обнародуют очень искаженные цифры.

Вышеупомянутое издание «СНГ СЕГОДНЯ», специализирующееся на панегириках по поводу ситуации в странах бывшего СССР, написало 8 апреля со ссылкой на собственного корреспондента в Ашгабате, что цены на продукты питания остаются стабильными или даже падают.

«Картофель на рынках Ашхабада стоит 2,36 маната [за килограмм]», – говорится в статье, также приводящей целый список других якобы дешевых продуктов.

Но независимые наблюдатели на местах опровергают эту информацию. Жители Ашгабата сообщают, что средние цены на картофель колеблются в диапазоне от 3,5 до 4 манатов. На некоторых рынках можно найти зеленоватую, и горькую на вкус, пакистанскую картошку, но она не пользуется популярностью. А пользующийся наибольшим спросом иранский картофель стоит дорого.

На заседании правительства 14 апреля чиновники упомянули о переходе на свободные цены на товары и услуги в ближайшее время. В частности, заместитель председателя Кабмина Байрам Аннамередов предложил повысить тарифы на авиабилеты в целях дальнейшего развития транспортного сектора.

Подчеркнув, что размеры заработной платы, пенсий и пособий ежегодно увеличиваются на 10%, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов заявил, что «таким образом, данные надбавки в определенной мере восполнят вышеназванные затраты».