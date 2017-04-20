США практически бессильны в отношении России и Ирана

Президент Ирана Хасан Рухани (справа) и его российский коллега Владимир Путин во время переговоров в Москве 28 марта. В недавней статье в Wall Street Journal отмечалось, что «администрация Трампа изучает возможности по разрушению альянса России с Ираном в военной и дипломатической сферах», но аналитик Николай Пахомов утверждает, что эта задача представляется недостижимой в обозримом будущем. (Фото: Пресс-служба президента России)

Комментарий

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НОВОСТИ / АНАЛИТИКА. В недавней статье в издании Wall Street Journal отмечалось, что администрация Трампа столкнулась со сложной внешнеполитической проблемой – как разрушить прочные связи между Россией и Ираном. Но можно с уверенностью сказать, что эта задача недостижима в обозримом будущем.

Для достижения этой дипломатической цели Вашингтону пришлось бы посулить одной из этих двух стран – вероятнее всего, России – нечто стоящее того, чтобы отвернуться от своего союзника. Но даже если предположить, что Вашингтон горит желанием это сделать, американским чиновникам особо нечего предложить Кремлю.

Попытки подойти к решению этой проблемы с другого фланга, т.е. со стороны Ирана, будут не менее сложной задачей: любые усилия по сближению с Тегераном столкнутся с сильным противодействием внутри страны, а также со стороны арабских союзников США, особенно Саудовской Аравии.

Нет сомнений в том, что тесные связи России с Ираном значительно осложнили для США проведение своей политики на Ближнем Востоке. Россия и Иран совместно оказывают сирийскому президенту Башару Асаду военную и стратегическую поддержку. Кроме того, их усилия были ключевой причиной провала американских попыток ввести собственный порядок в Сирии.

В отношении Сирии, очевидно, что Соединенным Штатам нечего предложить России, чтобы побудить Москву изменить ее нынешний курс. А значит, Вашингтону придется искать рычаги влияния, необходимые для заключения сделки с Кремлем, за пределами Сирии. Но где американские чиновники намерены искать подобные стимулы, остается неясным. Даже предложение признать легитимность захвата Крыма Россией, аннексия которого в 2014 году привела к введению Вашингтоном экономических санкций в отношении РФ, на данный момент не стало бы достаточно привлекательным для Москвы. В конце концов, процесс интеграции Крыма в Россию продвигается высокими темпами, несмотря на противодействие Запада, а российская экономика продолжает адаптироваться к санкциям.

Вернувшись к идее попытаться разрушить партнерство между Россией и Ираном, администрация Трампа столкнулась с дилеммой, служившей помехой для внешней политики США на протяжении уже более 10 лет. Одной из предыдущих безуспешных попыток вбить клин между Москвой и Тегераном были усилия по привлечению Ирана к участию в проекте строительства газопровода «Набукко». Некоторые высокопоставленные американские официальные лица тогда открыто заявляли, что подобное сотрудничество могло бы заложить основу для восстановления контактов с Тегераном. Но это предложение практически сразу столкнулось со значительными внутренними и внешними препятствиями, а затем и сам проект «Набукко» застопорился.

Сегодня Вашингтон не обладает даже и такими слабыми рычагами. Яркой иллюстрацией недостаточности влияния США было то, что представителей Вашингтона не пригласили на состоявшиеся в Казахстане многосторонние переговоры по Сирии, на которых доминировали Россия, Иран и Турция.

Поэтому вместо того, чтобы пытаться подорвать российско-иранское партнерство, США, возможно, придется признать сложившиеся новые реалии в ближневосточной политике, со всеми вытекающими последствиями в отношении Сирии и остальной части региона.