Казахстан: Наводнения вызывают недовольство населения, а чиновники валят вину друг на друга

Сотрудники Комитета по чрезвычайным ситуациям Казахстана работают в пострадавшем от наводнения населенном пункте. Разгул стихии в этой центральноазиатской стране заставил тысячи людей бежать из своих домов и нанес огромный ущерб. (Фото: Комитет по чрезвычайным ситуациям РК)

НОВОСТИ / АНАЛИТИКА. Разгул стихии в Казахстане заставил тысячи людей бежать из своих домов и нанес огромный ущерб.

Реакция властей на стихийные бедствия вызвала жалобы населения, а официальные лица начали валить вину друг на друга.

От наводнений, вызванных ливнями и таянием снега, больше всего пострадали северные и центральные районы страны. Комитет по чрезвычайным ситуациям РК сообщил 28 апреля, что чуть более двух третей из более 10 тыс человек, эвакуированных из-за наводнения, получили разрешение вернуться в свои дома. Почти 3,5 тыс человек либо остаются во временных убежищах, либо живут с родственниками.

Больше всех пострадали фермеры. Некоторые из них потеряли целые стада скота, а с ними – единственный источник дохода.

Самые драматичные сообщения поступают из Атбасара, города, расположенного в 270 километрах к западу от столицы Казахстана Астаны. В результате внезапного прорыва дамбы весь город оказался под водой, что заставило власти объявить режим чрезвычайного положения. Было затоплено более 400 домов. В городе Актобе и прилегающих районах некоторые были вынуждены покинуть свои дома на лодках.

Действия чиновников по борьбе с последствиями стихии вызвали многочисленные жалобы. Например, в Актобе некоторые сетовали, что правительственная комиссия, на которую была возложена задача по оценке ущерба, ошибочно сделала вывод, что затопленные здания по-прежнему пригодны для жилья.

Все эти события создают для правительства пиар-проблему.

Видео 10-летней жительницы Актобе Махаббат Есимовой, дом которой был разрушен во время наводнения, собрал 100 тыс просмотров, что весьма немало для Казахстана. «Мы собирали каждую копейку на этот дом, а теперь его унесло водой. Все мои книги и вещи пропали. Я беспокоилась об учебе, а теперь у нас даже дома нет. Почему нас так мучают?», – сказала Есимова в камеру. Ее монолог прерывался рыданиями.

Слёзное обращение девочки к правительству было опубликовано в актобинской газете «Диапазон» и широко разошлось по блогам и социальным сетям. В ответ местные бизнесмены заявили, что предоставят средства на строительство двухэтажного дома для Есимовой и ее семьи.

Но не всем так повезло.

В соседней Костанайской области, в деревне Зеленовка, где было уничтожено 43 дома, жители жалуются на недостаточную помощь со стороны правительства. Должностные лица, говорят они, вместо этого пытаются запугать их, чтобы они держали язык за зубами. «Я все отснял и выложил в Интернет, – сказал местный житель Андрей Максимов изданию «Наша газета». – Но видео было заблокировано. Они запугивают людей. Аким села приезжает и предупреждает людей не звонить никуда и никому не писать. Но я никого не боюсь. Я слишком много потерял».

«Наша газета» также подготовила видеорепортаж о последствиях наводнения, задокументировав таким образом нанесенный ущерб.

Наводнения угрожали даже окраинам Астаны. Для защиты столицы местные власти издали указ о сбросе воды из Астанинского водохранилища. Но это привело к тому, что реки Есиль и Нура вышли из берегов и затопили пригородные поселки Талапкер и Семеновка.

В разгар кризиса частная телекомпания «КТК» сообщила, что у администрации Целиноградского района, частью которого является Астана, кончились деньги на борьбу со стихией.

Досталось от наводнений и зажиточным гражданам.

В пригородах Петропавловска подтопило три элитных жилых массива – Тепличное, Мичуринское и Озерное. Среди пострадавших строений оказался и дом мэра Петропавловска Марата Тасмагамбетова.

Должностные лица, ответственные за организацию действий по борьбе со стихией и устранению ее последствий, валят вину друг на друга. Премьер-министр Бакытжан Сагинтаев обвинил губернатора Акмолинской области Малика Мурзалина в провале подготовки к сезону наводнений.

Министр внутренних дел Калмуханбет Касымов сказал, что по факту прорыва Атбасарской плотины было возбуждено уголовное дело. В прошлом году на строительство плотины было выделено более $640 тыс. Мурзалин, в свою очередь, обвинил субподрядчиков, занимавшихся строительством плотины.

Между тем заместитель министра внутренних дел Юрий Ильин указал пальцем на метеорологическую службу «Казгидромет», которая, по его словам, не смогла точно спрогнозировать масштабы надвигающейся катастрофы. «Казгидромет» не остался в долгу и обвинил чиновников в том, что они просто отказываются признать свою неспособность предпринять должные меры по информированию населения.

Как сообщили EurasiaNet.org в пресс-службе «Казгидромета», представители этого ведомства полностью проинформировали другие правительственные органы, в том числе на местном уровне, о том, что объем снега прошедшей зимой превысил норму на 60%.

Но, как признали синоптиков, объемы воды, поступившие в водоемы, действительно превысили прогнозы. «Причина неточных ... прогнозов связана с отсутствием наблюдательных пунктов и низким качеством технического оборудования, что затрудняет наблюдение за такими обширными территориями», – сказали в пресс-службе «Казгидромета».

Весенние паводки не являются чем-то новым для Казахстана. В 2016 году пострадали 43 жилых массива в северных и центральных районах. В результате пришлось эвакуировать около 1 тыс человек из порядка 500 затопленных домов. В 2015 году под водой оказались более 2100 домов, а потери среди крупного рогатого скота составили 340 голов, что побудило Сагинтаева, занимавшего тогда пост вице-премьера, заявить в ответ на обвинения в бездействии: «Не ищите виноватых. Это природа».

Критики указывают на то, что весенние паводки из года в год застают власти врасплох. По данным МВД, которое занимается чрезвычайными ситуациями, на предотвращение кризиса в этом году было выделено 10 млрд тенге ($32 млн).

Председатель экологического союза «Табигат» Мэлс Елеусизов, ранее баллотировавшийся на пост президента страны, заявил, что он мало верит в способность правительства нормально подготовиться к паводкам. «С каждым годом проблема наводнений будет усугубляться на фоне последствий глобального изменения климата, проявляющегося в нашем регионе в виде все большего количества осадков», – сказал Елеусизов.