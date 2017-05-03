Экономика России: От спада к стагнации, и обратно к спаду?

Министр экономического развития Максим Орешкин информирует президента РФ Владимира Путина о ситуации в экономике страны в 2016 году и перспективах на 2017 год. Специалисты зафиксировали стагнацию в экономике России, которая рискует смениться рецессией. (Фото: Пресс-служба президента РФ)

НОВОСТИ / АНАЛИТИКА. Специалисты Высшей школы экономики зафиксировали стагнацию в экономике России, которая рискует смениться рецессией. По их оценкам, рост ВВП в последних кварталах был мизерным, сферы производства топчутся на месте, а инвестиции в основной капитал падают как по полному кругу организаций, так и среди ориентированных на выпуск инвестиционных товаров и услуг. Между тем, сотрудники Минэкономразвития и Центробанка более оптимистично смотря на положение дел.

Во 2-4 кварталах 2016 года ВВП рос со скоростью 0,1% в квартал, и такую ситуацию нельзя считать оживлением, а правильнее считать стагнацией, говорится в докладе «Комментарий о государстве и бизнесе» института «Центр развития» Высшей школы экономики (ВЭШ).

«Это становится особенно очевидным, если учесть, что в январе-феврале 2017 года темпы роста базовых секторов экономики, по нашей предварительной оценке, снова ушли в минус, составив на конец февраля около минус 0,7% со снятой сезонностью к декабрю 2016 года», – пишут авторы доклада.

Отметим, что по итогам 2016 года, по данным Росстата, ВВП снизился на 0,2% (в 2015 году – на 2,8%). В первом квартале 2017 года ВВП упал еще на 0,3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, говорится в исследовании Внешэкономбанка.

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин между тем объявил в конце апреля, что в первом квартале текущего года ВВП с исключением сезонного и календарного факторов вырос на 0,4%. Однако Росстат еще не опубликовал данные за квартал, а обзоры социально-экономического развития возглавляемого Орешкиным ведомства, выходившие ежемесячно на протяжении многих лет, не публикуются с ноября 2016 года (ведомство, по сообщениям, «ведет работу над новой формой документа»).

Данные ВШЭ о застое в производстве частично подтверждаются статистикой Росстата. Индекс промышленного производства за первый квартал 2017 года вырос всего на 0,1%. Как видно на графике Центробанка, выросло производство сырья и промежуточных товаров, а выпуск инвестиционных и потребительских товаров, наоборот, упал (цифр ЦБ не опубликовал).

Как можно судить по данным Росстата, в первом квартале 2017 года рост показали не так много сфер. Выросли объемы производства электро- и теплоэнергии (+1,3%), а также добычи полезных ископаемых (+1,2%, главным образом за счет добычи газа и угля, которые помимо внутреннего потребления идут на экспорт) и песка. Выросло производство продуктов сельского хозяйства (+0,7%).

В остальных сферах производства наблюдается падение. Больше всего упало производство в сфере водоснабжения, водоотведения и утилизации отходов (–5,1%), а также в сфере строительства (–4,3%). В частности, в первом квартале в стране было построено на 25,8% меньше жилых домов, чем годом ранее.

Обрабатывающие производства снизили выпуск на 0,8%. Хотя, несмотря на общее падение, сокращение производства наблюдается только 8 из 22 видов обрабатывающих производств. В основном, это табачные изделия (–25,5%), металлургия (–8,9%), полиграфия (–8,6%), металлические изделия (–8,4) и так называемые прочие транспортные средства, куда входят суда, вагоны, вертолеты и велосипеды (–8,2%).

Между тем рост в большинстве из 14 видов обрабатывающих производств может объясняться желанием компаний и населения сэкономить на товарах, импортные эквиваленты которых после девальвации 2014 года стали значительно дороже отечественных. Например, выросло производство лекарств и медицинских материалов (+13,8%), автотранспортных средств (+13,5%). Причем в последней категории наибольший рост наблюдается в производстве автобусов и троллейбусов (которые в больших объемах закупают, в основном, госпредприятия).

Признаки стагнации, которая может смениться рецессией, наблюдаются также в динамике фондовых индексов, которые отражают стоимость акций российских компаний, и в динамике инвестиций в основной капитал, продолжают авторы доклада ВШЭ.

По данным Московской биржи, долларовый индекс РТС снизился с начала года к середине апреля с 1147 до 1083 пунктов, а рыночная капитализация эмитентов сократилась со $177 млрд до $162 млрд. К 26 апреля индекс подрос до 1122, однако пока не дотянул до значений в начале года. Индекс ММВБ, по данным биржи, с начала года к 26 апреля сократился с 2231 до 2000 пунктов, капитализация компаний – с 10,7 трлн до 9,7 трлн рублей.

«Схожим образом вели себя и большинство отраслевых индексов, за исключением увеличивающих свою капитализацию предприятий химической промышленности и, в меньшей степени, предприятий машиностроения и телекоммуникаций», – пишут авторы доклада.

Что касается инвестиций в основной капитал, в 2016 году темпы их падения замедлились в 10 раз в сравнении с 2015 годом и составили –0,9% по полному кругу компаний, и –1,2% по крупным и средним, говорится в докладе. Среди аутсайдеров по динамике инвестиций в 2016 году оказались почти все отрасли, ориентированные на производство инвестиционных товаров и услуг, в числе которых автопром (–15%), машины и оборудование (–35%), говорится в тексте. То же можно сказать об инвестициях в сектора, обеспечивающие аккумуляцию человеческого капитала – вложения в переоснащение здравоохранения и образования упали на 9% и 23% соответственно.

Данных по инвестициям в первом квартале 2017 года Росстат еще не публиковал. По прогнозу Центробанка, сделанному в начале апреля, инвестиции вырастут в первом квартале на 1-3%.

Некоторые экономисты, впрочем, смотрят на ситуацию более оптимистично. Как сообщил EurasiaNet.org заведующий научно-исследовательской лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов, самый сильный спад в производстве уже прошел, и в ближайшее время в стране начнется возобновление экономического роста.

«Поскольку сильного спада сейчас уже не наблюдается, компании вскоре начнут делать инвестиции, а если нет, то, по крайней мере, они будут накапливать запасы. Кроме того, позитивные изменения могут произойти во внутреннем спросе: рано или поздно, Центральный банк сильнее снизит ключевую ставку [от которой зависит стоимость кредитов в банках], сделает более доступными кредиты, в том числе ипотечные для розничных потребителей. Так что, если цены на нефть сохранятся на том уровне, на котором они находятся сейчас, спрос оживится. Шансы есть на экономический рост», – считает он.