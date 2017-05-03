Узбекистан: Выставка музея Савицкого в Москве открывает шедевры для большой аудитории

Ирина Ким, искусствовед и научный сотрудник музея Савицкого, на фоне картин художника Николая Тарасова «Сокольники» и «Вяжут снопы». (Фото: EurasiaNet.org)

НОВОСТИ / АНАЛИТИКА. Любителей искусства, планировавших поехать в город Нукус на западе Узбекистана, чтобы увидеть невероятную коллекцию картин раннего советского авангарда, ждет разочарование. Государственный художественный музей Каракалпакстана, более известный как музей Савицкого, временно отправил 233 своих шедевра в Москву.

Экспозиция «Сокровища Нукуса», открывшаяся 5 апреля в музее Пушкина в Москве, является знаковой: шедевры из коллекции Савицкого выставляются за пределами Узбекистана впервые за всю историю существования музея, основанного в 1966 году.

При подготовке выставки не обошлось без политики. Открытие экспозиции было приурочено к визиту президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Москву 4-6 апреля. Узбекский президент подарил Владимиру Путину красочный альбом о музее Савицкого, и они вместе посетили выставку.

Экспозиция призвана показать, что Узбекистан – это не только хлопок и трудовые мигранты, а также хранитель и пропагандист вызывающего зависть культурного наследия.

Российский искусствовед Ольга Спиридонова, посетившая выставку в Москве, сказала EurasiaNet.org, что переговоры о показе этих работ в России велись в течение восьми лет. И только теперь с изменением политической ситуации появилась такая возможность.

«Я открыла для себя много новых имен. Невероятная Надежда Кашина с картиной «У Ширдора», Елена Коровай с эфемерными «Бухарскими женщинами», Истомин с его московскими пейзажами. Жаль, что так коротко – меньше месяца. Большая удача увидеть эти работы в Москве», – отметила Спиридонова.

Отбором картин для выставки занималась директор московского музея Пушкина Марина Лощак, которая приезжала в Нукус в январе этого года.

«Их интересовал только русский и туркестанский авангард. Особенно «Бык» Лысенко, «Выход бригады на поле» Александра Волкова и «Убайда» В. Рождественского. Эти картины запрещены к вывозу за пределы музея. Но после переговоров все-таки разрешили выставить их в Москве», – сообщила EurasiaNet.org заместитель директора музея Савицкого Анаргуль Фахриддинова.

Экспозиция знакомит москвичей не только с ранее малоизвестной уникальной коллекцией, но и с замечательной историей ее появления.

На окраине Нукуса на русском кладбище можно увидеть могилу с небольшим памятником в виде статуи мальчика со свирелью. На черном граните едва можно прочесть уже наполовину стертую надпись: «Игорь Савицкий. Гениальному спасателю красоты от благодарных потомков».

Приехав в 1950 году в Узбекистан в составе этнографической и археологической экспедиции, Савицкий принял решение остаться в этих краях.

«Я испытал упоительное чувство свободы. Я ездил по всему Узбекистану, искал шедевры, которые современная история обрекла на безвестность», – напишет он позже в своих мемуарах.

В 20-х годах прошлого века в Узбекистан устремился большой поток художников из России: М. Курзин, Е. Коровай, Н. Кашина, В. Уфимцев, П. Беньков, В. Лысенко и другие. Художники бежали от кремлевской цензуры и давления официального соцреализма. Именно они и создали школу художественного авангарда и узбекскую школу живописи. Это были запрещенные работы художников, не изменивших своим принципам. К ним присоединились и местные художники Александр Волков, Урал Тансыкбаев, Александр Николаев.

«Это искусство потерянного поколения, которое в сущности никто не знал, и которое открыл Савицкий. Только там, в песках, куда никто не может добраться, можно было открыть такой музей», – сказала EurasiaNet.org заместитель директора музея Фахриддинова.

Имя Савицкого особо почитается в Каракалпакстане – унылой автономной республике в составе Узбекистана, где расположен этот музей. Усилия этого человека прославили Каракалпакстан, но при жизни он был для простых каракалпаков просто «старьевщиком», потому что бродил по каракалпакским аулам и собирал старые национальные одежды, украшения, ковры и предметы домашней утвари. Из всего этого получилась уникальная коллекция народно-прикладного искусства каракалпаков, которая теперь является частью музея и гордостью жителей республики.

По мнению Фахриддиновой, Савицкий, кроме картин русских и узбекских художников авангардного направления, по сути, спас исчезавшие на тот момент образцы каракалпакской этнографической одежды и ювелирного искусства.

Каракалпакский художник Базарбай Серекеев считает себя счастливым человеком. Ему удалось поработать с Савицким, который называл его своим учеником. За свою 50-летнюю творческую карьеру Серекеев успел получить множество официальных наград и званий. Но самой главной наградой своей жизни он считает 88 картин, которые находятся в нукусской галерее.

Из хранящихся в музее Савицкого порядка 50 тыс произведений живописи выставлено всего 3% работ. Сколько из них нуждаются в реставрации, не знают даже в самом музее. Реставраторы утверждают, что лучше восстанавливать те картины, которые еще можно спасти. При этом некоторые произведения будут навсегда утеряны.

Гулайим Кабулбекова, одна из трех художников-реставраторов музея, работает над реставрацией картины Оганеса Татевосяна «Каттакурганское водохранилище», написанной в начале 40-х годов прошлого века.

«Когда мы берём каждую картину, мы думаем о том, как не испортить работу, а, наоборот, вернуть её к жизни, восстановить то состояние, которое было создано художником. Например, считалось, что работу каракалпакского художника Амангельды Утегенова «Родной аул» невозможно было восстановить. Но мы в течение пяти лет смогли отреставрировать эту картину», – отметила Кабулбекова в разговоре с EurasiaNet.org.

Музей Савицкого остро нуждается в средствах, чтобы сохранить и отрставрировать хранящиеся в нем произведения искусства. Выставка в Москве может помочь с поиском средств, а также исполнить мечту Савицкого о том, чтобы показать экспозицию как можно большему числу ценителей.

«Я собрал коллекцию, которую в Советском Союзе не посмел бы выставить. Придет время, и в наш музей будут приезжать со всего мира», – написал Савицкий в своих мемуарах.

Музей в 2016 году посетили более 100 тыс человек, и половина из них – зарубежные туристы.

«Наш музей – это кладезь для научной и исследовательской работы над собранием авангарда. Вся работа еще впереди. Возможно, московская выставка определит какую-то перспективу на будущее», – отметила Фахриддинова.

Выставка «Сокровища Нукуса» продлится до 10 мая, но, по информации музея Савицкого, московские организаторы отправили официальное письмо с просьбой продлить экспозицию. Пока Министерство культуры Узбекистана не ответило на данное обращение.