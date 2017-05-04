Кыргызстан: Тяжелый выбор между бедностью и риском погибнуть под оползнем

Сошедший в селении Аюу оползень унес жизни 24 человек. По состоянию на 3 мая, из-под завалов удалось извлечь восемь тел. (Фото: Питер Леонард)

НОВОСТИ / АНАЛИТИКА. При взгляде с холма ведущие спасательные работы люди казались роющимися в земле муравьями. Под расчищаемой ими массой земли и обломков находились тела 24 человек. Среди погибших были маленькие дети. Масса обрушившегося на их дома оползня была столь громадной, что могла бы наполнить 100 олимпийских бассейнов.

Примерно в 2 часа дня 30 апреля, на следующий день после трагедии, из одного из секторов, где проводились спасательные работы, раздались крики. Люди побросали лопаты и бросились к этому сектору. Больше с надеждой, чем с уверенностью, некоторые шептали: «Они живы».

Но, к сожалению, спасатели подняли из ямы два маленьких безжизненных тельца. Из под одеяла, в которое была заботливо завернута 2-летняя Мадина Абдисаломовна, виднелись лишь ее ступни. Рядом с ней лежала 12-летняя Адина Маманова. Над их телами в тоске склонился родственник, безмолвно положив руку на место, где уже не билось крошечное сердечко Мадины.

Другие жители селения со скорбью наблюдали за этой сценой. Почти все жители Аюу так или иначе связаны родственными узами. Женщины собирались небольшими группами, обнимая друг друга и выражая соболезнования. Некоторые громко плакали, другие безмолвно стирали слезы с лица. Один их жителей, Артыкбай Камчиев, потерявший практически всю свою семью – жену, двух сыновей, невестку и двух внуков – рыдал навзрыд.

В разбитой поблизости палатке находился медпункт (правда, там ничего не могли предложить, кроме как измерить давление). В соседней палатке сельчанам раздавали суп, хлеб и чай.

По состоянию на 3 мая, из-под завалов удалось извлечь восемь тел.

Работами на месте трагедии руководил Дайырбек Каримов, начальник управления МЧС КР по Ошской области. Как он рассказал EurasiaNet.org, многие из тех, кто погиб при сходе оползня, вообще не должны были здесь находиться.

«В 2003 году здесь было всего три или четыре дома. Специалисты из нашего министерства специально сюда приезжали и выписали им предупреждение о возможном сходе оползня. Тем не менее, на следующий год здесь построили еще больше домов, и все незаконно, без документов», – сказал Каримов.

В этом районе Кыргызстана оползни являются особо частным явлением. Обычно самым опасным периодом является весна, когда выпадают обильные осадки. Причиной оползней также могут быть землетрясения и движение подземных вод.

По словам Каримова, только в Ошской области в опасных районах проживают 389 семей. Представители властей утверждают, что сделали все возможное, чтобы убедить этих людей переехать. В Аюу трещины в массе земли на холмах были замечены уже давно. «28 марта этого года наши специалисты, а также глава отдела мониторинга, снова сюда приходили и провели встречу с жителями, – добавил Каримов. – Они всех их предупредили о необходимости переехать в более безопасное место».

Жителям трех из семи разрушенных оползнем домов в 2003 году выдали льготные кредиты с целью убедить их переехать на новое место. А остальные четыре дома были построены без разрешения, добавили чиновники.

Оползень был таким огромным, что даже начали раздаваться призывы не проводить спасательные работы и объявить место трагедии кладбищем.

Но для жителей селения с переездом на новое место все не так просто: подобный шаг сопряжен с потерей источника дохода в стране, где сложно заработать на хлеб насущный, и где сотни тысяч граждан уезжают за границу в поисках работы. У каждой семьи имеется от нескольких десятков до нескольких сотен баранов, коров и лошадей. «Люди живут здесь из-за пастбищ, где можно выпасать скот, – объяснил EurasiaNet.org глава Зергерского айылного аймака Динмухаммед Бокошев. – Они не покинут земли своих предков».

Но Бокошев признал, что, в конечном итоге, порядка половине жителей, возможно, все-таки придется переехать из-за риска схода новых оползней. Для них и жителей близлежащих селений в соседней Джалал-Абадской области уже выделены участки земли.

Но система по переселению людей в безопасные районы дает сбои.

«По кыргызскому законодательству, в обязанности МЧС входит выдача предупреждений, наблюдение за опасными районами и выдача официальных распоряжений, – сказал Каримов. – Мы дали каждому главе района и каждому главе области указание о безопасном переселении людей, в рамках существующего законодательства, а также о предоставлении им различной социальной и гуманитарной помощи».

Но, будь то по причине упрямства сельчан или бездействия чиновников, люди редко решаются на переезд. Возможно, поэтому первой реакцией президента Алмазбека Атамбаева на сообщение о сходе оползня было не выразить соболезнования, а укорить жертв за отказ перебраться в более безопасное место.

«Побойтесь Бога хоть немного, – сказал глава государства. – Если для кого-то жизнь не важна, пусть он подумает о детях. Жизнь человека, тем более ребенка, намного дороже любого имущества, любого поголовья скота».