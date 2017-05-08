Азербайджан потеснит Россию на рынке газа Евросоюза и Турции?

Блок для одной из строящихся платформ «Шах-Дениз-2» готовится к отправке. Предполагается, что после запуска в 2018 году второй фазы добыча газа на гигантском шельфовом месторождении «Шах-Дениз» значительно увеличится. (Фото: Пресс-служба президента Азербайджана)

НОВОСТИ / АНАЛИТИКА. В 1994 году, когда был подписан так называемый «Контракт века», в рамках которого был сформирован международный консорциум для разработки гигантского нефтяного месторождения «Азери-Чираг-Гюнешли» (АЧГ), многие эксперты полагали, что Азербайджану не придется беспокоиться о деньгах в течение очень долгого времени.

Но всего 23 года спустя правительство Азербайджана вновь столкнулось с острыми финансовыми проблемами. Азербайджан по-прежнему обладает 7 млрд баррелей доказанных запасов нефти, и ежедневно добывает 841 тыс баррелей. Но это значительно ниже пиковых показателей 2010 года, когда добыча составляла 1,1 млн баррелей в день. Снижение объемов добычи, вкупе с растущей обеспокоенностью по поводу истощения запасов и падения мировых цен на нефть, заставили Азербайджан искать альтернативные источники дохода.

Главная надежда Баку заключается в наращивании добычи на громадных месторождениях природного газа.

По самым скромным подсчетам, Азербайджан обладает запасами в 1,3 трлн кубометров газа и конденсата, по большей части на шельфовом месторождении «Шах-Дениз», которое считается одним из крупнейших в мире.

Добыча на этом месторождении началась в 2006 году и, как ожидается, значительно возрастет с запуском второй фазы его разработки в 2018 году. Азербайджан планирует поставлять газ через Турцию, Грецию и Албанию в Италию и остальную часть Европы по планируемым Трансанатолийскому (TANAP) и Трансадриатическому (TAP) трубопроводам, которые образуют так называемый «Южный газовый коридор».

Планируется, что поставки газа начнутся в 2018 году, когда первые 4 млрд кубометров будут поставлены в Грузию и Турцию. Годом позже объем поставок должен увеличится до 12 млрд кубометров, а в 2020 году – до 16 млрд кубов, из которым 10 млрд пойдет в Европу.

Но даже увеличения экспорта за счет наращивания добычи на «Шах-Дениз» не хватит, чтобы полностью обеспечить финансовую стабильность страны. Надежды Азербайджана на то, чтобы стать газовой сверхдержавой, связаны с разведкой и добычей газа на шельфе.

Наиболее важным для осуществления мечты Азербайджана превратиться в энергетическую сверхдержаву является месторождение «Апшерон», разведанное в 2011 году. С началом эксплуатации запасы этого гиганта, составляющие 350 млрд кубометров газа и 45 млн тонн конденсата, способны наполнить тянущиеся в Европу нитки газопроводов «Южного коридора». Это позволит еще больше нарастить поставки в Евросоюз и, вкупе со значительным повышением поставок с гигантского месторождения «Шах-Дениз», успокоить обеспокоенность ЕС по поводу энергетической безопасности. В целом, согласно документам «ГКНАР», это позволит довести экспорт газа до 40 млрд кубометров в год.

Кроме того, одним из последних открытий, объявленных в 2010 году, является газовое месторождение «Умид» в южной части Каспийского моря, запасы которого оцениваются в 200 млрд кубометров газа и 40 млн. тонн конденсата. Государственная энергетическая компания страны «ГКНАР» начала добычу на этом месторождении в 2012 году, и недавно завершила бурение третьей скважины.

Также весьма перспективным является соседнее месторождение «Бабак», добыча на котором еще не началась. Потенциальные запасы здесь оцениваются в 400 млрд кубов газа и 80 млн тонн конденсата.

Расположенное у побережья месторождение «Шафаг-Асиман» может дать еще 300 млрд кубометров газа, который Азербайджан планирует извлечь в рамках контракта о долевом разделе добычи с компанией BP. (По данным сейсморазведки, это месторождение может содержать и нефть).

Также совместно с иностранной компанией – немецкой RWE – разрабатывается шельфовое месторождение «Нахичевань».

Однако проблема заключается в том, что доходы Азербайджана от экспорта газа, конечно, значительно повысятся, но это произойдет лишь через несколько лет, а пока Баку предстоит преодолеть ряд трудностей.

Добыча на месторождении «Апшерон» начнется в конце 2021 года или начале 2022 года, а первые поставки газа с «Шах-Дениз-2» достигнут Европы в 2020 году, или даже позже.

А между тем сейчас Азербайджан сам сталкивается с нехваткой газа. Для удовлетворения внутренних нужд стране необходимо 12 млрд кубических метров «голубого топлива». В 2016 году республика была вынуждена импортировать около десятой части своих нужд из-за границы. За первые пять месяцев текущего года добыча газа «ГКНАР» фактически уменьшилась на 5,4% по сравнению с тем же периодом 2015 года. Это заставило начать переговоры с «Газпромом» о возможных поставках из России в объемах примерно 3-5 млрд кубометров в год. Сообщается, что Баку просит Москву предоставить скидку.

Все это, в сочетании с низкими ценами на нефть, создает острые финансовые проблемы. Азербайджану уже пришлось занять у международных финансовых учреждений около $5 млрд, чтобы профинансировать свою долю в строительстве «Южного коридора». Баку также был вынужден разместить еврооблигации на сумму в $1 млрд (и готовится разместить еще). Кроме того, республика получила у Всемирного банка кредит в размере $400 млн.

А для покрытия 20% расходов «Трансадриатического газопровода» – доли Азербайджана в этом проекте – Баку ведет переговоры с Европейским банком реконструкции и развития о предоставлении прямого финансирования на сумму около $550 млн. и привлечении еще $1,1 млрд у коммерческих банков.

Высокие затраты Азербайджана несколько компенсируются снижением мировых цен на сталь, которая необходима для строительства трубопроводов. Баку таким образом сэкономил $2 млрд только на TANAP. Но из-за финансовых проблем Азербайджан не может заняться сразу всеми проектами в сфере энергетики, и вынужден расставлять приоритеты. По этой причине большая часть средств будет выделена на запуск второй фазы месторождения «Шах-Дениз» и строительство «Южного газового коридора», в то время как реализация других проектов, осуществляемых без иностранных партнеров, включая разработку газовых месторождений «Умид» и «Бабак», может замедлиться. Но Баку, вероятно, также вплотную займется месторождением «Апшерон», т.к. в его разработке участвует французский энергетический гигант Total.

Данный клубок проблем может вскоре начать оказывать серьезное влияние на внутреннюю политику Азербайджана. Государственный фонд национального благосостояния SOFAZ быстро истощается. В 2016 году его запасы сократились до скромных $64 млн, хотя еще в 2015 году в «копилке» было $323 млн, а в 2014 году – $523 млн. Эта тенденция, скорее всего, сохранится, поскольку Азербайджан не собирается отказываться от своих амбиций по выходу на лидирующие позиции по экспорту газа. В этой связи финансовые проблемы Баку начнут остро ощущаться и простыми гражданами. Но Баку надеется, что к тому времени, когда народ «дойдет до ручки», из Европы потекут газодолларовые реки.