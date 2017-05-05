ГУАМ отказывается от антироссийской позиции в пользу экономического сотрудничества?

Премьер-министры Грузии, Украины и Молдовы, и заместитель премьер-министра Азербайджана, на бизнес-форуме в рамках заседания стран-членов ГУАМ в Киеве 27 марта. Во время мартовской встречи участники, судя по всему, постарались отойти от ранее занимаемых организацией антироссийских позиций и сконцентрироваться на экономических вопросах. (Фото: Пресс-служба премьер-министра Грузии)

Комментарий

Точка зрения автора статьи может не совпадать с позицией редакции EurasiaNet.

НОВОСТИ / АНАЛИТИКА. Проведение первого с 2008 года съезда ГУАМ в Киеве, очевидно, было попыткой стран-участниц – Грузии, Украины, Азербайджана и Молдовы – восстановить работу этой организации. Но пока неясно, насколько близкими являются цели этих государств: некоторые геополитические события их объединяют, а другие, наоборот, разъединяют.

27 марта в украинскую столицу прибыли премьер-министры Грузии, Украины и Молдовы, а также вице-премьер Азербайджана. Это был первый подобный съезд ГУАМ за почти десять лет. В этот раз представители стран-члены ГУАМ, судя по всему, постарались отойти от ранее занимаемых организацией антироссийских позиций и сконцентрироваться на экономических вопросах. Принявшие участие в мероприятии официальные лица договорились о реализации регионального соглашения о свободной торговле и строительстве транспортного коридора.

«То, что мы сегодня впервые за время существования формата проводим саммит глав правительств – очень четкий сигнал того, что мы уделяем нашему сотрудничеству должное внимание», – подчеркнул премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

«Участники форума единогласно признали, что организации требуется новый импульс и более активные подходы с различных сторон», – добавил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили.

Организация была основана в 1997 году в качестве регионального блока для совместного противостояния вмешательству России в дела стран-членов. На тот момент США и ЕС оказывали поддержку этой инициативе.

«ГУАМ был клубом «хороших парней», новой осью новых стран, которые старались оказывать сопротивление России в знакомых, постсоветских условиях, и которые могли рассчитывать на поддержку «международного сообщества», если коса найдет на камень», – сказал кавказский аналитик с большим стажем Томас Гольц.

Но затем единство организации ослабло, т.к. некоторые члены стали стремиться занять менее конфронтационную позицию в отношении России. Президент Молдовы Владимир Воронин пропустил последний саммит ГУАМ в Батуми в 2008 году, и хотя он утверждал, что вынужден был это сделать по состоянию здоровья, в американской дипломатической депеше, опубликованной позже WikiLeaks, отмечалось, что «Молдова пытается преуменьшить участие в ГУАМ в надежде заручиться поддержкой России для решения приднестровской проблемы».

Украинский президент Виктор Ющенко, пришедший к власти на волне антироссийской Оранжевой революции, тоже постепенно смягчился по отношению к Москве. Его прокремлевский преемник Виктор Янукович и вовсе подверг ГУАМ критике, заявив, что она провидит «не прагматическую, а романтическую политику».

После Евромайдановской революции внешняя политика Украины опять стала антироссийской, но отношения с Грузией продолжали оставаться напряженными из-за решения нового украинского правительства привлечь к работе экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и ряд его соратников. Нынешние грузинские власти недолюбливают Саакашвили.

Но теперь сложились довольно благоприятные условия для восстановления сотрудничества. Во-первых, после аннексии Россией Крыма в 2014 году все четыре государства ГУАМ объединяет одна проблема: в той или иной мере поддерживаемые Россией сепаратисты контролируют часть территории этих стран. «Нерешенные конфликты в регионе ГУАМ вновь затрудняют наше политическое, экономическое и социальное развитие, – отметил Квирикашвили на встрече в Киеве. – В связи с этим голос ГУАМ должен звучать как можно громче. Для всех нас важно более активно использовать потенциал ГУАМ с целью достижения широкой международной поддержки и адекватной реакции в связи с фактами посягательства на территориальную целостность государств-членов ГУАМ».

Сближению Тбилиси и Киева также поспособствовал уход Саакашвили с поста губернатора Одесской области. «До последнего времени отношения между Украиной и Грузией были не очень теплыми, но сейчас, похоже, ситуация меняется, и есть надежда на возрождение ГУАМ», – сказала Марина Воротнюк, специалист по региону в аналитическом центре «Украинская призма».

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин, который в 2014 году выдвинул отклоненное позже предложение об изменении рабочего языка ГУАМ с русского на английский, 20-21 апреля посетил Тбилиси и призвал объединить усилия в направлении европейской интеграции.

Азербайджан, со своей стороны, заинтересован в возрождении ГУАМ как организации экономического сотрудничества и политической платформы, занимающейся неурегулированными конфликтами. «В первую очередь необходимо объединить усилия для разрешения существующих конфликтов в регионе ГУАМ», – сказал в декабре генеральный секретарь ГУАМ, азербайджанский дипломат Алтай Эфендиев.

«ГУАМ как региональная организация имеет политическую платформу, и в рамках организации страны-члены должны выступить с единой позиции по многим вопросам, в частности, противостоять агрессии, фактам оккупации территорий стран-членов со стороны других государств», – добавил он.

Но Эфендиев также призвал страны ГУАМ уделять больше внимания вопросам торговли и транспорта.

Хота азербайджанские чиновники преподносят реализацию региональных транспортных проектов в качестве примера эффективности ГУАМ, некоторые относятся к подобным заявлениям скептически.

«Работа над транспортным коридором, и энергетическим сотрудничеством, ускорилась в двустороннем формате (например, между Грузией и Азербайджаном) и многостороннем формате (включая Украину), но все это произошло не под эгидой ГУАМ», – сказал EurasiaNet.org один азербайджанский аналитик на условиях анонимности.

Снижающийся интерес Азербайджана к европейской интеграции также может поставить под вопрос полезность ГУАМ для Баку. В своем первоначальном виде эта организация рассматривалась как инструмент, который позволил бы участникам использовать взаимное сотрудничество для сближения с ЕС и НАТО. Но в последние годы Азербайджан в значительной степени отказался от этих целей, Грузия остается твердо приверженной им, а Украина и Молдова находятся где-то посередине.

Важность ГУАМ для Грузии снизилась из-за бездеятельности этой организации в последние годы и отсутствия у него четкого видения будущего, а положительные высказывания премьер-министра Квирикашвили в Киеве следует рассматривать просто как попытку наладить отношения с Украиной, сказал Корнелий Какачия, директор Грузинского института политики и преподаватель политологии в Тбилисском государственном университете.

Усилиям ГУАМ по восстановлению своей значимости препятствует потеря сильной поддержки со стороны США и ЕС, а также расходящиеся подходы стран-членов к сотрудничеству с Европой, добавил Какачия. «Грузии, Украине и Молдове следует искать новые группы под попечительством ЕС, но пока неясно, что делать с Азербайджаном, который, похоже, не испытывает энтузиазма по поводу интеграции с ЕС», – заявил он.