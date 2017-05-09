Грузия стала испытательным полигоном для эксперимента по искоренению гепатита С

Тест на гепатит С в одном из государственных учреждений Тбилиси. Тысячам жителей Грузии удалось излечиться от гепатита C в результате масштабного эксперимента, в рамках которого эта бывшая советская республика проверяет эффективность агрессивной стратегии в сфере общественного здравоохранения. (Фото: Министерство труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии)

НОВОСТИ / АНАЛИТИКА. Тысячам жителей Грузии удалось излечиться от гепатита C в результате масштабного эксперимента, в рамках которого эта бывшая советская республика проверяет эффективность агрессивной стратегии в сфере общественного здравоохранения.

В рамках этого беспрецедентного проекта все жители, страдающие гепатитом С – по оценкам, около 130 тыс человек – могут бесплатно получить дорогостоящие американские лекарства. В мае этого года исполнилось три года с момента запуска этой программы, а к 2020 году Грузия надеется стать первой страной в мире, практически избавившейся от этого инфекционного заболевания печени.

Проект осуществляется совместно Центрами США по контролю и профилактике заболеваний, Минздравом Грузии и американским фармацевтическим гигантом Gilead Sciences Inc, разработавшим лекарства от гепатита C. В 2015 году препарат Gilead Sciences под названием «Совальди» был предоставлен 5 800 больным с тяжелыми осложнениями, такими как прогрессирующий фиброз печени и цирроз печени. Годом позже разработанный компанией новый препарат «Хаврони» предоставлялся уже любому страдающему этим заболеванием.

По данным грузинских чиновников и эпидемиологов, более 90% из 30 тыс граждан, прошедших лечение в течение первых двух лет существования программы, полностью излечились от болезни.

«В прошлом 2016 году результаты у нас, естественно, были лучше, т.к. у большинства пациентов не было значительного повреждения печени, и у нас появился новый комбинированный препарат», – сказала доктор Майя Бутсашвили, специалист по инфекционным заболеваниям в клинике Neolab, участвующей в реализации вышеупомянутой программы.

Уровень успешности лечения составил 80% среди пациентов с тяжелым повреждением печени и 97% среди пациентов с менее запущенными стадиями заболевания, добавила Буцашвили, также являющаяся директором Союза по исследованиям в сфере здравоохранения, некоммерческой организации, занимающейся профилактикой и лечением вирусных инфекций.

В Соединенных Штатах Gilead Sciences взимает по $1 тыс за одну таблетку «Совальди». 12-недельный курс лечения препаратом «Хаврони» обходится в США в $84 тыс. Щедрость компании в рамках грузинского эксперимента – это на самом деле инвестиция: если проект увенчается успехом, он может помочь Gilead Sciences обосновать необходимость подобных программ, финансируемых на международном и национальном уровнях, для ликвидации гепатита C во всем мире с помощью разработанных компанией препаратов. Представители Gilead Sciences не ответили на вопросы, присланные по электронной почте, к моменту публикации этой статьи.

Грузия была выбрана в качестве испытательного полигона из-за относительно небольшой численности населения и высокого уровня заболеваемости гепатитом С. Эта страна занимает третье место в мире (после Египта и Монголии) по доле жителей, страдающих этим заболеванием. Согласно результатам исследований, проводившихся в начале 2000-х годов, 6,7% населения Грузии (или почти 200 тыс человек) инфицированы этим вирусом.

Болезнь значительно распространилась в Грузии во время последовавшего после распада СССР длительного периода гражданской войны и экономической нестабильности. Больницы тогда находились в тяжелом положении, а употребление наркотиков внутривенно приобрело массовый характер. «Сейчас мы испытываем последствия большой волны заражения, имевшей место в 1990-е годы. У нас много мужчин в возрасте от 40 лет, страдающих опасными для жизни болезнями печени», – сказала Буцашвили.

По данным исследования, проведенного организациями Curatio International Foundation и Bemoni Public Union, проблема употребления инъекционных наркотиков – основной причины инфицирования вирусом гепатита С – по-прежнему стоит очень остро. В Грузии насчитывается порядка 50 тыс активных потребителей наркотиков.

Так как в Грузии власти до недавнего времени практически не оказывали помощи страдающим гепатитом, многие жители уезжали на лечение в Европу, в частности во Францию, где лечение финансируется государством, отметила Ина Инаридзе из французской гуманитарной организации Médicines du Monde, участвующая в программе по профилактике и лечению гепатита С в Грузии. «На протяжении многих лет наблюдается высокая заболеваемость гепатитом С среди грузинских граждан, просящих убежища во Франции, известной своей политикой по предоставлению социальной защиты даже мигрантам без документов», – сказала она.

В течение многих лет власти не уделяли особого внимания проблеме распространения гепатита С, а по той причине, что это заболевание ассоциируется с употреблением наркотиков и сексуальной распущенностью, общество тоже не проявляло особого сочувствия к заболевшим, сказала Марина Чохели, координатор программ по снижению вреда Фонда «Открытое общество – Грузия». «Стараясь улучшить ситуацию, мы сосредоточились на том, чтобы помочь пациентам организовываться в сообщество, чтобы они могли потребовать внимания со стороны правительства и изменить бытующие в обществе взгляды», – отметила она.

Эти информационно-пропагандистские усилия побудили власти уделять больше внимания борьбе с данной болезнью. Переломный момент наступил в 2013 году, когда правительство начало предлагать бесплатное лечение в тюрьмах. До этого грузинские власти проиграли несколько дел в Европейском суде по правам человека по причине неоказания медицинской помощи заключенным, больным гепатитом С.

С запуском программы лечения в тюрьмах чиновники осознали масштабы проблемы, сказала Буцашвили. «Поскольку каждый не получающий лечения человек может заразить других, более эффективно решать проблему комплексно», – отметила она.

Теперь бесплатное лечение предоставляется всем гражданам, но активисты также настаивают на том, чтобы правительство полностью покрывало стоимость тестов на наличие инфекции и тестов после лечения. Тесты стоят около $200 и частично оплачиваются государством, но необходимость даже частично покрывать эти расходы из собственного кармана является труднопреодолимым барьером для бедных жителей страны, сказала Чохели.

По словам Инаридзе и Чохели, жесткая политика властей в сфере борьбы с наркотиками препятствует усилиям по искоренению болезни, поскольку пользователи наркотиков, как правило, избегают программ детоксикации и снижения вреда. «До тех пор, пока у нас есть люди, которые не проходят эти тесты из-за затрат ... и политика правительства направлена на преследование потребителей наркотиков, а не на работу с ними, программа не будет развиваться должными темпами», – сказала Чохели.

Тем не менее, в Грузии очень рады, что реализация этой программы вообще стала возможной.

«История знает только один успешный случай глобального искоренения инфекционной болезни. Это была оспа, – сказала Буцашвили. – Если усилия в Грузии окажутся успешными, это создаст реальную надежду на то, что появится второй такой случай».